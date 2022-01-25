Отвезли к реке и несколько раз окунули: в Самарской области двое уголовников похитили мужчину

Мужчину затолкали в багажник и увезли в неизвестном направлении Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области правоохранители разбираются в обстоятельствах дерзкого похищения человека. 44-летний Виталий З. из села Русская Васильевка Кошкинского района стал жертвой своих знакомых, которые ранее уже отвечали за нарушения закона.

Нападение на мужчину, который работает разнорабочем в ООО «Нова», было совершено вечером 22 января 2022 года. Примерно в 18:30 двое преступников встретили его у дома на улице Победы, где Василий и проживает.

— Они затолкали его в багажник автомобиля «Хендэ Солярис» и вывезли на берег реки у села Мамыково. Это в семи километрах от места похищения, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На берегу злоумышленники избили сельчанина и несколько раз окунули его в реку. После этого похитители скрылись, а потерпевший обратился в полицию.

Николай ранее уже был судим Фото: СОЦСЕТИ

— Он рассказал, что стал жертвой своих знакомых. Было установлено, что у него длительные неприязненные отношения с одним из этих людей — Юрием М. из соседней деревни Белозерной. Возможно, именно это и стало причиной случившегося. Никаких требований Виталию не выдвигали, — отмечает наш собеседник.

30-летнего Юрия, ранее судимого за кражу, задержали. Второго подозреваемого тоже поймали — 31-летний Николай Л. — индивидуальный предприниматель из Русской Васильевки, который живет недалеко от дома пострадавшего. Он ранее попадался за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

По части 2 статьи 126 УК РФ — Похищение — возбуждено уголовное дело. Юрий и Николай взяты под стражу. Сейчас расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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