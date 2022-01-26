«Затолкали в сугроб, пинали ногами»: в Самаре трое мальчишек избили девочку-второклассницу

Конфликт между учениками произошел за воротами школы. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре трое мальчиков избили девочку-второклассницу у ворот школы. В результате малышке потребовалась помощь врачей. Журналист «КП-Самара» выяснила, что произошло.

«Наши родители побьют ее родителей»

Конфликт между учениками начальных классов самарской школы №8 произошел 18 января, после занятий. Около половины пятого вечера дети – второклассница Аня, ее одноклассники Бахор и Озад и третьеклассник Амид (все имена детей изменены – Прим.Ред.) вышли из ворот школы и отправились на детскую площадку. Там между ними произошла перепалка, которая закончилась настоящей дракой.

- Мальчики втроем затолкали девочку в сугроб и стали пинать ее ногами, - рассказал в социальных сетях очевидец, знакомый с ситуацией. – Хотя девочка была тепло одета, она все равно получила множество ушибов, синяков и ссадин. Родители пострадавшей написали заявление в полицию, но через несколько дней им начали поступать угрозы. Эти мальчики ходят и во всеуслышание заявляют, что, дескать, их родители изобьют родителей девочки, а они и дальше будут издеваться над ней, сколько хотят.

В результате девочке пришлось обратиться в травмпункт СОКБ Середавина. Медики зафиксировали телесные повреждения, оказали второкласснице необходимую помощь и отпустили долечиваться домой.

«Всегда давала сдачи»

Как рассказала журналисту «КП-Самара» классный руководитель пострадавшей девочки, никаких предпосылок к такому серьезному конфликту не было, а в соцсетях ситуация «излишне раздута».

- Это дети, понятно, что между ними иногда случаются перепалки, но из школы они все ушли мирно, спокойно, никаких ссор или агрессии не было, - рассказала классный руководитель. – Аня не из тех, кто терпит обиды, она всегда дает обидчику сдачи, умеет за себя постоять. Я не видела сам момент драки. Мне рассказали, что якобы в этот раз она могла сама первой толкнуть одного из мальчиков, после чего на нее накинулись уже втроем. Сейчас девочка не ходит в школу, она находится на больничном, но не из-за этой ситуации - у нее болит горло. Мальчики продолжают учиться. Аня уже приходила в класс после этого конфликта, и они вполне мирно с этими мальчиками общались.

«Проводим внутреннюю проверку»

В департаменте образования журналисту «КП-Самара» подтвердили: такой конфликт действительно был, однако подчеркнули, что это произошло не на школьной территории. Тем не менее, чиновники пообещали во всем разобраться.

- По факту случившегося администрация образовательного учреждения незамедлительно начала внутреннюю проверку, - прокомментировали в департаменте. - Администрация школы также принимает меры по взаимодействию с обеими сторонами конфликта.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что в ситуации сейчас разбираются правоохранители.

- По факту обращения в медицинское учреждение несовершеннолетней 2013 года рождения проводится проверка, - прокомментировали в региональном ГУ МВД.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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