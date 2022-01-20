«Мама, не могу встать»: в Самарской области маленькая девочка разучилась ходить после коронавируса

Сейчас девочка может стоять только с помощью специального корсета Фото: соцсети

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ХРИПЛОГО ГОЛОСА

Глава спортивного движения «Достойные» Антон Глетчеров обратился к землякам с просьбой оказать помощь семье из Тольятти, где в неприятную ситуацию попала пятилетняя Арина. Зимой 2020 года она заболела коронавирусом, а спустя некоторое время у нее отказали ноги. Теперь она нуждается в дорогостоящей реабилитации, чтобы вернуться к полноценной жизни.

— 25 декабря 2020 года Арина пришла из садика, у нее была хриплость голоса. 27 декабря появился кашель. Потому у нас с мужем поднялась температура, — рассказывает мама девочки Екатерина Л.

По словам женщины, Covid-19 у дочери подтвердился. Они подлечились, отпраздновали Новый год, все было хорошо. Никто не ждал беды, тем более с Ариной, которая ходила в садик, посещала секции, не жаловалась на здоровье.

— Но 9 января ей стало плохо, ее начало тошнить. 10 числа заболел живот перед сном, началась истерика, мы повели ее умываться, чтобы привести в чувство, успокоить, — продолжает Екатерина. — Шли до ванной. Она шла-шла и упала, сказала «Мама, не могу встать». Мы донесли ее до кровати, вызвали скорую, но не дождались и в итоге поехали в больницу сами.

По словам мамы юной пациентки, первые осмотры ничего не показали, с костями было все нормально, полиомиелит не подтвердился, но Арина спала по 15-30 минут в день, жаловалась на боли в животе, ей постоянно давали обезболивающие. В итоге у нее диагностировали миелит. Как объясняют медики, Covid-19 заставил иммунную систему работать против организма, и инфекция поразила спиной мозг.

ШАНСЫ ЕСТЬ

— С 11 января по 28 февраля 2021 года мы пролежали в нашей многопрофильной больнице. В марте мы поступили в больницу Пирогова в Москве. За год были у них четыре раза. Ездим туда по ОМС, проходим реабилитацию, раз в полгода нам делают обследование МРТ, — говорит мама Арины.

С билетами на самолеты до столицы семье помогают местные власти. Не удивительно, ведь случай Арины единственный в Самарской области.

Ребенок действительно нуждается в помощи. Девочка буквально не чувствует ноги. Передвигаться она может только ползком, в ортезе или на коляске. Но шансы на выздоровление есть. Для этого ей нужна постоянная реабилитация. Сейчас семью готов принять центр «Три сестры», где 21 день обойдется в 535 500 рублей. 203 тысячи уже собраны.

— Уважаемые жители Самарской области, для нас эта сумма непосильна. Просим помочь, кто чем сможет, за что будем очень благодарны. Врачи подтверждают, что после реабилитации она сможет научиться ходить, — обращаются к общественности родители Арины.

Оказать поддержку можно по телефону — 8 (927) 613-66-83 (Екатерина) или по картам Сбербанк 4276540017671292 и Тинькофф 5536913905216327.

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