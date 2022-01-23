Дети нашли новую игрушку. А это не опасно? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С просьбой купить ей новую игру для смартфона дочь-семиклассница пришла ко мне сама. Мол, весь класс играет, я тоже хочу, а бесплатной версии нет. Цена невелика - всего две сотни рублей. Но услышав название и узнав, о чем игра, я обомлела. «Мое дитя Лебенсборн» предлагает подросткам воспитывать ребенка - бывшего участника нацистской программы «Лебенсборн». Причем не просто кормить и укладывать спать, но и отвечать на непростые вопросы и защищать от буллинга. Поиграла в игру вместе с дочкой и выяснила у педагога-историка Надежды Дорониной и психолога Екатерины Калининой, стоит ли родителям волноваться, если их чадо принялось воспитывать бывшего «ребенка нациста».

О чем игра

«Мое дитя Лебенсборн» уже два года бьет все рекорды по популярности за границей. В России о ней узнали не так давно, но в нашей стране эта игра уже преодолела планку в пять миллионов скачиваний и сегодня занимает первое место по скачиваниям в AppStore. Соблюдается ли при этом возрастное ограничение 12+ - неизвестно.

В описании говорится, что игра вдохновлена правдивыми историями детей «Лебенсборна» в Норвегии после Второй мировой войны.

- Быть родителем такого чада едва ли просто, ведь расти ему придется в окружении ненависти и неприятия, - говорится в описании. - Взгляните на другую сторону войны, узнайте, как даже после нее жестокость врагов продолжает рушить жизни.Вам придется найти ответы на сложные вопросы, окунуться в историю, познать злобу, травлю и несправедливость, принимать решения, от которых зависят чувства ребенка, его характер и мировоззрение.

«Что такое нацистское отродье?»

Игрок может выбрать, кого ему усыновить – мальчика Клауса или девочку Карин. Путь воспитания окажется труден и тернист, а воспитанник – капризным и неуживчивым. Игра построена по типу классического квеста – игрок должен выбирать варианты своей реакции на происходящие события, зарабатывать ресурсы и ухаживать за персонажем.

Правда, ситуации, с которыми приходится сталкиваться Клаусу или Карин, неоднозначны. Например, Карин возвращается из школы грустная и обвиняет родителя: «Ко мне ужасно относятся, а тебе все равно!». Предлагаемые варианты ответа - «Что ты такое говоришь! Мне совсем не все равно», «Что стряслось?» или «Мне не все равно, но нужно быть осмотрительнее. Тогда тебя оставят в покое». В ответ на расспросы рассказывает: «Сегодня в школе мы говорили о войне, и учительница весь урок заставила меня стоять с вытянутой рукой, а все ребята на меня глазели».

Всю игру Клауса или Карин обижают: толкают, бьют, привязывают веревкой к дереву в лесу, ребенок подвергается насилию как со стороны одноклассников, так и со стороны учителей. Ребенок отказывается есть, выходить из дома, мыться, задает вопрос - «а что такое нацистское отродье?» и т.д. Во власти родителя попытаться помочь персонажу или, напротив, довести его до отчаяния.

Детям предстоит решать сложные моральные проблемы. Скрин из профиля тик-ток

«Меня достало ее поддерживать»

Отзывами об этой игре полнятся все соцсети. Кто-то всерьез переживает за персонажей, кто-то злится, что ребенку сложно угодить, кто-то спрашивает советов, как лучше поступить на том или ином этапе.

- Надо иметь по-настоящему нескончаемую любовь к детям, чтобы вытерпеть поведение ребенка. Я без остановки тыкал на экран: да просто прими же ты эту ванну, я прошу тебя! - делится впечатлениями один из игроков.

Некоторые отмечают: дескать, это такой тест, можно ли тебе доверить ребенка. И действительно, можно встретить неоднозначные комментарии.

- Я создала новую игру, чтобы унижать и ненавидеть Карин. Меня уже достало ее поддерживать, - пишет одна из пользователей Тиктока.

А другая отмечает: мол, Карин «задрала уже, если ее там гнобят, это не значит, что она должна на родителях срываться и ныть».

«Фабрика арийцев - не придуманный ужастик»

Учитель истории, автор популярного исторического блога Надежда Доронина считает, что дети могут быть просто не в курсе истинного происхождения названия «Лебенсборн».

- Они, возможно, просто не знают, что это нацистская организация, которую судили на Нюрнбергском трибунале. А вот как раз те, кто игру создавал, явно в курсе истинного предназначения организации, - говорит Надежда Доронина. - Может создатели таким образом хотели вызвать чувство сострадания к детям, которых вывозили из оккупированных территорий члены СС и отправляли в организации Лебенсборн. Этим детям давали новые немецкие имена, учили немецком языку, и передавали в немецкие семьи. Их родителей и старших братьев и сестер чаще всего отправляли в концлагеря. В Лебенсборн воспитывались и дети от «чисто арийских» родителей. То есть организация была создана, чтобы создать новую расу. Такие игры с историей очень опасны. «Фабрика арийцев» - не придуманный ужастик, за названием «Лебенсборн» реальные сломанные судьбы, слезы матерей и газовые камеры.

Вся игра дает пищу к размышлениям и обсуждениям

А еще игроки спасают детей «даже от изнасилования педагогов». То есть закладывается мысль, что это возможно, допустимо. Это вызывает агрессию, тем более что у детей обостренное чувство справедливости. Кто-то может под влиянием игры перенести эту агрессию на школу, своего учителя, на родителя. Если ребенок в теме нацизма и знает корни игры, то возможно это вызовет гнев к нацизму.Но не думаю, что таких детей много. Поэтому родителям лучше объяснить детям, что такое Лебенсборн и кто их воспитанники.

Психолог Екатерина Калинина отмечает: игрокам предлагается примерить роль родителя заведомо неблагополучного ребенка в ситуации, когда невозможно оградить Клауса или Карин от насилия.

- Вся игра пропитана атмосферой насилия, травли, депрессии и безысходности, - отмечает Екатерина Калинина. - В результате игрок оказывается в ловушке, когда он ничем не может по-настоящему помочь своему персонажу, только частично облегчить ему жизнь в отдельных моментах. Да, все мы читаем книги и смотрим фильмы о войне, порой тяжелые. Но в книгах и фильмах в конце заложена какая-то мораль, которая что-то дает читателю или зрителю в дальнейшем. А в игре вроде бы предоставляется выбор, однако по-настоящему защитить ребенка игрок не может. И это опасно.

Как отмечает психолог, если ребенок играет из чувства эмпатии и сопереживает персонажу, то игра провоцирует стресс, не радует, а подавляет. Однако возможна и другая ситуация, когда игра становится возможностью проявить агрессию и власть.

- Есть немало игр, где надо заботиться о питомцах, но там у игрока нет возможности унижать своего персонажа, причинять ему моральную боль. А здесь есть, - говорит Екатерина Калинина. - Поэтому, если ребенок играет в эту игру с удовольствием, это сигнал о возможном неблагополучии. Возможно, ребенок перенес психологическую травму, или ему не дают никак проявить себя, он испытывает одиночество, изоляцию. В таком случае задача родителя- понять, что происходит с сыном или дочкой, и поддержать ребенка.

Воспитанница часто капризничает. Скрин со страницы игры

КОНКРЕТНО

Что делать, если сын или дочка увлеклись игрой «Мое дитя Лебенсборн»

- Рассказать об этой организации и о том, чем она занималась;

- Объяснить, чем плох нацизм;

- Расспросить, что именно ребенок делает в этой игре, как поступает с персонажем, спасает его или наоборот;

- Спросить, почему ребенку нравится наблюдать за тем, как персонажу плохо;

- Если ребенок проявляет явную агрессию к персонажу - записаться на консультацию к психологу, возможно, это индикатор проблем, которые испытывает подросток в реальной жизни.