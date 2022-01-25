Прожить на стипендию: студентка из Самары поделилась секретами экономной жизни в мегаполисе

Студенческие годы - отличное время, чтобы научиться грамотному планированию бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Выбирайте общежитие»

Если вы приехали поступать из другого города, то, как бы пугающе это не звучало, выбирайте общежитие – это выгодно во всех смыслах. Можно, конечно, быстро найти соседа и снять квартиру на двоих, но все равно придется отдавать несколько тысяч в месяц. А в общежитии цена за проживание более чем привлекательная – я платила всего 690 рублей в месяц. Это, конечно, не квартира, но жить можно. К тому же в комнату, если повезет, почти ничего покупать не нужно. Техника, полки, посуда – все это зачастую остается от прежних жильцов. А если сдружитесь с соседями, то продукты можно покупать в складчину. Интернет в общежитии тоже намного дешевле – 300 рублей в месяц, когда самый дешевый тариф – 499 рублей. Здесь, кстати, наличие соседей опять выручает – платите за интернет вы вместе, поэтому выходит еще дешевле.

Еще один плюс общежитий в плане экономии – это расположение. Они часто находятся рядом с учебными корпусами, поэтому до универа можно с легкостью добраться пешком за 5-10 минут. Ранним утром это особенно ценно, ведь можно поспать подольше. Я даже знаю некоторых самарцев, которые переехали в общежитие, чтобы не тратить деньги и время на транспорт.

«Фуд-кортам – нет, контейнерам – да»

Заселились? Молодцы! Самое время подумать о главном – о еде. Как ни крути, а на еду уходит много денег. Поэтому важно помнить три правила сохранения бюджета студента:

Правило 1. Запомните «золотые» часы магазинов. Обычно это до 10:00 – скидка 10% на готовую продукцию – и после 21:00 – скидка 20%. В таком режиме работают многие супермаркеты такие, как «Миндаль», «Перекресток».

Правило 2. Очень полезны приложения с акциями всех магазинов и скидочными картами. Можно найти самые низкие цены и составить список необходимых продуктов. Список в руках очень помогает уберечь себя от необдуманных покупок. Впрочем, если список это не про вас, просто не берите корзинку – в руках поместится только самое необходимое. Скидочные карты – тоже вещь нужная. С ними все желтые ценники – твои. Некоторые магазины особенно любят студентов и дают им дополнительные льготы. Например, в гипермаркете «ЛЕНТА» любой студент может оформить скидку 10% на товары в этом магазине.

Правило 3. Фуд-кортам – нет, а вот контейнерам с едой – да! В этом правиле не только экономия, но и здоровый желудок. Да, придется немного постоять у плиты, но зато это будет намного выгоднее и полезнее.

Но не стоит забывать, что самое дешевое может оказаться не самым качественным. Лучше брать продукты средней ценовой категории.

Чтобы экономить, надо хорошо считать

Хлеба и зрелищ по скидке, пожалуйста

В плане развлечений тоже нужно следить за акциями. Бары, особенно сегодня, могут сделать много выгодных предложений, как отметить День студента. Обязательно загляните в их сообщества в соцсетях. Ну а для тех, кому по душе театры и музеи, есть волшебная Пушкинская карта. И, конечно же, нельзя не сказать про транспорт. Здесь все проще – покупайте студенческую проездную карту. Перед покупкой можете посчитать, сколько поездок вы планируете сделать в месяц. По обычной студенческой проезд будет стоить 17 рублей, а по безлимитной – 850 рублей. Что касается электричек и поездов, то там тоже есть свои льготы. Нужно лишь предъявить студенческий. Например, мой билет на малую родину обходится мне примерно в 150 рублей. А вот без волшебной корочки мне бы пришлось платить в два раза больше.

Студенческая жизнь учит многому. Грамотно тратить деньги – это навык, который еще пригодится в будущем. А пока носите с собой студенческий билет, и будет вам счастье!