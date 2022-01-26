Студентка из Самары стала «Мисс Мира — 2022». Показываем ее лучшие фото

Девушка стала победительницей международного конкурса Фото: СОЦСЕТИ

Самарская студентка Яна Богатова стала победительницей конкурса Wоrld beauty 2022. Юная красавица смогла обойти всех конкуренток из разных стран мира и получить Гран-при конкурса. Теперь обладательница титула "Мисс Мира - 2022" может претендовать на звание Мисс Вселенная.

Красотка из Самары покорила жюри соревнования Фото: СОЦСЕТИ

Конкурс в этом году проходил в Македонии, на сцене Народного театра. Участие в нем принимали представительницы десятков стран. Им нужно было представить национальные костюмы, продефилировать по сцене, исполнить творческие номера. Жюри осталось в восторге от студентки из Самары.

Яна Богатова занимается в модельном агентстве с 14 лет. Ее в конкурсе поддерживали друзья и знакомые. Поклонники писали комплименты красотке в ее соцсетях: мол, красавица в снежной короне из России привезла в Македонию снег.

Сейчас девушка учится в университете Фото: СОЦСЕТИ

Яна активно ведет свои социальные сети, размещает там красивые фотографии - не только с конкурсов красоты, но и с путешествий. Посмотрите, наша победительница на самом деле милая и очень приятная девушка. Заслужила, не правда ли?

Девушка любит красиво фотографироваться на фоне чудесных пейзажей Фото: СОЦСЕТИ