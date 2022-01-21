«Человечеству нужно улетать с Земли»: космонавт Олег Кононенко рассказал, почему планета перестала быть безопасной

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, почему человечеству нужно улетать с Земли. Фото: Анар Мовсумов

Командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко в Самаре призвал человечество улетать с Земли. Участник четырех космических полетов приезжал в город на Волге 19-20 января в составе отряда из 15 коллег. Он ответил на вопросы журналиста «КП-Самара» и рассказал, какие эксперименты космонавты проводят на борту МКС, почему планета перестала быть безопасной и человечеству нужно улетать из Солнечной системы.

СТУДЕНТЫ ПРИДУМАЮТ ЭКСПЕРИЕНТ ДЛЯ МКС

- Олег Дмитриевич, зачем вы приезжали в Самару и каковы итоги поездки?

- По результатам переговоров с губернатором Дмитрием Азаровым достигнута договоренность о создании в Самаре программы подготовки кандидатов в космонавты. Эта программа призвана помогать готовить детей практически с детского сада, чтобы они понимали требования, которые предъявляют к космонавтам, и могли им соответствовать. И второй важный итог визита – В Самаре большое количество научных и учебных заведений, предприятий космической отрасли. Хотелось бы, чтобы они сформировали научную программу для пилотируемой космонавтики и ее выполнения на МКС.

- А лично вам бы какой научный эксперимент на МКС было бы интересно провести?

- Осенью этого года я провел в Самарском университете мастер-класс, рассказал, какие научные исследования проводятся в космосе. Сейчас идет конкурс, и к весне будет сделан окончательный выбор, какой эксперимент, предложенный аспирантом, студентом, школьником, научным сотрудником вуза, будет реализован на МКС. Во время сегодняшнего визита шел разговор о создании целого ряда экспериментов, которые бы выполнялись на борту. Лично мне в крайнем полете очень интересен был эксперимент по Зd-биопринтингу. В результате мне удалось его грамотно провести и была напечатана, получена тканеинженерная конструкция щитовидной железы летучей мыши и хрящевой ткани человека. Это очень перспективное направление, эксперимент продолжается.

- А почему это нужно делать непременно в космосе, а не на Земле?

- Такую конструкцию, тканеинженерную, очень тяжело создать в условиях гравитации. А вне гравитации и правильном выстраивании магнитного поля такую сложную конструкцию создать вполне реально.

«КОЖУ НА БИНТЫ НЕ ОТДАМ»

- Недавно появилась новость, что на МКС собираются выращивать бинты из кожи космонавтов…

- Да вы что? Космонавтов на бинты порезать? Я свою кожу не отдам! (смеется). Конечно, мы участвуем в огромном количестве медицинских экспериментов, предоставляем свое тело для обследования. Хоть человек уже давно и долго летает в космос, но у науки остается немало вопросов. Ученые до конца не понимают, как поведет себя организм в условиях длительного космического полета - например, на Марс. Да, радиация, да, сила тяжести, но вопросов много.

- Все эти научные эксперименты требуют от вас каждый раз какой-то особенной подготовки, понимания теории?

- Космонавт - вечный студент, и когда мы готовимся к полету и проведению научных экспериментов, нам всегда доводится не только цель исследования, но и вся теория, поэтому мы достаточно развиты в этом плане.

«В РУКАХ БЫЛИ ТОЛЬКО НОЖ И НОЖНИЦЫ»

- На этой неделе российские космонавты МКС совершили первый выход в открытый космос для стыковки новых модулей. Зачем они нужны?

- Очень нужны. Россия уже лет десять не стыковала новых российских модулей. В прошлом году к нам прилетел многоцелевой лабораторный модуль «Наука», он существенно увеличивает возможности российского сегмента в плане проведения научных экспериментов. Это и дополнительные объемы, и энергетика, и научные рабочие места. К нему в октябре пришел узловой модуль с причалами, который расширяет возможности по стыковке российских кораблей. Во время этого выхода космонавты его активировали. Они установили мишени, антенны, телевизионные камеры, световые блоки, все это пристыковали. И теперь к узловому модулю полетит экипаж Артемьева 18 марта, будет к нему стыковаться.

- Космонавты провели в открытом космосе 7 часов 11 минут. Это много или мало?

- Мы сейчас выходим в автоматизированных скафандрах «Орлан-МКС». Нам его возможности позволяют работать до 8-8,5 часов. Но физически такое время под давлением 400 мм выдержать сложно. 6-7 часов – оптимальное время работы. Но бывает выход и более сложный, тяжелый. Я сам делал выход продолжительностью 7 часов 46 минут, это тяжело физически.

- А какой из выходов в открытый космос стал для вас самым тяжелым?

- В один из выходов в декабре 2018 года в задачи входило вырезать кусок противометеоритной защиты станции, куда уперлось сверло. В моих руках кроме ножа и ножниц ничего не было. А перчатки матерчатые. Это было сложно, тяжело, выход был сопряжен с физической опасностью.

«ОТОРВИТЕСЬ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА И ПОСМОТРИТЕ НАВЕРХ»

- Вы смотрели фильм «Не смотрите наверх»?

- Я наоборот рекомендую не смотреть в телевизор, а поднять голову и посмотреть наверх!

- На днях астрономы обнаружили астероид, который потенциально опасен для Земли, его траектория пересекается с земной орбитой. Нам есть чего опасаться?

- Естественно. Пандемия показала – есть множество факторов, которые могут привести к гибели человечества. Поэтому однозначно нашей цивилизации нужно становится полноценной космической и в конечном итоге не только улетать с Земли, но и покидать Солнечную систему, потому что Солнце – угасающая звезда. Плюс астероиды, плюс войны, биологические ситуации - все это на Земле может привести к гибели человечества.

- Как вы думаете, наше поколение доживет до колоний на Луне или на Марсе?

- Те, кто разрабатывал космическую технику в 60-х, наверняка были уверены, что в 21 веке мы уже давно живет на Марсе. Технический прогресс трудно предсказать. Но мы делаем все, чтобы в ближайшее время освоить не только низкую околоземную орбиту, ну и вылететь за нее, к Луне и к Марсу.

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