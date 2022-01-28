«Погиб после ухода коллекторов»: в Самаре женщина нашла своего мужа мертвым в ванной комнате

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах страшного происшествия разбираются самарские правоохранители. 38-летнего местного жителя Павла С. (личные данные изменены) нашли мертвым в собственной квартире. Как стало известно журналистам «Комсомолки», возможно, его поставили в такое безвыходное положение.

Информация о трагедии поступила в отдел полиции Советского района города в среду вечером, 26 января. К стражам порядка обратилась супруга мужчины.

— Сообщение поступило около десяти вечера. Женщина заявила, что в ванной комнате в своей квартире на Партизанской обнаружила тело мужа с признаками самоубийства, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Случившееся вызвало шок у близких Павла. Он не оставил предсмертной записки. Ранее никогда не высказывал суицидальные мысли.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. Версия о сведении счетов с жизнью подтвердилась, она считается основной сейчас.

Также были опрошены люди из окружения самарца. Их сведения позволяют предположить, что на него могли оказывать давление.

— Он погиб после ухода коллекторов. По имеющимся сведениям, у него были задолженности перед банками в размере 600 тысяч рублей. Вечером накануне ЧП, 25 января, к нему приходили коллекторы. После разговора с ними Павел выпил алкоголь. На следующий день стало известно о его смерти, — добавляет наш собеседник.

Сейчас по факту произошедшего стражи порядка проводят проверку. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

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