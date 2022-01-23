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Общество23 января 2022 11:47

Будет холодно: ко Дню студента в Самару надвигаются сильные морозы

В Самаре на День студента 25 января 2022 года будет холодная погода
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Жителям Самары советуют учитывать погодные условия

Жителям Самары советуют учитывать погодные условия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не самая приятная погода будет в Самаре 25 января 2022 года, когда отмечается День студента. По прогнозу синоптиков, в областной столице, да и в регионе в целом значительно похолодает. Температура воздуха начнет опускаться уже с понедельника, 24 числа.

— К началу новой недели регион окажется во власти усиливающегося отрога Сибирского антициклона. Погода успокоится, снег прекратится, ветер стихнет, температура воздуха понизится, — рассказывают в Приволжском УГМС.

Так, ночью 24 января 2022 года в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха будет держаться на отметке — 10...- 15 °C. Местами она упадет до -20°. Днем в понедельник существенных осадков не ожидается. На термометре будут показатели -7...-12 °C.

Ночью 25 января 2022 года в Самаре и окраинах существенных осадков специалисты не ждут. Но станет холоднее, чем накануне. Местами температура упадет до -22 °C. Днем во вторник она должна держаться на уровне -10...-15 °C.

Ночью в среду 26 января 2022-го, в регионе ждут юго-восточный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C. Днем же выпадет небольшой снег, будет облачно. Температура воздуха в третий день рабочей недели -8...-13 °C. Синоптики советуют самарцам учитывать погодные условия и теплее одеваться.

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