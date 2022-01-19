Квартира в 26 лет и пенсия в 29: как обстоят дела с контрактной службой в Самаре

Существует обширный список профессий для военных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник 18 января в пресс-центре “КП-Самара” обсудили особенности отбора на военную службу по контракту в Самаре в 2022 году. О ее особенностях рассказал начальник городского пункта отбора подполковник Алексей Савченко.

В 2021 году более 1000 человек обратились для прохождении военной службы, из них около 800 уже заключили контракт. Кандидат сможет выбрать любую профессию и город прохождения службы в соответствии со своими профессиональными навыками. Больше 60% контрактников нашего региона остаются в Самаре или области.

Зарплатный вопрос

Для получения квартиры по государственной программе для военных, кандидату нужно будет отслужить 6 лет по контракту. Если взять в пример ситуацию, когда на военную службу поступает только закончивший университет молодой человек 22 лет, то уже в 28 он имеет право купить себе квартиру в собственность и проживать в ней, оплачивая только коммунальные услуги. Ипотечный кредит в таком случае будет выплачивать государство.

— Военнослужащий по контракту может выбрать и объект за пределами Российской Федерации, например, идет активный набор для прохождения службы в 201-ую российскую военную базу, которая находится на территории республики Таджикистан. Требования там хоть и выше, но идет выслуга год за три и повышенные денежные выплаты из-за жаркого климата,— отметил начальник Пункта отбора на военную службу по контракту г. Самара подполковник Алексей Савченко.

Если вернуться к примеру с 22-летним вчерашним студентом, в случае прохождения службы в тех частях, где год службы идет за три, то уже спустя 7 лет службы на 201-й российской военной базе, он уже сможет претендовать на пенсию в свои 29 лет!

Зарплатный минимум составляет около 30-32 тысяч рублей, но существует множество дополнительных выплат. Они зависят от воинского звания, наличия водительских прав необходимой категории и допуска к государственной тайне. Военнослужащие получают дополнительные выплаты и за уровень физической подготовки, для чего 4 раза в год сдаются нормативы. Существуют и надбавки за прохождение службы в местах с неблагоприятными погодными условиями.

Поступить на контрактную службу стало намного проще Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Критерии отбора

Как известно, в ряды Российской армии сегодня могут вступать и женщины, хоть и обращается их не так много. Тем не менее, для представительниц прекрасного пола созданы все условия для прохождения службы. В первую очередь рассматривают девушек в войска связи или на должности медицинских работников.

Для мужчин, в свою очередь, список доступных профессий куда обширнее. Молодой человек может претендовать на должности начиная от стрелка, снайпера или разведчика и заканчивая вожатым караульных собак. Профессий действительно много, полный их перечень можно узнать на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации mil.ru.

Заявку на военную службу по контракту может подать любой гражданин России. Существует ряд критериев отбора: проверка психологической и медицинской пригодности кандидата, а также уровень физической подготовки. Если гражданин ранее не проходил контрактную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, то подать заявку он имеет право до 40 лет, а в случае прохождения — до 50. Нахождение в местах лишения свободы лишает кандидата возможности поступить на контрактную службу.

Для первичного обращения необходим паспорт и документы, подтверждающие уровень образования. Далее понадобятся СНИЛС, ИНН и комплект документов о заключении или расторжении брака и наличии детей. Пункт отбора на военную службу по контракту г. Самара расположен на улице Ленинской, 147. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам 8 (996) 346-42-02 или 332-39-37. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства, где специалисты принимают первичные документы желающих поступить на военную службу по контракту.

— Ничего страшного здесь нет. Вы приезжаете, заполняете необходимые анкеты, после чего определяется уровень психологической устойчивости и профессиональной грамотности. Вся процедура занимает всего несколько часов. Обрабатывает бланки специальная программа, так что человеческий фактор исключен. За 2021 год отказали буквально нескольким людям, так что шансы есть у каждого, — рассказал Алексей Савченко.

После этого проводятся 2 медицинских освидетельствования: в военном комиссариате по месту жительства и на территории Пункта отбора. Кандидаты сдают все необходимые анализы и проходят осмотр врачами. После профессионального отбора, проводятся мероприятия по проверке физической подготовки будущего контрактника, а все документы направляются в Москву, откуда потом и придет приказ о назначении в воинскую часть.

Сейчас поступить на военную службу по контракту стало намного проще. От кандидатов требуется не менее 9 классов образования, крепкое здоровье, профессиональные навыки и, самое главное, желание служить Родине. Широкие возможности, которые предоставляет контрактная служба, помогут в самореализации и построении сильной и волевой личности.