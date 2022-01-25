Что такое «Ярмарка домов» и как расселенные здания в историческом центре Самары получат вторую жизнь

Ул. Льва Толстого, 34. Одни из первых домов, восстановленных волонтерами “Том Сойер Фест”. Фото из группы Фестиваля

В Самаре в восьмой раз пройдет фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», и в этом году формат фестиваля будет расширен - кроме восстановления исторических зданий силами волонтеров, «Том Сойер Фест» займется «Ярмаркой домов». Реализовать эти проекты позволит президентский грант, который фестиваль выиграл в этом году.

- Это первый наш такой очень дорогой грант, порядка 7 миллионов рублей и, конечно, раздаются охи и ахи, какая большая сумма! - рассказывает Анастасия Кнор, руководитель фестиваля «Том Сойер Фест», - Но по факту львиная доля гранта уйдет на важные технические работы. 2,5 миллиона заложено на проект реконструкции Дома Кожевникова на Коммунистической, 5. И заложена очень большая сумма на создание паспорта аварийного дома.

Многие спрашивают - есть ли у нас люди на зарплате? Да, есть. Невозможно работать 24 часа в сутки на проекте и не получать за это зарплату. У нас есть координаторы на площадке, которые работают с волонтерами, несут ответственность за работу, за безопасность. Это работа, которая требует того, чтобы человек занимался только ей. Волонтер не может работать на площадке 5 дней в неделю по 6 часов, распределять людей и так далее. Но зарплаты составляют мизерную часть гранта. В основном, все уходит на организацию мероприятий для волонтеров.

Нужно напомнить, что «Том Сойер Фест» был придуман историком и градозащитником Андреем Кочетковым еще в 2015 году. Тогда, силами небольшой команды волонтеров были восстановлены фасады трех домов на улице Льва Толстого напротив Филармонии. С тех пор к фестивалю присоединилось больше 70 городов. О «Том Сойер Фесте» говорили в ЮНЕСКО и на Международном экономическом форуме, но самое главное, что за эти годы в России у нового поколения резко возрос интерес к истории и появилось желание сохранить уникальный облик родного города.

В 2015 году силами небольшой команды волонтеров было восстановлено три исторических здания в центре Самары. Фото из группы Фестиваля

Обычно за летний сезон фестиваля волонтеры приводили в порядок фасады трех-четырех исторических зданий, но в 2021 году была взята пауза. Массовый снос исторических зданий по федеральной программе расселения граждан из аварийного жилья мог поставить крест на усилиях волонтеров и градозащитников. Статус исторического поселения оказался лишь на бумаге. Пока в кабинетах чиновников согласовывались списки ценных градоформирующих объектов и уточнялись границы исторического поселения, строительная техника крушила дома, перемалывая уникальные наличники и превращая в труху деревянную резьбу. Дома, которые пережили Революцию, Гражданскую войну и тяжелые военные годы, гибли из-за бюрократических игр.

Вместо ремонта домов в 2021 году волонтеры «Том Сойер Феста» спасали с приговоренных домов деревянные наличники - некоторые из них стали частью арт-объекта «Снято» на стене дома на ул. Чапаевской, 192.

- Вмешались и ковид, и состояние неопределенности, - говорит Анастасия Кнор, руководитель фестиваля «Том Сойер Фест», - Мы не делали по той простой причине, что была непонятна ситуация со сносами домов, и она поставила знак вопроса - а что будет дальше? Поэтому ремонтировать дома, чтобы их завтра снесли, показалось нам очень странным.

Наш координатор Серафима Колесникова предложила составить карту домов с уникальными наличниками, и в нее вошло около 30 домов конца XIX - начала XX века. Мы выпустили тысячу таких карт и в начале сезона развезем их по музеям, по гостиницам, чтобы люди ходили и смотрели на эти чудесные памятники эпохи.

Волонтеры “Том Сойер Феста” успели спасити множество наличников со зданий, которые все-так снесли. Фото из группы Фестиваля

Остановить разрушение исторической среды удалось совместными силами градозащитников и неравнодушных граждан. Из списков на снос общественной комиссии удалось вывести 65 домов, обладающих всеми признаками ценных градоформирующих объектов, чье состояние никак не соответствовало выводам экспертизы. Именно эти дома попали в новый проект “Ярмарка домов”.

- Этот проект меняет почти всю деятельность нашей волонтерской команды по отношению к историческому центру, - рассказывает о проекте Анастасия Кнор. - От простой механики прийти и покрасить дом мы переходим к совершенно новой деятельности, чтобы искать друзей домов. Да, мы отстояли от сноса большое количество недвижимости, но теперь она стоит пустая. Из списков на снос мы в составе группы, в которую входила и председатель самарского отделения ВООПиК Нина Казачкова, и департамент управления имуществом, 65 домов вывели. И теперь эти дома с неясной судьбой - что с ними дальше делать? Чтобы провести реконструкцию, нужно найти организацию, которая будет это делать. Кто это будет? Хозяин - городская власть? Ну правда, вряд ли. Потому что это деньги, которые нужно изъять из других жизненно важных программ. И непонятна их дальнейшая судьба.

Единственный выход - приспосабливать эти здания под бизнес. Мы хотим помочь, в том числе городской администрации, вместе найти ту схему, по которой эти и другие дома можно будет спасать и отдавать в хорошие добрые руки.

Это абсолютно реально, потому что у нас есть примеры того, как такие объекты получают новую жизнь, и те инвесторы, которые в самом начале брали один объект, теперь замахиваются на целые кварталы.

В рамках “Ярмарки домов” будет создан модельный инвестиционный паспорт, чтобы инвестор точно понимал, сколько денег нужно будет вложить в реконструкцию конкретного объекта недвижимости, какие коммуникации, какое окружение.

На площадках Фестиваля регулярно проходят мастер-классы для волонтеров. Фото из группы Фестиваля

Кроме того, в этом году пройдет и традиционная “Школа “Том Сойер Фест”, которую фестиваль проведет тоже при поддержке президентского гранта. Средства пойдут на дорогу, питание и размещение участников, гонорары экспертов.

- Мы не делали школу в прошлом году по той же причине, что и с ремонтом домов - опасение, что люди вложат силы и средства в восстановление, а потом дом будет снесен, было очень серьезным и морально тяжелым. Но другие города самостоятельно запускали у себя фестиваль, наши координаторы и волонтеры консультировали их по телефону, через соцсети. Но запрос есть и мы решили сделать в этом году такую мини-школу. Если в прошлые года мы собирали по 70 человек, то в этом году мы приглашаем 25. Школа пройдет традиционно в феврале с 25 по 27 число. Это будет мероприятие для наших партнеров из других городов, которые хотят запустить у себя “Том Сойер Фест”.

В этом году мы будем делиться самыми лучшими практиками, которые есть у нашего фестиваля. Мы рассказываем о том, с чего начать, как выбрать дом, как работать с волонтерами и органами власти. И в этом году у нас предусмотрена практическая программа - этого людям на первом этапе не хватает. Мы приведем людей в нашу мастерскую и, конечно, мы ждем мастер-классы от Сергея Пимахина, который очень помогает нам с работой по дереву, восстанавливает резьбу и наличники.

В 2021 году волонтеры провели мониторинг домов в историческом центре. Фото из группы Фестиваля

Одна из задач “Том Сойер Феста” - изменить отношение жителей к своему городу и помочь взглянуть на него иначе.

- У малых городов есть комплексы, - рассказывает Анна Мельникова, координатор фестиваля в городе Бузулук. - Комплекс неполноценности, комплекс маленького города. И наследие - это то, чем действительно можно гордится. Я решила, что буду рассказывать, какое оно у нас уникальное, красивое. Какие мы классные, что наши дедушки и бабушки смогли это построить и сохранить. И здания стоят веками.

Как оказалось, люди хотят гордиться городом. Через краеведение, через историю мы смогли убедить людей, что это нужно сохранять и развивать. Сейчас у нас уже бизнес берет для восстановления и реконструкции такие объекты. Люди идут на затраты и даже долгие сроки окупаемости, только чтобы сделать для города красиво.

В этом году волонтеры самарского “Том Сойер Феста” начнут восстанавливать дом Кожевникова, больше известный как “Дом с часами” на Коммунистической, 5. Его тоже хотели снести, но, к счастью, к защите подключились эксперты - историки и реставраторы. Состояние здания хоть и аварийное, но дом обладает всеми признаками объекта культурного наследия. Анастасия Кнор не питает иллюзий, что дом получится восстановить за один сезон, но зато даст бесценный опыт работы с такими объектами.