Летел в клубке снега с шестого этажа: в Самаре трое парней чудом остались живы после ЧП в Сокольих горах

Ребята выбрали неудачную погоду и место для пикника. Фото: скрин видео

В Самаре трое молодых людей попали под лавину снега у пещеры Братьев Греве. Ребята пострадали от схода снега в Сокольих горах и чудом остались живы.

ХОТЕЛИ ПОЖАРИТЬ СОСИСКИ

Несчастный случай произошел днем 19 января. Трое молодых людей решили пожарить сосиски на природе. Да не где-нибудь в ближайшем парке – а около пещеры Братьев Греве в Сокольих горах. Парни думали, что все пройдет как веселое приключение, но немного просчитались.

К месту зимнего пикника молодые люди отправились по волжскому льду. Сперва все было нормально, однако очень скоро начались сложности.

- Они шли по берегу, но лед там начал трещать у них под ногами. Один из них еще умудрился провалиться в воду, - рассказал журналисту «КП-Самара» один из знакомых горе-туристов. – И они решили уйти со льда.

СМЫЛО ЗА СЕКУНДУ

В результате ребята решили, что подняться по склону горы будет безопаснее. Но оказалось, что погода и толстый слой снега после нескольких дней метелей к этому мало располагают. В соцсетях появилось видео, на котором один из горе-туристов сокрушается – мол, встряли по полной программе.

- В эти моменты я рад, что с нами нет Вики, - пытается пошутить другой.

В этом момент первый срывается вниз. На видео заметно, как целый пласт снега быстро съезжает вниз, к Волге, и молодые люди кубарем летят вместе с ним.

- Один из ребят потом рассказал, что их смыло просто за секунду, летел по камням и веткам, конечно, был в шоке, - рассказал источник «КП-Самара». – Расстояние около шести этажей было, летел буквально в клубке снега.

ЗАЦЕПИЛСЯ ЗА ВЕТКИ

Ребятам повезло - все остались живы. Более того, телефон тоже уцелел, и они смогли вызвать спасателей. Те сняли двоих незадачливых путешественников со скальных выступов. Третий же вовсе долетел до Волги.

Как прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение в поисково-спасательный отряд города Самары поступило примерно в полдень.

- Трое парней скатились с горы, один из них зацепился за ветки, спасатели помогли ему оттуда выбраться, - пояснили в МЧС. – К счастью, никто не пострадал. Лавины как таковой не было, их вообще в наших горах не бывает – просто сход снега, иначе их бы до сих пор откапывали.

Однако в МЧС отметили, что подобные вылазки на природу сейчас могут быть очень опасными, и в такую погоду по горам лучше не ходить, особенно по незнакомым местам.