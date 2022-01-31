«Для клиентов я еще и психотерапевт»: военный стал мастером маникюра и рассказал, чего это ему стоило

Константин уверен, что его профессия вполне мужская Фото: Личный архив

Константин Викулов – известный в Самаре мастер маникюра. Его рабочий день расписан по часам, среди клиентов – и девушки и мужчины, с совершенно разными запросами: кому-то нужен цветочек к свадьбе, кому то - руны и вязь на ногтях. Но до сих пор нет-нет и появится на страничке Кости удивленный комментарий – мол, ну как так, мужчина на ноготочках – нонсенс какой-то. Почему это не так, за что он любит свою профессию и кому приятнее делать маникюр, Константин рассказал в интервью журналисту «Комсомольской правды».

Сослуживцы были в шоке, но не все

Быть мастером маникюра с детства Константин не мечтал. Напротив, хотел быть военным. Им и стал. Закончил Смоленскую академию противовоздушной обороны, получил образование инженера-радиотехника, служил. А потом получил травму, попал в госпиталь и уволился из рядом Российской Армии. И вот кода бывший военный оказался на гражданке, он буквально схватился за голову: профессии нет, работы – тоже. Все, что предлагают – охранником в торговом центре или на объектах.

Раньше мастер маникюра был военнослужащим Фото: Личный архив

- Я этого не хотел. И появилась сумасшедшая идея. Моя первая жена занималась маникюром. Сначала я тренировался делать маникюр гна типсах, потом стал делать другим людям. И знаете, мне понравилось. Для меня порядок жизни в армии был обыденным и очень серым, а тут в моей жизни появилось нечто красочное, разнообразное, это было здорово, - вспоминает Константин.

Он признается, что сослуживцы восприняли его новое увлечение по-разному.

- Военные люди часто стеснены в восприятии реальности, когда человек выходит за пределы своей военной службы, он перестает понимать, что происходит, часто не может мыслить нестандартно. Были люди, которые считали, что я перешел грань, но были и другие, креативные ребята, которые понимали и приняли с интересом мое увлечение. Тем более это была работа, которая стала приносить деньги! – признается Константин.

Это первая работа Константина Фото: Личный архив

«Маникюр – это женское»?

Он отмечает, что самый мешающий работе стереотип – мол, маникюром может заниматься только женщина. Но у кого бы он ни спрашивал: скажи, почему? Никто не смог привести даже одного довода. Сначала новый мастер маникюра работал в салоне, потом перешел домой. После этого у него появились и клиенты-мужчины.

- Мужчины не очень любят ходить в салоны, особенно женские. Сразу как-то странно, там такое царство цветочное – где место мужику? А вот в отдельный кабинет – легко. Хотя, женщин у меня больше. Я не могу сказать, с кем мне больше нравится работать, со всеми интересно.

Но вообще Костя поклонник минимализма Фото: Личный архив

По словам Константина, мужчине не менее изобретательны, чем женщины, по части маникюра. Они делают не только покрытие, но и картинки: стемпинги с портретами, животными, змеями, готическими символами, крестами, либо что-то похожее на френч.

- Бывают странные запросы. Буквально недавно одному мастеру барбершопа рисовал кисятми на средних пальцах гениталии мужские, на одной руке – в эрегированном состоянии, на другой – в поникшем. Он везде картинки эти выкладывал. Но обычно проще. У меня сейчас на трех ногтях – крест, руна и голая женщина. Просто пришли трафареты, и я не смог устоять, попробовал. Я мастер, я так вижу, - смеется Константин.

Свою работу Константин очень любит Фото: Личный архив

Мастер-мужчина все равно становится для своих клиентов и клиенток некой разновидностью психотерапевта. По наблюдениям Константина, мужчины на маникюре охотнее говорят о работе, делах, каких-то фильмах, а вот женщины с готовностью начинают выкладывать личные проблемы, ищут совета.

- Я люблю слушать, поддерживать разговор. И с высоты своего опыта даю советы, или помогаю понять, чего хочется, как правильно сделать. Например, приходила ко мне одна девушка с ребенком, у нее был депрессивное самоощущение, ей казалось, что она никому не нужна. А потом она нашла парня и съехалась с ним. У меня часто клиентки становятся близкими знакомыми, мы переписываемся в инстаграме, они мне шлют видюхи прикольные, или мемы. Я открыт в инстаграме, всегда стараюсь отвечать всем, - рассказывает мастер.

«Просто покажите, что это красиво»

Константин соглашается, что сегодня отношение к мужскому маникюру все еще разнообразное. Но уверен: красивые ногти любого мужчину только украшают.

- Возьмите красивые кольца, покажите мужчине, как сделать фото - крупным планом. И что он там увидит? Заусеницы, обкусанные ногти? Для публичной личности, для человека, который на виду это вообще недопустимо. Ухоженные руки выдают человека, который себя любит и ценит, - говорит Константин.

На ногтях могут быть очень неожиданные рисунки Фото: Личный архив

Мастер говорит, что есть только один случай, когда он откажется делать ногти: если к нему приведут ребенка с еще несформировавшейся ногтевой пластиной. Все же это слишком опасно. А вот по характеру он людей не судит. Хотя «опоздуны» раздражают – такие люди точно попадут в черный список и для них вряд ли найдется «окошко».

- Мне нравится в клиентах открытость, честность и надежность. Нравится, конечно, когда постоянно приходят только ко мне, - смеется мастер. – А не нравится еще один стереотип: когда говорят, мол для того, чтобы стать хорошим мастером, надо долго работать. Ну а может я вундеркинд?

Сейчас мастер осваивает сложные дизайны Фото: Личный архив

Кстати, вторая жена Константина - фотограф - к его профессии относится хорошо. Доход постоянный и заачительный. А еще рядом постоянно есть тот, кто быстро наведет красоту на руках – отличный вариант, не правда ли?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ногти пилить - не лес валить". Три истории от мужчин, которые выбрали "женские профессии"

У каждого был свой путь к новому делу (подробности)

В Краснодаре бывший капитан спецназа стал мастером маникюра

Военный в отставке уверен - при желании освоить можно любое дело (подробности)