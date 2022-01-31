«Они даже не поздоровались и не извинились»: отец избитой второклассницы в Самаре просит исключить агрессоров из школы

Самарская школа №8 стала центром большого скандала. Фото: Яндекс.Карты.

Конфликтная ситуация в самарской школе №8 продолжает набирать обороты. Отец избитой девочки Ани (имя изменено) обратился в школу с заявлением, в котором просит исключить из учебного заведения троих мальчиков, которые обидели второклассницу. Мужчина уверяет, что ситуация по-прежнему остается напряженной, родители обидчиков так и не извинились за поведение сыновей, а физическое и психологическое состояние его дочери оставляет желать лучшего.

«Сидели и молчали»

Напомним, конфликт между ученикам школы №8 произошел 18 января. После занятий, около пяти часов вечера, Аня, ее одноклассники Озад, Бахор и третьеклассник Амид (все имена детей изменены – Прим.Ред.) вышли на детскую площадку рядом со школой. Там дети поссорились, трое мальчишек затолкали девочку в сугроб головой и пинали ногами. А через несколько дней стали угрожать уже ее родителям, заявляя, что их родители «их побьют».

История получила широкий общественный резонанс. В результате в школе прошла встреча с участием комиссии министерства образования, психологов и таджикской диаспоры. Изначально сообщалось, что родители мальчиков-агрессоров извинились за поведение сыновей и обещали, что такого больше не повторится. Однако отец избитой девочки, Андрей, уверяет, что это не так.

- Эти трое даже не поздоровались, не то, что извинились! – рассказал Андрей журналисту «КП-Самара». – Сидели молчали всю встречу. Может, они просто по-русски плохо понимают и говорят? Извинился только представитель таджикской диаспоры, но он-то тут причем?

«Директор уделил две минуты»

Как рассказал Андрей, это первый подобный конфликт в классе. По его словам, проблемы в школе №8 начались недавно, после объединения двух образовательных учреждений.

- Мы поступали в школу №38, и первый класс отучились прекрасно, - говорит Андрей. – А потом нашу школу №38 присоединили к школе №8, сделали вторым корпусом. И начались конфликты.

Мужчина говорит, что пытался обсудить ситуацию с избиением дочери с педагогами, однако директор школы лишь посоветовал ему еще раз переговорить с родителями мальчиков-агрессоров.

- Директор уделил нам с дочкой ровно две минуты, даже не спросил о самочувствии ребенка, - возмущается Андрей. – Меры принимать он тоже отказался.

«Дочь боится и страдает от головных болей»

Сейчас девочка чувствует себя не лучшим образом.

- У Ани снова болит грудь, вчера мы опять ездили в больницу, к травматологам, хирургам, - рассказывает отец девочки. – Они сказали, что у нее все отбито, что ей нанесено по несколько ударов в одну точку, и что болеть будет еще месяца 2-3 точно. Кроме того, дочка жалуется на сильные головные боли, врачи говорят, что это из-за того, что ее затолкали головой в сугроб, возможно, она ударилась затылком. А еще у ребенка явная психологическая травма, она беспокоится и за свою безопасность, и за нас с мамой, ведь она слышала угрозы.

В то же время в соцсетях появилось анонимное мнение якобы родительницы, чьи дети также учатся в школе №8. Женщина уверяет, что конфликт первой начала именно девочка, толкнув мальчика при всех, на что «тот обиделся». Также анонимная родительница уверяет, что все уже помирились, а отец девочки специально раздувает конфликт и не идет на контакт со школой, чтобы «заработать на этом».

Работают нелегально?

Андрей собирается писать заявление в полицию с просьбой проверить законность нахождения мальчиков и их семей в России. А еще мужчина отнес в школу заявление, в котором просит отчислить обидчиков или перевести их в другой корпус.

- Я хочу, чтобы этих детей удалили из школы, - говорит Андрей. – Но в школе мне сказали, что сделать этого не могут, для этого надо, чтобы такое заявление написали родители этих мальчиков.

К ситуации уже подключились депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Михаил Матвеев. Александр Хинштейн уже заявил, что считает необходимым исключить агрессоров из школы и уволить директора образовательного учреждения.

- Я уже инициировал проверку законности нахождения этих семей в России, - написал депутат на своей странице в соцсети. – По моей информации все трое отцов мальчиков работают в Самаре нелегально.

«Психологи наладят общение между детьми»

В департаменте образования Самары пояснили, что сейчас ситуации в школе №8 уделяется повышенное внимание, также в ситуации разбираются правоохранители.

- Сейчас в школе проводится проверка, аудиторы изучают, насколько качественно в школе занимались профилактикой негативных явлений при общении детей, а также какие меры предприняла администрация школы после инцидента, - пояснили в департаменте. - Если в чьей-то деятельности обнаружатся нарушения, то будут приняты меры.

Также в школе продолжают работать психологи и работники областной службы примирения, задача которых – наладить общение между детьми.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили лишь, что проводят поверку по факту обращения пострадавшей девочки в больницу.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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