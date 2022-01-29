«Я была в отчаянии, но решила довериться собакам»: истории хаски из Тольятти, которые спасли жизнь своим хозяевам

Хаски не раз выручали семью Семеновых в сложных ситуациях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В живописном Ягодинском лесу под Тольятти есть необычная деревня. Она называется «Серебро Севера» и её обитатели — профессиональные каюры, более полусотни хаски, а в этом году появилась еще и олениха. Этому проекту почти 13 лет и занимается им семья Семеновых. Они переключились на собак, оставив столичную жизнь и уйдя из успешной карьеры в кинобизнесе. Привыкшие мыслить масштабно, Семеновы развернулись и в новой деятельности: организовали «филиал Арктики» в Самарской области - ежегодную международную гонку «Волга Квест», впервые прошли на собачьих упряжках «Жигулевскую кругосветку», разработали необычные программы с собаками, в которых участвуют туристы со всего мира, строят глэмпинг с домами в скандинавском стиле. Они говорят, что основная цель проекта — это помогать людям возвращаться в природу, учиться чувствовать животных, узнавать лучше психологию, культуру и историю Севера.

К собакам здесь относятся, как членам семьи. Знают характер, вкусы и повадки каждого, почитают за заслуги, хранят истории, связанные с ними. «КП-Самара» уже писала об одном удивительном случае: когда у главы семьи Сергея Семенова случился инсульт, через какое-то время скончался лидер его упряжки, на которой он прошел гонку «Волга Квест». Хозяин сразу пошел на поправку и смог вернуться к полноценной жизни. Многие считают, что собака «взяла» болезнь на себя. Это не единственный случай, когда жизнь стояла на кону и хаски помогали Семеновым. Рассказываем о некоторых из них.

Хаски помоложе очень активные, их основная радость - это бежать в упряжке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пока я ревела, хаски уже знал, что делать»

- Можно сказать, что Шайенн спас мне жизнь в Карелии, - говорит Светлана Семенова, руководитель проекта «Серебро Севера».

Вот что она вспоминает:

- Состав экспедиции был разнородный: и опытные каюры, и журналисты. Наш путь лежал из поселка Пяозеро в древнее местечко под названием Калевала. Мы постоянно ускоряли темп, потому что погода в тех краях переменчивая, а с нами много неопытных людей. У нас было несколько снегоходов и упряжек. Моя нарта внезапно вышла из строя — сломался правый полоз. Чтобы идти на нарте дальше, нужно было примотать палку к переломанному полозу. Сергей, мой муж, срубил ее для меня , а сам с сыном отправился вывозить людей, потому что все уже очень замерзли. Решили, что раз я дорогу знаю — проходили ее на снегоходах, быстро починю нарту и догоню остальных. Пока я старалась палку примотать, постоянно крутилась на месте, а тут еще пурга началась и снегопад. Закончила, поднимаю глаза и понимаю, что я уже понятия не имею, в каком направлении все уехали. Верчусь по кругу, деревья кажутся одинаковыми, следы замело.

Ослепший пес Шайенн "получил квартиру": ему выделили отдельный вольер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я зарыдала. Испугались и собаки. Но скорее не погоды, а моего состояния. Стояла в остолбенении какое-то время, потом почувствовала, что Шайенн ткнулся носом мне в ногу: мол, поехали, хватит уже. Вдохнула, выдохнула, попыталась успокоиться, встала на нарты. Шайенн повез. Я не знала, куда. Оставалось только довериться собаке. И он не ошибся, верхним чутьем выбрал правильный путь, довез меня до группы.

Когда созванивалась с местным отшельником, он предупреждал, что здесь большие стада тундровых оленей бегают, до 500 голов, а за ними — полярные волки. На следующий день, проходя участок, на котором я могла застрять, мы заметили — вытоптано все. Если бы я решила ждать, пока за мной приедут и не доверилась собаке, то, возможно, погибла бы.

Ослеп Шайенн позже, не после этого героического рывка. Подрался с другой собакой, та ему веко задела. Сначала травма казалась несерьезной, но был поврежден слезный канал. Сначала у него высох хрусталик одного глаза, потом он ослеп на второй. Несмотря на это, он ходит в дог-трекинге. Даже без зрения собаки отлично ориентируются в пространстве. К тому же, ему важно быть в коллективе. Правда, живет он в отдельном вольере, как и другие наши ветераны. Мы называем это: получил квартиру. Это нужно, чтобы собаки помоложе не задирались.

Красный медведь, спасший людей

Миско Маква — сын первых собак, которые появились у Семеновых. Его имя переводится как «красный медведь», но называют его обычно по-простому — Миша. В деревне говорят, что он родился удивительным щенком.

- Мы с ним много гуляли, он отлично ориентировался в пространстве. Как бы далеко с ним ни уходила, он приводил домой, - вспоминает Светлана Семенова. - Но больше всего он знаменит тем, что в 2013 году он нас вывел с горы, дело было тоже в Карелии. Пока мы стояли на вершине, разворачивали снегоходы, началась метель. Надо было быстрее выбираться и муж первым пустил Мишку. До этого наш хаски проходил этот маршрут единожды год назад, и в этот раз спустился точь-в- точь по нему же — мы сверяли потом по GPS.

На счету Миши много и других достижений. Он участвовал в «Волга Квест» и дошел до Казани, и вообще он считается главным спонсором этой гонки, потому что во время нее очень много народу перекатал. И еще он вместе с несколькими другими собаками проекта «Серебро Севера» участвовал в 2013 году в открытии Чемпионата мира по хоккею.

Хаски, имя которого переводится как Красный медведь, участвовал в открытии Чемпионата мира по хоккею Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так вот ты какой, северный олень!

Совсем недавно среди собак появилась новая обитательница — северная олениха Тайко, что переводится как «любовь». Она соответствует имени — нежная и ласковая, но с характером: может и копытцем притопнуть, и ведро с водой опрокинуть, если что ее не устраивает. Привезли Тайко из специального питомника, который находится между Санкт-Петербургом и Карелией. Она одомашнена в четвертом поколении, поэтому легко идет на контакт.

- Мы давно хотели завести северных оленей, но все не решались из-за сложностей в кормлении. Но сейчас появился ягель, так что мы решили попробовать. В дальнейшем не планируем разводить стадо, но как минимум двоих хотелось бы, - говорит Светлана.

Лучшее лакомство для оленихи Тайко - это веник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Она смеется, что члены ее семьи в буквальном смысле стали оленеводами:

- Тайко очень любит гулять в лесу, и мы ходим с ней, как с собакой, держа ее на поводке. Хотя иногда большой вопрос — кто кого водит, мы часто потакаем ее капризам с выбором направления. А большую часть времени она все-таки проводит в своем вольере, он достаточно просторный для свободного перемещения.

Тайко живет в вольере, но с ней часто гуляют в лесу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристы смогут встретиться с Тайко уже в феврале, чтобы посмотреть, сфотографироваться или угостить вениками — да, да, именно березовый или ивовый веники лучшее лакомство для нее, а вот катать людей ее будут обучать в течение года.