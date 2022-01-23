Самару завалило снегом. Как власти пытаются подготовить город к началу новой недели

Работы по уборке Самары от снега ведутся усиленными темпами

В Самаре по состоянию на 23 января 2022 года выпало 69,5 мм осадков. Высота снежного покрова достигла уже 55 сантиметров. Это на 6 см больше, чем год назад в этот же день. Власти понимают ситуацию и организовали в воскресенье масштабные работы по очистке улиц. Они проводятся по поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко.

— Тот объем работ, который мы осилим сегодня, очень важен. От того, насколько хорошо мы расчистим улично-дорожную сети, внутриквартальные и придомовые территории, будет зависит настроение горожан, которые завтра поедут на работу и повезут детей в школы и детские сады, — рассказал Василенко.

В очистке города задействованы более трех тысяч уборщиков

Информация донесена до всех профильных организаций на оперативном совещании. Уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Администрация постоянно проводит работу по увеличению показателей по вывозу снега еще с начала уходящей недели. Задействуются дополнительные машины промышленных предприятий и дорожно-строительных компаний.

Впрочем, нарекания от жителей областной столицы остаются. По словам Владимира Василенко, есть замечания по линии МП «Благоустройство». Директору предприятия на них уже указали.

Главы районов следят за ситуацией на своих территориях

— Если он в полном объеме не выполнит данные ранее поручения до следующего четверга, то будет принято решение о персональной ответственности, — подчеркнул первый замглавы Самары.

Во внутриквартальных и придомовых территориях уборку контролируют лично главы районов. Они координируют работу УК, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ и дорожных служб благоустройства. Как сообщают в мэрии, отработка таких территорий важна и находится на особом контроле, ведь нужно сделать все для свободного проезда машин полиции, МЧС и скорой помощи.

Техника работает и днем, и ночью

— Сейчас выходы из подъездов прочищены свыше, чем на 90 %. Дворовые территории — на 70 %. Внутриквартальные проезды расчищены на 67 %. Инспектора МП «ГАТИ по благоустройству» ведут круглосуточный мониторинг, — добавляют в администрации.

На данный момент в расчистке Самары от снега задействованы 324 единицы техники. В смену вышли более 3,1 тысяч уборщиков, из которых 2,8 тысяч работают во дворах.