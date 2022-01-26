Александр Милеев: от молодого спортсмена до вице-спикера Самарской губернской Думы

Вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Милеев. Фото: соцсети Александра Милеева

Родился Александр Милеев в 1971 году. И с самого детства показывал свой сильный характер. Учась в начальной школе, он рано вставал, ехал на тренировку, чтобы проплыть несколько сотен метров в бассейне, и потом успеть к первому уроку.

От плавания он перешел к спорту, который стал увлечением и делом его жизни — гребле на каноэ. Раз за разом он завоевывал кубки и медали, показывая лучшие результаты на соревнованиях. А побед в его спортивной карьере было много — призер чемпионата СССР, чемпион кубка СССР, многократный чемпион РСФСР по гребле на байдарках и каноэ, чемпион мира в классе «Dragon Boat», призер Кубков Мира.

После громких побед Александр Милеев решил продолжать свой путь уже в роли тренера, поэтому поступил на факультет физкультуры и спорта в Самарский государственный социально-педагогический университет. Его воспитанниками были известные спортсмены — многократный олимпийский чемпион Максим Опалев, Владимир Ладоша, Андрей Кабанов и другие. В звании заслуженного тренера РФ Александр Милеев становится вице-президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и возглавляет Федерацию в Самарской области.

У вице-спикера есть много достижений в спорте. Фото: соцсети Александра Милеева

Несмотря на плотный график, Александр Милеев не оставляет родной вуз. Пишет научные работы и учебники, которые стали базой для каноистов всей страны. В 2009 году Милеев защищает диссертацию и приступает к написанию докторской работы. В это время Александр Владиленович уже становится проректором по инфраструктурному развитию СГСПУ. Именно он добивается присвоения статуса университета в прошлом Педагогической академии.

Политической деятельностью Александр Милеев начал заниматься более 10 лет назад. В составе партии «Единая Россия» он становится депутатом Самарской губернской Думы и возглавляет комитет по культуре, спорту и молодежной политике. За время работы в парламенте он инициирует и продвигает многие законопроекты, например по оплате проезда «детей войны» до захоронений родителей, в том числе и за пределами РФ, о единовременных выплатах молодым тренерам и учителям физкультуры: по 250 тысяч рублей в муниципальных районах, 160 тысяч — в городах. О налоговых льготах для компаний-инвесторов, вкладывающихся в строительство инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу, о запрете на приватизацию объектов культуры, спорта и социальной инфраструктуры для детей и многие другие.

В 2021 году Александр Милеев вновь выдвигает свою кандидатуру на выборах в Самарскую губернскую Думу. Он идет по Кировскому одномандатному округу №12. Его поддерживает большинство жителей — почти 62%.

Вице-спикер Самарской губернской Думы призывает молодежь заниматься спортом. Фото: соцсети Александра Милеева

На первом заседании нового депутатского созыва коллеги выдвигают Александра Владиленовича на пост вице-спикера регионального парламента.

Основной упор в своей работе Александр Милеев делает на продвижение законопроектов в социальной сфере, которые касаются поддержки учителей и молодых тренеров, оказания помощи пенсионерам и супружеским парам-долгожителям, сохранения памятников истории и строительства новых спортивных и культурных объектов.