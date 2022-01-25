«Секрет прост - я ничего не успеваю»: как промышленный альпинист из Самары увлекся tape-art и стал делать картины из скотча

Самарский художник Евгений Селянкин сочетает непростую работу с современным искусством. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

За последние несколько лет Самара расцвела новыми арт-объектами, муралами и прочими произведениями уличного искусства. Также в галереях Самары постоянно устраиваются выставки малоизвестных художников. У многих в голове сложился стереотип о том, что художник – это перепачканный красками вечно голодный творец, который запирается в своей мастерской на длительное время, чтобы явить миру новый шедевр. Но в наши дни встречаются люди, которые умело совмещают искусство и работу, даже такую необычную как промышленный альпинизм. Таким художником является самарец Евгений Селянкин. Журналисты «КП-Самара» узнали у Евгения, как совмещать серьезную и достаточно опасную работу с искусством, и где в наши дни художники черпают вдохновение.

Давай начнем с простого - что такое промышленный альпинизм?

- Промышленные альпинисты – это не те, кто лазает по горам, а те, кто спускается и перемещается по зданиям, конструкциям и тому, что создано человеком. Это делается для монтажа кондиционеров, рекламы, мойки остекления, очистка от снега. Я, в основном, работаю с коммерческими объектами – фабрики и производственные помещения.

Как ты стал промышленным альпинистом?

- Будучи студентом, я подрабатывал в клининговой компании, в которой познакомился с несколькими ребятами, занимавшимися промышленным альпинизмом. Я изъявил желание попробовать, меня всему научили и так занесла меня нелегкая в это дело. Также, существует ряд учебных комбинатов, которые специализируются на промышленном альпинизме. Они есть почти во всех больших городах, в том числе и Самаре. В дальнейшем в этих учебных комбинатах периодически проверяются твои профессиональные навыки – нужно доказать, что ты ничего не забыл и ознакомился с новыми нормативами. Последнее время нормативы меняются ежегодно, поэтому это постоянная работа. А также мы ежегодно проходим профессиональный медосмотр.

Промышленный альпинизм – это нахождение на высоте, иногда на большой. Как в такой ситуации победить свой страх перед опасностью?

- Существует такая поговорка «Не боится только дурак и мертвый». Чувство страха на высоте присуще всем, даже опытным альпинистам. И это даже хорошо, если оно у тебя присутствует. Побеждать его не надо. К нему нужно прислушиваться.

Работа на высоте позволяет Евгению быть всегда в тонусе. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Работа промышленным альпинистом позволяет поездить по стране. Где ты работаешь чаще всего?

- В основном это центральная Россия – Самара, Саратов, Нижний Новгород, Москва, Питер. Также приходилось быть и на юге, доезжал и до Якутии.

Тебе удается в поездках совмещать промышленный альпинизм и выставки?

- Да, вполне. Например, едем мы в Нижний Новгород на две недели – я пытаюсь договориться с какой-нибудь галереей или творческим пространством и периодически могу там делать выставки. Иногда не получается подгадать по времени – пространства могут быть заняты выставками на три года вперед. В таком случае могу выставляться и в кафе.

Что вообще за направление tape-art и как ты к нему пришел?

- Tape-art– это узкая направленность современного искусства, основанная на портретах, инсталляциях, картинах, которые сделаны с помощью скотча, изоленты и прочих специализированных лент. В свое время я просто гуглил, искал какие-то новости и мне вылезла публикация о зарубежном художнике Максе Зорне, который делает картины скотчем – он делал монохромные работы коричневым упаковочным скотчем, которые подсвечивались с обратной стороны стекла и тем самым свет перекрывался слоями скотча. Потом я увидел работы Николая Васильева – это художник из Санкт-Петербурга, у него уже был цветной скотч. Я заинтересовался и купил комплект цветного скотча. Но я видел только фотографии картин и не знал техники исполнения. И тогда я начал экспериментировать. Изначально это было больше похоже на pop-art, то есть просто силуэтного типа – в этой техники я работал около двух лет. Потом мне пришло в голову наложить один цвет на другой – получился оттенок. Так все и закрутилось.

Материалы для работы Евгений покупает на строительных рынках. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Как правильно называть процесс работы над твоими картинами?

- Мне нравятся шутливые варианты. Например, когда сделал портрет девушки – можешь сказать «Я тебя склеил». А если серьезно – я и сам использую разные глаголы. В основном это «сделать портрет».

Как воспринимается современное искусство в обществе и в частности tape-art?

- Лично я к современному искусству отношусь положительно, так как это прогресс и развитие. Да и вообще все новое – это хорошо забытое старое. Например, сейчас снова стали модными виниловые пластинки. Также, возможно, мои внуки найдут мой скотч и тоже будут работать в стиле tape-art, ведь это уже будет часть истории искусства. После социалистического реализма в скульптуре мы возвращаемся к каким-то изящным формам и отсутствию штамповки одинаковых бюстов Ленина. Все циклично, поэтому к современному искусству и новым веяниям стоит относится с позитивом.

Какие новые вещи ты пробуешь в своем творчестве?

- Сейчас, например, я собираю крышки от пластиковых бутылок и хочу сделать чей-нибудь портрет. Пока не знаю, чей портрет и сколько крышек на это понадобится, поэтому пока у меня дома просто стоит три коробки и ждут своего часа.

Портрет - любимый жанр изобразительного искусства Евгения. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Как ты находишь время, чтобы создавать картины, работать промышленным альпинистом и придумывать такие новые вещи?

- Секрет прост – я просто ничего не успеваю. Труднее всего именно совмещать работу, искусство и семью. Зачастую все происходит само собой – когда в моей основной работе возникают паузы, тогда я в эти паузы вставляю творчество. Пока tape-art– это мое хобби. Доход оно приносит, но не такой, как промышленный альпинизм. А вот к старости я надеюсь перестать зарабатывать физическим трудом, создам арт-объект из крышечек и буду просто заниматься искусством.

Как ты оцениваешь Самару как культурный центр и место, где люди занимаются искусством?

- Я бывал во многих регионах, и Самару я бы внес в первую пятерку творческих городов. И за последние три года внешний облик Самары преобразился в лучшую сторону – появилось много муралов, арт-объект от Покраса Лампаса на набережной и так далее. Но нужно их еще больше – это развивает и туризм, да и у людей появляется гордость за свой город, когда появляется много таких объектов. В этом вопросе мне очень нравится фестиваль SamaraGround, который поддерживает наша администрация. Но хотелось бы, чтобы и самарских художников тоже задействовали, а не просто приглашали звезд.