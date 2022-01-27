Собака-попрыгака: как такса Марс из Самары чуть не умер, а потом стал телезвездой

Такса Марс отправился в Москву на ТВ поездом Фото: Личный архив

Прыжок, еще прыжок, еще один – Марс как пуля вылетает из-под стола и снова скрывается под ним раз за разом. «Батут там что ли стоит?» - удивляются зрители. Видео получилось «залипательное», не удивительно, что оно сразу понравилось редакторам шоу «Видели видео» на Первом канале. И прямо перед Новым годом самарский такс Марс и две его хозяйки отправились в Москву, покорять экран.

Страдал на улице - но нашел семью

А ведь еще пару лет назад Марс даже мечтать не мог ни о какой славе подобного рода – единственное, о чем мечтал пес – выжить. Сначала маленькой таксе попались не самые понимающие хозяева. Пса держали на улице, в холодной будке, совершенно о нем не заботились, а потом и вовсе выкинули на улицу. Скитания были безрадостными и пес уже прощался со своей собачьей жизнью, когда ему наконец-то повезло. Он прибился к дому волонтеров самарской Такс-команды – как будто знал, куда идти. Конечно, здесь бедную собаку без помощи не оставили - его отмыли, отогрели, сделали все прививки и начали искать новых хозяев.

- Мы с сестрой - тоже члены этой команды, помогаем в меру сил спасать животных, находить им новый дом. И за судьбой Марса долго наблюдали, переживали за него. И в один прекрасный момент вдруг поняли – да это же наша собака, он ждет нас, - рассказывает самарчанка Татьяна Маслова. Сама Татьяна работает в МТС, но несмотря на плотный рабочий график находит время помогать животным – как в проектах компании, так и в личное время.

У Марса удивительные глаза Фото: Личный архив

- Марсик был таким очаровашкой – глаза разного цвета, хромая лапа, отмороженные уши разной длины. Но главное – огромный запас позитива и энергии, несмотря на все приключения за спиной. К тому моменту нас уже была собака - породистая, по паспорту – Неповторимый курортный Роман. Но они быстро подружились. Марс стал жить у моей сестры - но в гостях мы часто собираемся вместе. Рома воспитывал нового питомца как мог, а Марс просто был благодарен за такое чудесное право – жить в качестве домашнего любимца в неге и довольстве, - продолжает Татьяна.

Он умер... Хорошо, что ненадолго

А потом собачий бог снова повернулся спиной к таксе. Во время одной из прогулок Марс наелся отравы, которую раскидали по парку дог-хантеры. Наелся – и умер. К счастью, ненадолго. Бездыханную собаку хозяйки тут же схватили в охапку и повезли к ближайшему ветеринару. Врач несколько часов не отходил от Марса, делал массаж сердца, дыхание рот в рот – как людям. Тащил с того света – и вытащил.

- Рома никогда не стал бы ничего на улице есть. А Марс – бывший уличный пес, он все привык подбирать, мы отучали-отучали, но не до конца. А тут была эта жуткая история с дог-хантерами, которые везде отраву раскладывали. У нас среди собачников шок был от такого поведения. Мы уже были уверены, что потеряли Марса. Но он открыл глаза. Повезло. Врачи сказали, что если бы был домашний – умер бы, а так успел иммунитет укрепить на улице, - вспоминает то страшное время Татьяна.

К счастью, все закончилось хорошо. И Марс вместе с новым другом Романом стал радовать хозяев и удивительными хулиганствами, и трюками. Татьяна признается: в телефоне тысяча роликов с псами, которые умеют порадовать и удивить.

- Мама мне давно говорила – отправь видео в какую-нибудь программу, ну наши-то вон что вытворяют. Но я думала – ну что особенного, таких как мы много. Тем более у других есть инстаграм, тик-ток, там миллионы просмотров, ну а мы кто?

«Играли в скрэббл, а Марсик скучал»

Время для минуты славы пришло в ноябре 2021 года. В семье недавно случилось горе – ушел из жизни папа Татьяны.

- Для нас это был довольно грустный период, собаки старались нас поддерживать как могли. В начале ноября мы собрались всей семьей - с мамой, сестрой, играли в «скрэббл» за столом. Марс от нас не отходил: вился вокруг и требовал свою любимую игрушку – мячик. Он у нас вообще настоящий игроман - готов играть с мячом 24 часа, 7 дней в неделю напролет. В какой-то момент, обдумывая свой ход, я начала стучать мячиком по столу. А Марс стал смешно выпрыгивать из-под него. Так что видео не постановочное, просто я вовремя включила камеру.

Тут Татьяна поняла – пора делать из собаки звезду. Ролик на ТВ она отправила 7 ноября, а уже 8 ноября ей ответили с Первого канала. Марс очаровал всех и его хозяек пригласили в Москву.

- Мама обрадовалась сразу. А сестра очень долго не верила в реальность происходящего, поверила, когда нам прислали билеты и план по съёмкам. Ну а мне было некогда раздумывать - пришлось снять еще несколько роликов, ответить на кучу вопросов про собаку и его судьбу, выбрать фото для презентации, записать несколько вариантов подводки к видео-ролику. Когда твоя собака едет на 1 канал – это очень хлопотно, - улыбается самарчанка.

Ну а Марса ждала долгая дорога в Москву – а ведь раньше пес если и путешествовал, то только по самарским улицам в поисках еды. Поездка в поезде оказалась настоящим приключением – много новых запахов, звуков, незнакомых людей. Собака очень волновалась, но быстро привыкла к ритму приключений. И в Останкино пришел уже не запуганный пес, а настоящий герой.

- Он такой смешной был, камеры не боялся. Там на съемках был еще ребенок, мальчик, вот мы дали ему мяч и отправили их с Марсом играть – зато никого не беспокоили. На площадке он тоже был приветлив, играл в мяч. Но в какой-то момент ему все надоело, он просто повернулся и ушел с площадки – к операторам, видимо они пахли вкуснее. А еще он немного порычал на камеру – уверена, из этого получились смешные кадры, - говорит Татьяна.

Татьяна и ее сестра стали героинями шоу Фото: Личный архив

А вот хозяйки очень даже волновались – только представьте, каково это – увидеть вблизи людей, которых видишь обычно только с экранов ТВ.

- Нас так хорошо встретили, все объяснили, накрасили, ведущий приветливый. Мы волновались – это, думаю, будет заметно. Но ведь звезда-то у нас Марс, - улыбается наша героиня.

Увидеть Марса на ТВ-экране можно будет уже в эти выходные в передаче Первого канала. Ну а сам пес от своей минуты славы ничуть не загордился, он все так же обожает играть в мяч и верит, что его счастливая жизнь только начинается.