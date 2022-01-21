Истории фурри из Самары: почему люди переодеваются в животных

У каждого фурри своя история Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На катке, на набережной или в парке можно встретить группу молодежи, которая на глазах перевоплощается в разных животных. Не успеешь оглянуться, а рядом уже черный волк. Он, правда, кажется дружелюбным и спокойно общается с возникающими рядом пумой, барсом и даже козликом. Охотно фотографируется и обнимается с прохожими.

Многие принимают их за аниматоров, и гадают, какой бренд нанял такую разношерстную компанию. Но они ошибаются, потому что эти ребята — представители субкультуры фурри. Суть ее в том, что люди отождествляют себя с человекоподобными животными и надевают их костюмы. Журналисты «КП-Самара» обрали истории пяти самарских фурри, чтобы лучше разобраться в этом необычном явлении.

«Отец примерял мой костюм на вечеринку. Произвел фурор, но быстро устал»

Черный волк/ Родион, 24 года

Продавец настольных игр

Фурри, как субкультура, изначально мне вообще не были известны. Все началось с того, что мне понравилась эстетика оборотней в фильме «Другой мир». И, покопавшись немного в интернете, я нашел, то что есть огромное сообщество людей, которым нравятся антропоморфные животные. Причем не только волки, но и любая другая живность. После этого, как говорится, понеслось. Я придумал себе персонажа — волка, потому что это в эстетике оборотней. Назвал его «Кекс».Когда персонаж был готов, хотелось воплотить его в жизнь, и тут я узнал про сообщество фурри, к которому и присоединился. Случилось это примерно десять лет назад.

Ощущения в костюме необычные. В нем небольшой обзор, так что надо быть аккуратным во время ходьбы. Довольно жарко, так что летом без влагоотводящего белья никак не обойтись. Снимаешь маску, а чувство такое, будто только вышел из бани, в которой танцевал. Дети частенько норовят подергать за хвост, так что за этим тоже надо следить. Но есть и хорошие моменты. Тот позитив, который отдаешь, возвращается тебе втройне: от друзей, с которыми гуляешь, и от обычных прохожих. Особенно дети радуются, бывают и особо запоминающиеся случаи. Как-то мы гуляли по набережной, пара с ребенком захотела со мной сфотографироваться. Это обычное дело, мы не отказываем в съемке. Но после того, как кадр сделали, маленькая девочка не отпускала мой палец и просила маму «забрать собачку домой». Та отговаривала, но ребенок ловко парировал ее аргументы: «Ну ошейника же нет! Значит ничейный!». Это было очень смешно.

Мои родственники и друзья сначала удивились по поводу моего хобби, но в итоге приняли очень спокойно. Отец даже примерял мой костюм для вечеринки с друзьями. Он произвел фурор, но с непривычки очень устал уже через 40 минут.

Со стороны прохожих я ни разу не сталкивался с агрессией, но вот в сети дела обстоят иначе. Есть люди, которые угрожают расправой, спамят в наши чаты, отправляют изображения, где те или иные представители нашей субкультуры изображаются умирающими в муках.

Дети на улице реагируют дружелюбно и иногда даже просят себе домой такую собачку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Однажды нас хотели арестовать, думая, что мы вышли на митинг»

Пума/Владимир, 26 лет

Артист оригинального жанра, художник, танцор

Выбрал эту субкультуру, потому что с детства нравилось все фэнтезийное. К тому же фурри — самая добрая субкультура, которая принимает всех такими, какие они есть. Главное — личность человека. Не важно какой он религии, расы или ориентации.

Персонажа, который у нас называется «фуррсона», я придумал себе сам. Будучи кошатником, я взял за основу пуму. Так как это вымышленный персонаж, то выглядеть он может как угодно, поэтому имеет такой теплый окрас и пятна.

Костюм может стоить очень по-разному. Все зависит от мастерской, где его делают. Если заказывать маску, перчатки и хвост, то выйдет дешевле — от 30 тысяч рублей, а если еще и комбинезон, то от 60 тысяч рублей. Думаю, мой сьют (костюм) мечты стоил бы чуть больше 100 тысяч рублей.

Планирую оставаться своим персонажем очень долго, возрастных границ не устанавливаю. В России субкультура фурри стала популярна в 2000-х годах, поэтому сейчас в ней люди совершенно разного возраста. Само собой основная масса — это молодежь от 18 до 35 лет, но так же часто встречаются люди и старше. В последние годы случился какой-то бум среди детей и подростков, и они массово начали интересоваться фурри. Поэтому я думаю, что в 60 лет ничего не поменяется. Ведь быть в субкультуре — это почти то же самое, что любить комиксы, фильмы Marvel. Раньше эти люди считались фриками, а сейчас на их комиксах и историях выросло ни одно поколение.

Родители сначала отнеслись скептично к моему увлечению, даже немного с опаской. Для них странно, что их ребенок переодевается в костюм животного и идет дурачиться с друзьями. Но после того, как они вникли в этот вопрос, то поняли, что все хорошо и даже помогают в проведении разных мероприятий.

В России, увы, часто приходится сталкиваться с проявлениями непонимания. Не все люди хотят разбираться в чем-то, им проще сторониться всего непонятного. Особенно если они услышали, что-то негативное о нашей субкультуре. Но в моей практике до открытых столкновений, драк никогда не доходило. При разговоре люди понимали, что мы самые обычные ребята и агрессия угасала. Однажды нас хотели арестовать, думая, что мы вышли на митинг, хотя мы просто гуляли и развлекали людей. Всегда умиляет, когда подходит какой-то человек, чтобы обнять. Так же забавно, что бабушки, видя причудливый костюм, пытаются понять что это за зверь, а подростки дают свои велики, самокаты, чтобы ты с ними покатался или посоревновался, поэтому гулять никогда не скучно.

Владимир не устанавливает возрастных границ и планирует быть своим персонажем очень долго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я бы согласился быть волком из «Ну погоди!», если бы выбор уже не был сделан»

Пес/Александр, 18 лет.

Студент колледжа автомеханик

Мне нравятся антропоморфные персонажи, потому что у них красивая мимика и движения. В субкультуре много творческих людей, создающих очень вдохновляющие вещи, от рисунков до превосходной анимации.

Мой персонаж — это пес породы бордер-колли, которая редко встречается в субкультуре. Зовут его Крим и он очень активный.

Заинтересовался я субкультурой фурри недавно, в мае. Подумал, что было бы интересно воплотить своего персонажа в реальности. Обошелся от мне в 10 тысяч рублей. В будущем не буду его менять на другого, разве что планирую дорабатывать костюм.

Если говорить о выборе персонажей, то мне нравится советская мультипликация. Если бы выбор уже не был сделан, я бы согласился быть волком из «Ну погоди!» Он запоминающийся и похож чем-то на Крима.

С костюмом есть сложности. Ограниченная видимость и духота, маленький обзор, поэтому не видно что под ногами. Летом жарко, да и к своим новым габаритам надо привыкать.

Мои родственники к новому увлечению относятся нейтрально-положительно, друзья в основном одобряют. Вообще приятно, как реагируют окружающие. Как-то гулял по торговому центру. Многие улыбались и смеялись. Одна маленькая девочка не хотела меня отпускать, и я даже отстал от нашей группы. Я долго ходил с ней за руку и она дала мне красивый камушек, который я до сих пор храню на удачу. Такие проявления доброты очень трогательны. Я надеюсь, что и дальше буду радовать людей.

Негатив за год, что я в субкультуре, был только от полиции, и то это единичный случай. Тогда нас заподозрили в наркомании и попросили разойтись.

С костюмом есть сложности: ограниченный обзор и духота летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Как-то нас приняли за ростовых кукол и попросили разойтись»

Черный козел/Иван 27 лет

Повар

Субкультура фурри давно меня зацепила, так как все детство я любил очеловеченных персонажей. Они всегда притягивали мое внимание, было интересно следить за ними и их приключениями. Впервые идея нарядиться в костюм появилась еще в 2012 году, когда я увидел заграничную фурри-конвенцию. С тех пор я медленно шел к своей мечте, чтобы сделать собственного персонажа. Сейчас это черный козел, в которого я влюбился с первого взгляда. Назвал его Барри. Костюм обошелся в 35 тысяч. В нем я могу отыгрывать веселый или дружелюбный характер. Несмотря на дискомфорт, мне нравится в нем гулять и радовать людей.

Бывает такое, что люди ради отдельного фото утягивают меня силой в сторону — это очень пугает. Из-за ограниченного обзора не сразу понимаю, что происходит. Но за шесть лет, что я выхожу на фурри- прогулки, было всего два действительно неприятных случая, когда нас просили разойтись. Один раз нас посчитали за ростовых кукол, которые пришли фотографироваться с людьми за деньги. Другой — что мы вышли на несанкционированный протест. Но приятных воспоминаний больше. Недавно вот маленькая девочка попросила прийти и поздравить ее с десятилетием, это очень мило.

Ради фото люди иногда стараются оттащить в сторону. Из-за ограниченного обзора в маске фурри это пугает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Костюм мечты стоит от 150 тысяч рублей»

Барс/Лара, 26 лет

Сотрудник «АвтоВаза»

Мне нравится дарить людям улыбки, радостные эмоции, обнимашки, при этом быть одетым в милого зверя. В обычной жизни как-то не получается создавать такое позитивное эмоциональное пространство. Барса выбрала, так как он из семейства кошачьих и у него необычный окрас. Костюм обошелся в 26 тысяч, но при желании можно найти мастера по своему бюджету, либо вовсе сделать самому. Мне хочется, чтобы мой персонаж приближался к реалистичному, а это уже другой бюджет — от 150 тысяч. Потихоньку откладываю на это деньги.