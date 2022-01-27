«Сегодня мог быть последний день в моей жизни»: фотографа из Самары избили в трущобах Каира и не выпускают из полиции

Арсений Котов до сих пор находится в полицейском участке Каира Фото: Инстаграм

НАПАДЕНИЕ НА ПРОСТОГО ТУРИСТА

В неприятную ситуацию попал известный фотограф из Самары Арсений Котов. Сейчас он находится в столице Египта Каире, но не отдыхает, а содержится в полицейском участке и не знает, что будет дальше. Незадолго до этого россиянина избили, но теперь именно он чувствует себя обвиняемым.

— Сегодня мог быть последний день в моей жизни. Во время фотопрогулки по Каиру, в городе мусорщиков, на меня напали местные жители, — рассказывает Арсений в своем Instagram. — Иду я по горке, никого не трогаю, как ко мне подбегает мужик и хватает за фотоаппарат и начинает дико вопить на арабском, размахивая кулаками.

Арсений старался успокоить незнакомца, говорил, что он простой турист, но тот никак не реагировал, а наоборот, держал Котова за фотоаппарат и рюкзак и тащил его в сторону. Затем он ударил его по лицу и едва не разбил камеру. Самарец дал отпор, вступил в драку, но в нее вмешались трое друзей египтянина. Кончилось все тем, что фотографу прилетел в затылок булыжник, он был дезориентирован, пропустил еще пару ударов в лицо, но смог схватить рюкзак и убежать, спрыгнув на руины, заваленные мусором.

Обидчик Арсения тоже пришел в полицию и сказал, что все случилось из-за его жены Фото: Инстаграм

Котов спрятался за туалетом, Котов позвонил парню по имени Хосни, у которого он остановился через каучсерфинг. Тот обещал помочь в непредвиденных случаях, а сейчас именно такой и нарисовался. Пока Хосни ехал, Арсения обнаружили в его убежище. Он смог вырваться, догнать мото-такси на трассе и запрыгнуть в него на ходу.

ЗВОНКИ В ПОСОЛЬСТВО НЕ ПОМОГЛИ

— Созваниваюсь с Хосни, он оказывается рядом со своим знакомым полицейским. Кажется, они боялись идти дальше в глубь района и ждали подмоги. Сейчас пишу этот текст, сидя в полицейском участке. Оказывается, мой обидчик тоже пришел сюда, жалуясь на огромный синяк под глазом, — продолжает Арсений Котов. — Оказывается, он напал на меня, потому что подумал, что я сфоткал его ненаглядную жинку.

Фотограф день провел в участке. За это время его сводили в больницу, где зашили голову и руку. Потом его отвели в суд, где никаких обвинений не предъявили. Казалось бы, можно продолжать отдых в Египте, но не тут-то было.

У мужчины неприятности из-за снимков местных трущоб Фото: Инстаграм

— Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хочет заняться public security из-за фотографий гнилого района, пожалуйста позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации, — обратился Арсений к друзьям.

По его словам, пять звонков в посольство не принесли результата. С журналистами «КП-Самара» Котов пока на связь выйти не может. Сейчас его держат в полицейском участке Manshee Noser в Каире. По имеющимся сведениям, МИД уже занимается решением проблемы. «Комсомолка» следит за развитием событий.