С заботой о качестве, с любовью к природе, с уважением к людям: АО «Транснефть – Приволга» внедряет инновации

Начальник ЛПДС «Кротовка» Александр Егоров. Фото: предоставлено АО «Транснефть-Приволга»

Важный объект

Товарная контора треста «Бугурусланнефть» была создана в трагическое для страны время, 6 ноября 1942 года. За годы Великой Отечественной войны было отгружено около миллиона тонн нефти, из которой производилось топливо для танков, самолетов, автомобилей, боевых кораблей, электростанций. В этом году Бугурусланское РНУ, филиал АО «Транснефть - Приволга» и преемник треста военных лет, отмечает 80-летний юбилей. Наш рассказ сегодня - об одном из важнейших объектов в составе РНУ, подразделении в Кротовке.

- Станция «Кротовка» была запущена в 1953 году, когда был построен первый нефтепровод Бавлы - Куйбышев, - рассказывает начальник ЛПДС «Кротовка» Александр Егоров, представитель трудовой династии: его отец когда-то работал каменщиком и плотником на объекте, которым сегодня руководит сын. - Ветераны рассказывали, что в то время резервуары не имели крыш, их просто покрывали толем.

О сложностях первых лет сейчас не напоминает ничего: реконструкция станции идет непрерывно, ведь значение у нее в структуре АО «Транснефть - Приволги» огромное. Со всех краев области и даже из Нижневартовска и Оренбурга приходит сюда нефть. Ее состав приводится к ГОСТу. После этого ценный груз по железной дороге или по трубопроводу отправляется на нефтеперерабатывающие заводы.

Перемены очевидны

Инфраструктура и технологии производственного объекта непрерывно совершенствуются. Последние большие изменения здесь произошли в 2015 году, когда был построен узел компаундирования - смешения нефти, три резервуара-двадцатитысячника, три - десятитысячника, автоматический комплекс пожаротушения, социально-бытовой комплекс для работников. Развитие продолжается: что-то новое привносит каждый год.

- По программе текущего ремонта в 2021 году мы привели в порядок узел переключения: заменили технологические трубопроводы, 54 старые задвижки. Сочетание современных материалов и новых технологий позволит сделать процесс обслуживания и ремонта более надежными. Продолжается строительство фильтров блоков грязеуловителей по четырем нефтепроводам: Бавлы - Куйбышев, Бугуруслан - Сызрань, Муханово - Куйбышев и Серные воды - Куйбышев. Прежде чем попасть на станцию, нефть очищается от всех примесей. Работы будут завершены в текущем году - большая их часть уже выполнена. Меняем трубопровод от станции до наливной эстакады, - говорит Александр Егоров.

Станция «Кротовка» входит в состав Бугурусланского РНУ. Фото: предоставлено АО «Транснефть-Приволга»

В прошлом году завершилось строительство новой, большой, оборудованной в соответствии с последними современными требованиями лаборатории. Контроль качества нефти теперь осуществляется по-новому: многие процессы автоматизированы, а бумажная работа занимает намного меньше времени.

Уже введены в эксплуатацию пять камер пуска и приема средств очистки и диагностики на магистральных нефтепроводах. Комплекс сооружений занимает площадь более трех гектаров!

По итогам 2021 года многие сотрудники отмечены благодарностями компании.

Большое будущее малой родины

В ПАО «Транснефть» вопросам охраны окружающей среды уделяется огромное внимание. Немало сделано и на ЛДПС «Кротовка». После автоматизации наливной эстакады процессы налива производятся герметично. Современные резервуары оснащаются понтонами. В зависимости от уровня нефти они поднимаются или опускаются, препятствуя наряду с крышей, испарению паров нефти в воздух. Таких резервуаров на станции двадцать один из двадцати шести. Постепенно, но планомерно, демонтируются и утилизируются старые, неиспользуемые трубы.

- Охрана природы для нас очень важна, так как мы живем и работам в одном месте. Я сам родился и вырос в Кротовке. Большая часть наших сотрудников - около 70 % из 194 человек - местные. Будущее малой родины нам всем небезразлично, как и будущее станции. Отрадно, что люди хотят у нас работать, а мы имеем возможность платить им достойную зарплату, - резюмирует Александр Егоров.