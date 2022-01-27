Истории современных колдунов из Самары: кто они такие, и чем опасны «волшебные таблетки»

Представители магии 28 января отмечают профессиональный праздник. Фото: pixels.com

По народному календарю 28 января считается Днем колдунов. Считалось, что именно в эту дату они передают тайные знания своим ученикам. С развитием науки, технологий этот праздник не отошел в прошлое. Ведьмы и колдуны существуют до сих пор, люди обращаются к ним за помощью. Накануне столь таинственной даты журналисты «КП-Самара» собрали истории представителей магической сферы, чтобы узнать, чем конкретно они занимаются, какие услуги востребованы у жителей города и как они пришли к своей деятельности. Психолог объясняет, почему все-таки полезней практиковать критическое мышление и может ли увлечение мистикой быть опасным.

«Дух женщины просил отомстить мужу за ненакрашенные на похоронах губы»

Татьяна Жмакина, ясновидящая, маг, медиум, практикующая ведьма

Татьяна Жмакина считает, что часто причиной неудач может быть не порча, а лень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дедушка был потомственным колдуном, бабушка — ведьмой. Могли одним словом большие разрушения причинить и мне часто говорили: «Следи за языком!» Действительно, когда злилась, могла сказануть в сердцах, обидчику аукалось неприятностями. Пока другие дети забавлялись, вызывая Жвачного короля, я видела настоящих духов и домовых. Они докучали мне просьбами, потому что все умершие что-то не доделали в этой жизни.

Как-то ко мне стал наведываться дух молодой женщины, ушедшей от болезни. Он настаивал: «Ты должна мужу моему отомстить. Из-за него я некрасивая в гробу была, он губы мне забыл накрасить!» Я отправила её назад в потусторонний мир. И с этого момента поняла, что научилась от духов отгораживаться, не слышать их постоянно.

Но все-таки тяжело бывает, когда прихожу на кладбище, а там духи детей. Маму зовут, плачут: «Почему я умер? Неужели я такой плохой?»

Способности были с детства, но в те времена не хотелось это афишировать. Поэтому я чем только не занималась. В лихие 90-е торговала на рынке, работала водителем троллейбуса, на заводе, была воспитателем в детском саду. Жили не бедно. Жили нище, поэтому заработать стремилась, как могла. Хлеб даже сама печь научилась.

Когда мне исполнилось 33 года, ушёл из жизни дедушка, следом за ним - бабушка. Они передали мне силу. Может, застряла бы в нерешительности насчет того, начинать свою практику или нет, но подтолкнули внешние обстоятельства. Я была тогда администратором в гостинице. Совершенно неожиданно меня сократили. Это был знак, что пора работать уже по-настоящему и консультировать людей за деньги.

Сейчас у меня есть поводы для гордости: клиенты по всему миру, я ведущая авторской передачи "Магия жизни, лауреат премий «Топ 50 успешных женщин Поволжья» и «Великие люди России», у меня свой центр.

«Иногда проблемы не из-за порчи, а из-за лени»

Мнение, что только женщины общаются с ведьмами, неверное. Среди тех, кто ко мне обращается, примерно 45 % мужчин. И те и другие приходят с ситуационными запросами, чтобы разрешить проблемы на работе, в отношениях, со здоровьем. Бывает, что человек с порога заявляет: «На мне порча!». Смотрю и понимаю, что дело тут не в магии, а в лени.

Случается, что люди все неудачи приписывают внешним причинам, а над собой работать не хотят. Я как-то сказала клиентке, что она найдёт работу через месяц. Она приходит и заявляет, что ничего не вышло. Я спрашиваю: «А что ты делала? Резюме рассылала, в кадровые агентства обращалась, у знакомых спрашивала?». На что узнаю, что она как от меня пришла, так ручки сложила. Ведьма же сказала, что работа будет, самой ничего делать не надо. Но я увидела такое развитие ситуации на тот момент, когда она прилагала усилия. Я только в помощь, за человека я ничего делать не буду.

Сейчас я работаю как медиум — помогаю общаться с духами умерших, и как ясновидящая. Перед моим взором прокручивается чужая жизнь. Кстати, я никогда не делаю категоричных прогнозов. Я лишь говорю человеку, что с ним будет, рассматриваем вместе несколько вариантов. А куда двигаться уже решает он сам.

Очень не люблю, когда родственники приходят спрашивать у умерших про наследство. Разбираются, почему кому-то больше досталось, кому-то меньше. Отказываю обычно. Но был случай, когда я помогла девушке. Любимый мужчина умер, а его семья хотела выгнать её из дома. Я увидела, что он составил завещание, в котором все имущество переходит ей, и подсказала, где его в доме искать.

Полчаса приема у меня стоят 5 тысяч. Если прийти с хорошо сформулированными запросами, этого времени достаточно. Есть запросы, которые гораздо дороже, потому что энергии на них я трачу больше. Снять или навести порчу стоит от 50 до 150 тысяч. При этом я внимательно смотрю, действительно ли человек плохой и заслужил порчи. Причинять зло без явного повода не буду.

Хочу сказать, что есть ритуалы, доступные каждому совершенно бесплатно. В понедельник над утренним кофе или чаем надо сказать три раза:

Деньги липнут словно мёд

Мне всегда во всём везёт!

Да будет так!

Неделя будет удачной, проблемы будут решаться, деньги появятся.

«Шаманом может стать каждый»

Сергей Амфора, шаман, рунолог

Шаманом: Костер и бубен - основные инструменты шамана Сергея Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шаман издревле считался посредником в отношениях между людьми и богами, миром. Он замечает то, что находится вне восприятия обычных людей: видит духов, ощущает любые объекты как живые, понимая весь окружающий мир как сообщество живых, зачастую разумных субстанций. Входя в особое состояние, может с ними взаимодействовать и помогать людям решать их проблемы. Методы при этом могут быть очень различными. Вплоть до самых экзотичных. Например, приходит к шаману человек с ломотой во всём теле, причина которой непонятна, и она никак не лечится. Он находит с недугом контакт, воспринимая его как полуразумного духа болезни и уговаривает стать, допустим, головной болью. А тут уже можно принять таблетку и все налаживается.

Я специализируюсь на улучшении, восстановлении личных отношений и на финансовых вопросах, карьеры, кто-то — на здоровье. Но, конечно же, главное предназначение человека, вступившего на шаманский путь, это стать целителем человеческих душ, наставником в духовных вопросах. Шаманы работают для людей и по их просьбам. Могут воздействовать они и на погоду. Но для глобальных изменений нужна группа шаманов и необходимо, чтобы был запрос от общества. Чтобы пришли всем миром и попросили об окончании засухи или ослаблении морозов.На моей практике таких обращений не было, поэтому иногда делаю небольшие изменения для себя. Нужно куда-то очень, а дождь как из ведра. Могу попросить, чтобы приостановился и я успел проскочить.

Для обрядов желательно выезжать за город, на природу. Поскольку для большинства практик нужно открытое небо и не стесняемое стенами пространство. Практик, на вооружении у шамана, множество, но часто используется костер и либо варган, либо бубен. Инструменты помогают войти в транс — состояние, в котором мозг и тело расслаблены, зрение расфокусировано. Истории об использовании психотропных веществ для этих целей - миф. Насколько мне известно, даже в Южной Сибири шаманы их не применяют.

Бубен стоит от 12 до 60 тысяч рублей, но активно работающему шаману нет смысла покупать дорогой, ведь инструмент выходит из строя года за 3.

Сама процедура занимает примерно полчаса. В среднем ко мне обращаются 2-3 человека в неделю. Ритуалы я провожу за вознаграждение, которое человек сам посчитает нужным, фиксированную сумму беру только за диагностику проблемы — 1500 рублей. Её я обычно делаю на рунах, потому что мне нравится графическая магия. Они же иногда используются и как инструмент решения проблемы. С помощью рун можно составить заклинание, что-то вроде молитвы в символах, которая может повлиять на разные ситуации, к примеру, разрушить вредоносное заклятие.

Шаманом в современном мире может стать практически каждый. Кого-то призывают духи, а кто-то может начать интересоваться сам, читать об этом и практиковать. И разбудить таким образом силу, спящую в крови.

Мне в 4 года во сне являлась сущность, похожая на птицу. Духи часто приходят во снах, чтобы не напугать людей. Так я понял, что во мне есть сила и её нужно использовать для помощи людям. Восприятие реальности тогда изменялось, природа оживала, с ней можно было общаться. Родители, хоть у них и нет ярко выраженного мистического мышления, отнеслись к переменам во мне спокойно. Мама верит, что есть какие-то высшие силы и по мне было понятно, что я могу с ними контактировать.

Уже в 12 лет я мог заниматься диагностикой, точно говорил, где болит. У меня получалось головную боль исцелять просто прикосновением. Именно шаманизм начал практиковать с 20 лет. Важно, почувствовав в себе силы, не останавливаться в практике. Иначе они могут начать разрушать их обладателя.

«У колдунов всегда будет работа, потому что практиковать магическое мышление проще, чем развивать критическое»

Елена Бережная, психолог

Колдуны, гадалки и шаманы помогают людям в решении их личных и житейских проблем. Найти любимого, вернуть его, наказать разлюбившего, отвадить нелюбимого, улучшить материальное положение, обрести душевное равновесие, поправить здоровье и тому подобное. У колдунов всегда будет работа, потому что обычным людям практиковать магическое мышление гораздо проще и приятнее, чем развивать критическое и иметь дело с объективными последствиями собственных поступков. Всегда легче поверить во что-то необъяснимое, чем разобраться, как это работает, и почему у тебя ничего не выходит. И конечно, мало кто готов расстаться с надеждой в особенно тяжелых случаях.

В колдуны идут те, кому хочется возиться с людьми и эту самую надежду им давать. Разумеется, не бесплатно. Как и везде, есть среди представителей магической сферы услуг и «спасатели», которые берут на себя чужие беды и распоряжаются судьбами людей. Когда человек приходит к чародею, он всецело доверяет тому решение своей проблемы.Если человек по-настоящему верит в способности колдуна, на выходе получается что-то вроде успешного самопрограммирования, за которое колдун возьмет с клиента денежку как посредник. Однако я допускаю, что некоторые из них хорошо владеют техниками работы с бессознательным, с помощью которых можно найти ответы на многие вопросы.

Есть люди, которые ни за что не пойдут к психологу, но запросто обращаются к колдуну или гадалке, хотя способы решения проблем и у тех, и у других местами совпадают. Трансовые состояния и гипноз, например, успешно применяется не только шаманами, но и практиками НЛП для избавления от фобий.

В целом для нормальных людей с развитым критическим мышлением колдуны никакой опасности не представляют. И это еще полбеды, если растерянный клиент разово попадает к шарлатану, который навязывает своё мнение и обещает избавление от всех проблем в один присест.

Особенно опасна зависимость от этой "волшебной таблетки", когда человек бездумно подсаживается на услуги колдунов, теряя время, последние деньги и отношения с близкими. А если что-то не сработает, ответственность за это всегда можно будет спихнуть на действие неких сил, которые «чинят препятствия». И вот в этом, пожалуй, заключается главный вред подобных услуг: причину своих неудач человеку хочется видеть во внешнем мире, а не в себе, своих действиях и установках. И он за деньги находит "специалиста", который поддержит его в этом убеждении.

Важно помнить, что за изменения в своей жизни каждый отвечает сам, и если доверять эту функцию кому-то ещё, можно в итоге потерять управление и дорого за это поплатиться.