Писал, что всех расстреляет: в Самаре 17-летний студент грозился устроить бойню в техникуме

Сейчас с молодым человеком работают правоохранители Фото: из личного архива

Вечером 20 января, в минувший четверг, тревожное сообщение поступило в отдел полиции Промышленного района Самары. К ним обратилась заместитель директора местного техникума авиационного и промышленного машиностроения и заявила, что один из учащихся грозится совершить теракт.

Правоохранители сразу же начали отрабатывать полученную информацию. Женщина объяснила, что эти сведения она получила от своих подопечных, которые не на шутку испугались.

— Согласно обращению, студент вышеуказанного учебного заведения несколько раз говорил своим однокурсникам посредством мессенджеров и в социальных сетях, что хочет совершить на техникум вооруженное нападение, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Так, парень писал, что он готовиться купить травматический пистолет. Из этого оружия он грозился расстрелять всех студентов второго корпуса. Многие восприняли его странные желания как дурачество, но все-таки решили передать о них руководству.

— Подозреваемый установлен. Ему 17 лет. Ранее он не был судим, — отмечает наш собеседник.

Дома у молодого человека провели обыск. Его близкие были удивлены визиту силовиков. В ходе работы в квартире стражи порядка изъяли системных блок, мобильный телефон, также в их распоряжении имеются скриншоты с компрометирующих юношу переписок.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Не исключено, что она приведет к возбуждению уголовного дела. Угрозы совершения терактов согласно уголовному кодексу наказываются очень серьезно. За свои проделки нарушитель спокойствия может на несколько лет загреметь за решетку. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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