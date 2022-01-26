Можно прочитать каждую буковку: житель Самары набил на спине татуировку с номером «Комсомолки» за 9 мая 1945 года

Тату на спине Андрея сразу привлекает внимание Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Когда самарец Андрей Колесниченко на пляже снимает футболку, то на него сразу обращаются взгляды всех вокруг. На его спине – от плеча до плеча и от шеи до низа лопаток – масштабная цветная татуировка. И хотя сейчас этим никого не удивишь, спина Андрея поневоле привлекает внимание – на ней красуются не банальные драконы, знойные красотки или зловещие монстры, а серп и молот, Знамя Победы и знаменитый номер «Комсомольской правды» за 9 мая 1945 года.

«Хотел поддержать ветеранов»

К поклоннику «Комсомолки» мы отправились с подарками – юбилейной книгой и футболкой с репринтом другого номера, о полете Юрия Гагарина. Андрей гостей встретил радушно – к вниманию ему не привыкать. Недавно попал моделью в нашумевший фотопроект о татуированных патриотах. Но он признается – военная и патриотическая тематика была близка ему с самого детства.

В гости к Андрею журналисты "КП" отправились с подарками Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- У меня в семье много военных – отец, родной брат, два дяди, оба дослужились до звания полковников, - рассказал Андрей журналисту «КП». – Дед прошел всю Великую Отечественную войну, семь раз был ранен. Я сам отслужил в армии, как положено, правда, профессию выбрал мирную – оператор станков с ЧПУ на самарском заводе ПАО «Кузнецов», который делает ракетные двигатели. Кстати, в армии я и сделал свою первую татуировку – набил на плече скорпиона.

В семье Андрея много военных Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Однако через несколько лет насекомое на плече Андрею поднадоело – ничего оригинального, да и идеи никакой в себе это изображение не несло. Самарец решил перекрыть старое тату другим рисунком.

- Это был декабрь 2015 года, в стране был сильный подъем патриотизма после присоединения Крыма, но одновременно я сталкивался в интернете и с нападками на ветеранов, - вспоминает Андрей. – Мне захотелось поддержать их, набить на спине не очередные красивые картинки, каких много, а что-то действительно важное, стоящее и оригинальное.

Самарец хотел изобразить на спине что-то действительно стоящее и поддержать ветеранов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В основу легли реальные фото

Идею самарец вынашивал недолго - от задумки до реализации прошли всего пару месяцев. За основу эскиза Андрей взял реальные фотографии – изображения, которые знает вся страна. Егоров и Кантария, водружающие Знамя Победы над рейхстагом. Парад Победы 1945 года на Красной площади и брошенные на мостовую фашистские знамена. И знаменитый номер «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 года, возвещающей стране долгожданную Победу. Все фотокопии Андрей без труда нашел в интернете.

- Тату-мастер, которому я рассказал свою идею, по-настоящему загорелся ею, очень ответственно подошел к делу, и до сих пор считает эту свою работу одной из лучших, - рассказывает Андрей.

Андрей не собирается останавливаться на достигнутом и хочет продолжить тату Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Для того, чтобы набить весь рисунок, понадобилось семь сеансов и более 30 часов работы. Самый длинный из сеансов длился пять часов. Зато результат впечатляет – на спине Андрея можно прочитать каждую буковку газетного текста.

- Все родные и близкие меня поддержали, за все эти годы не было ни одного человека, который бы спросил меня, зачем я это сделал, или осудил бы мою татуировку. Наоборот, все восхищаются, - говорит Андрей. – Когда на пляже или в бане снимаю майку, сразу просят «дай посмотреть». А иностранцы на заграничных курортах очень любят с моей спиной фотографироваться.

На этом самарец останавливаться не собирается. В планах у Андрея продолжить татуировку дальше - на всю спину.

- Задумка уже есть, - рассказывает он. – Хочу изобразить на тату современного ветерана с медалями и подбитый танк «Тигр», все – на основе реальных фото. Возможно, даже получится использовать фото своего деда, если удастся найти такое его фото у родни в соседней области.

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