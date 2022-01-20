В его версии о невиновности никто не поверил: полицейского из Самары будут судить за убийство школьницы в Петра Дубраве

Во время ареста полицейский не мог сдержать слез Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро в Самаре начнут судить подполковника полиции Антона Безчетвертева. Бывшего заместителя начальника ОП № 3, что в Советском районе города, обвиняют в зверском убийстве школьницы в поселке Петра Дубрава. На днях расследование уголовного дела было завершено.

Трагедия произошла минувшим летом. Вечером 29 июля 2021 года возле дома № 6 на улице Садовой обнаружили тело 15-летней Лизы Г. (личные данные изменены). Эксперты зафиксировали у нее на шее несколько ножевых ранений. Незадолго до этого свидетели видели, как над несчастной склонился незнакомец. Они запомнили номер его машины и ниточка в итоге привела к Безчетвертеву, который во время задержания был пьян, но не оказывал никакого сопротивления, будто готовился к визиту коллег.

Молва пошла о том, что офицера и девочку связывали близкие отношения, но сам он все списывал на аварию и желание замести следы. Следователи в итоге тоже не подтвердили, что между жертвой и предполагаемым преступником что-то было. Да, они жили рядом, дети Антона учились в одной школе с Лизой, но ничего большего.

Школьнице было всего 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

В связи с повышенным общественным резонансом материалы по расследованию передали в центральный аппарат Следственного комитета. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

— Безчетвертев, находясь за рулем «Тойоты Рав 4», допустил наезд на 15-летнюю школьницу. С целью сокрытия ДТП он взял нож и нанес потерпевшей пять ударов в шею. От них она скончалась на месте происшествия, — рассказали сегодня в СК РФ.

Как отмечают в ведомстве, в какой-то момент обвиняемый пытался затормозить разбирательства. Он говорил, что непричастен к преступлению, пытаясь избежать ответственности. Эти версии в ходе расследования были полностью опровергнуты.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.

Безчетвертев с момента задержания находится под стражей. Во время ареста он не смог сдержать слезы. Судить его будут в родных краях. Слушания стартуют уже в ближайшее время. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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