К нему было не подойти: в Самарской области на Волге спасли лосенка, который провалился под лед

К счастью, животное убежало в лес без каких-либо последствий Фото: скриншот

В минувший четверг, 20 января, в Самарской области произошло ЧП, которое едва не закончилась трагедией, но благодаря вмешательству неравнодушных людей завершилось благополучно. На Волге под лед провалился молодой лось. К счастью, его удалось спасти.

Все случилось в полукилометре от берега между сел Зольное и Солнечная поляна на территории национального парка «Самарская Лука». Местные жители заметили сохатого на замерзшей реке. Вероятно, туда его загнали собаки из соседней деревни.

По словам очевидцев, животное постоянно проваливалась и не могло выбраться на безопасное место самостоятельно. Сельчане обратились за помощью в МЧС, оттуда информация поступила в нацпарк.

— На спасение лосенка отправились сотрудники Волжского участкового лесничества национального парка, — рассказывают в «Самарской Луке». — Но на участке стало очевидно, что подойти к нему невозможно, поскольку вокруг него лед с большими промоинами.

Тем не менее, спасательная операция не остановилась. К ситуации подключились журналисты районной газеты «Ставрополь-на-Волге» Они обратились за помощью к главе региона Дмитрию Азарову, который тоже не остался в стороне.

— Лось провалился, но пытался вылезти. На аэросанях на место прибыли сотрудники поисково-спасательной службы с Красной Глинки. Совместно с работниками Жигулевского заповедника они отогнали животное со льда к берегу, — поделились с корреспондентом «КП-Самара» спасатели.

Зверь еще несколько раз евда не провалился в воду, но в итоге благополучно выбрался. К счастью, никаких травм он не получил, только сильно устал. Кончилось все тем, что лосенок убежал в лес. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дочка увидела, что ее отец герой»: боец ОМОН спас от смерти самарца, провалившегося под лед

Участники событий рассказали, как им удалось избежать трагический последствий (подробности)