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Общество25 января 2022 8:35

Что такое «Ярмарка домов» и как расселенные здания в историческом центре Самары получат вторую жизнь

Самарский фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» снова выиграл президентский грант. На что пойдут деньги и каким будет новый сезон фестиваля?
Антон ЧЕРЕПОК
Антон ЧЕРЕПОК
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Ул. Льва Толстого, 34. Одни из первых домов, восстановленных волонтерами “Том Сойер Фест”. Фото из группы Фестиваля

Ул. Льва Толстого, 34. Одни из первых домов, восстановленных волонтерами “Том Сойер Фест”. Фото из группы Фестиваля

В Самаре в восьмой раз пройдет фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», и в этом году формат фестиваля будет расширен - кроме восстановления исторических зданий силами волонтеров, «Том Сойер Фест» займется «Ярмаркой домов». Реализовать эти проекты позволит президентский грант, который фестиваль выиграл в этом году.

- Это первый наш такой очень дорогой грант, порядка 7 миллионов рублей и, конечно, раздаются охи и ахи, какая большая сумма! - рассказывает Анастасия Кнор, руководитель фестиваля «Том Сойер Фест», - Но по факту львиная доля гранта уйдет на важные технические работы. 2,5 миллиона заложено на проект реконструкции Дома Кожевникова на Коммунистической, 5. И заложена очень большая сумма на создание паспорта аварийного дома.

Многие спрашивают - есть ли у нас люди на зарплате? Да, есть. Невозможно работать 24 часа в сутки на проекте и не получать за это зарплату. У нас есть координаторы на площадке, которые работают с волонтерами, несут ответственность за работу, за безопасность. Это работа, которая требует того, чтобы человек занимался только ей. Волонтер не может работать на площадке 5 дней в неделю по 6 часов, распределять людей и так далее. Но зарплаты составляют мизерную часть гранта. В основном, все уходит на организацию мероприятий для волонтеров.

Нужно напомнить, что «Том Сойер Фест» был придуман историком и градозащитником Андреем Кочетковым еще в 2015 году. Тогда, силами небольшой команды волонтеров были восстановлены фасады трех домов на улице Льва Толстого напротив Филармонии. С тех пор к фестивалю присоединилось больше 70 городов. О «Том Сойер Фесте» говорили в ЮНЕСКО и на Международном экономическом форуме, но самое главное, что за эти годы в России у нового поколения резко возрос интерес к истории и появилось желание сохранить уникальный облик родного города.

В 2015 году силами небольшой команды волонтеров было восстановлено три исторических здания в центре Самары. Фото из группы Фестиваля

В 2015 году силами небольшой команды волонтеров было восстановлено три исторических здания в центре Самары. Фото из группы Фестиваля

Обычно за летний сезон фестиваля волонтеры приводили в порядок фасады трех-четырех исторических зданий, но в 2021 году была взята пауза. Массовый снос исторических зданий по федеральной программе расселения граждан из аварийного жилья мог поставить крест на усилиях волонтеров и градозащитников. Статус исторического поселения оказался лишь на бумаге. Пока в кабинетах чиновников согласовывались списки ценных градоформирующих объектов и уточнялись границы исторического поселения, строительная техника крушила дома, перемалывая уникальные наличники и превращая в труху деревянную резьбу. Дома, которые пережили Революцию, Гражданскую войну и тяжелые военные годы, гибли из-за бюрократических игр.

Вместо ремонта домов в 2021 году волонтеры «Том Сойер Феста» спасали с приговоренных домов деревянные наличники - некоторые из них стали частью арт-объекта «Снято» на стене дома на ул. Чапаевской, 192.

- Вмешались и ковид, и состояние неопределенности, - говорит Анастасия Кнор, руководитель фестиваля «Том Сойер Фест», - Мы не делали по той простой причине, что была непонятна ситуация со сносами домов, и она поставила знак вопроса - а что будет дальше? Поэтому ремонтировать дома, чтобы их завтра снесли, показалось нам очень странным.

Наш координатор Серафима Колесникова предложила составить карту домов с уникальными наличниками, и в нее вошло около 30 домов конца XIX - начала XX века. Мы выпустили тысячу таких карт и в начале сезона развезем их по музеям, по гостиницам, чтобы люди ходили и смотрели на эти чудесные памятники эпохи.

Волонтеры “Том Сойер Феста” успели спасити множество наличников со зданий, которые все-так снесли. Фото из группы Фестиваля

Волонтеры “Том Сойер Феста” успели спасити множество наличников со зданий, которые все-так снесли. Фото из группы Фестиваля

Остановить разрушение исторической среды удалось совместными силами градозащитников и неравнодушных граждан. Из списков на снос общественной комиссии удалось вывести 65 домов, обладающих всеми признаками ценных градоформирующих объектов, чье состояние никак не соответствовало выводам экспертизы. Именно эти дома попали в новый проект “Ярмарка домов”.

- Этот проект меняет почти всю деятельность нашей волонтерской команды по отношению к историческому центру, - рассказывает о проекте Анастасия Кнор. - От простой механики прийти и покрасить дом мы переходим к совершенно новой деятельности, чтобы искать друзей домов. Да, мы отстояли от сноса большое количество недвижимости, но теперь она стоит пустая. Из списков на снос мы в составе группы, в которую входила и председатель самарского отделения ВООПиК Нина Казачкова, и департамент управления имуществом, 65 домов вывели. И теперь эти дома с неясной судьбой - что с ними дальше делать? Чтобы провести реконструкцию, нужно найти организацию, которая будет это делать. Кто это будет? Хозяин - городская власть? Ну правда, вряд ли. Потому что это деньги, которые нужно изъять из других жизненно важных программ. И непонятна их дальнейшая судьба.

Единственный выход - приспосабливать эти здания под бизнес. Мы хотим помочь, в том числе городской администрации, вместе найти ту схему, по которой эти и другие дома можно будет спасать и отдавать в хорошие добрые руки.

Это абсолютно реально, потому что у нас есть примеры того, как такие объекты получают новую жизнь, и те инвесторы, которые в самом начале брали один объект, теперь замахиваются на целые кварталы.

В рамках “Ярмарки домов” будет создан модельный инвестиционный паспорт, чтобы инвестор точно понимал, сколько денег нужно будет вложить в реконструкцию конкретного объекта недвижимости, какие коммуникации, какое окружение.

На площадках Фестиваля регулярно проходят мастер-классы для волонтеров. Фото из группы Фестиваля

На площадках Фестиваля регулярно проходят мастер-классы для волонтеров. Фото из группы Фестиваля

Кроме того, в этом году пройдет и традиционная “Школа “Том Сойер Фест”, которую фестиваль проведет тоже при поддержке президентского гранта. Средства пойдут на дорогу, питание и размещение участников, гонорары экспертов.

- Мы не делали школу в прошлом году по той же причине, что и с ремонтом домов - опасение, что люди вложат силы и средства в восстановление, а потом дом будет снесен, было очень серьезным и морально тяжелым. Но другие города самостоятельно запускали у себя фестиваль, наши координаторы и волонтеры консультировали их по телефону, через соцсети. Но запрос есть и мы решили сделать в этом году такую мини-школу. Если в прошлые года мы собирали по 70 человек, то в этом году мы приглашаем 25. Школа пройдет традиционно в феврале с 25 по 27 число. Это будет мероприятие для наших партнеров из других городов, которые хотят запустить у себя “Том Сойер Фест”.

В этом году мы будем делиться самыми лучшими практиками, которые есть у нашего фестиваля. Мы рассказываем о том, с чего начать, как выбрать дом, как работать с волонтерами и органами власти. И в этом году у нас предусмотрена практическая программа - этого людям на первом этапе не хватает. Мы приведем людей в нашу мастерскую и, конечно, мы ждем мастер-классы от Сергея Пимахина, который очень помогает нам с работой по дереву, восстанавливает резьбу и наличники.

В 2021 году волонтеры провели мониторинг домов в историческом центре. Фото из группы Фестиваля

В 2021 году волонтеры провели мониторинг домов в историческом центре. Фото из группы Фестиваля

Одна из задач “Том Сойер Феста” - изменить отношение жителей к своему городу и помочь взглянуть на него иначе.

- У малых городов есть комплексы, - рассказывает Анна Мельникова, координатор фестиваля в городе Бузулук. - Комплекс неполноценности, комплекс маленького города. И наследие - это то, чем действительно можно гордится. Я решила, что буду рассказывать, какое оно у нас уникальное, красивое. Какие мы классные, что наши дедушки и бабушки смогли это построить и сохранить. И здания стоят веками.

Как оказалось, люди хотят гордиться городом. Через краеведение, через историю мы смогли убедить людей, что это нужно сохранять и развивать. Сейчас у нас уже бизнес берет для восстановления и реконструкции такие объекты. Люди идут на затраты и даже долгие сроки окупаемости, только чтобы сделать для города красиво.

В этом году волонтеры самарского “Том Сойер Феста” начнут восстанавливать дом Кожевникова, больше известный как “Дом с часами” на Коммунистической, 5. Его тоже хотели снести, но, к счастью, к защите подключились эксперты - историки и реставраторы. Состояние здания хоть и аварийное, но дом обладает всеми признаками объекта культурного наследия. Анастасия Кнор не питает иллюзий, что дом получится восстановить за один сезон, но зато даст бесценный опыт работы с такими объектами.

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