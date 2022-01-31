«Линия перегружена, звоните позже»: почему жители Самары не могут получить больничные в разгар пандемии COVID-19

В Красной зоне работать стало в чем-то проще, чем в поликлиниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 января в оперштабе Самарской области сообщили о 2478 новых заболевших коронавирусом. И это - только те, кто смог дозвониться до больницы, дождаться врача и сдать ПЦР. Сделать это сегодня в регионе непросто: омикрон неофициально разбушевался, заболевших с симптомами ОРВИ все больше и больницы, судя по всему, с наплывом не справляются. И винить медиков сложно: они также болеют, а объем работы возрос в разы. Еще десять дней назад заболевших было в три раза меньше. Для того, чтобы самарцы не так пугались, на Яндекс ресурсе "Статистика коронавируса" стали писать и число госпитализаций. Их немного: например, за 31 января всего-то 194. То есть минздрав может бросать в воздух чепчики: с койками проблем не предвидится, на всех "красной зоны" хватит. Но беда пришла откуда не ждали.

"Линия перегружена. Ответа не будет"

Жители Самары в социальных сетях забили тревогу: дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, невозможно. И это - по всем больницам в городе.

- Мы сегодня с утра стали набирать телефон для вызова врача на дом. Муж сильно заболел - кашель до рвоты, температура до падает, то растет. Он весь потный - в больницу не поедешь. Телефон все утро сообщал нам, что линия перегружена. Мы честно, уже даже не ждали какой-то помощи - но ведь больничный листок нужно оформить, без него на работе засчитают прогул, - рассказывает жительница Безымянки Ольга.

Нашей журналистке Светлане пришлось идти в больницу самостоятельно - в самый тяжелый период болезни. А потом, когда ей пришел ответ о том, что тест положительный - через неделю - она уже была здорова, но и закрывать больничный ей не поспешили, по правилам нужен второй тест и чтобы он был отрицательным.

Линия и в самом деле перегружена Фото: Иван Макеев

- Раньше больше жалоб было на то, что мест нет в больницах и так далее, а сейчас просто нельзя больничный получить, чтобы не ходить и не заражать других. И что делать - непонятно, - говорит еще один житель Самары, приписанный к одной из больниц Кировского района. Игорь рассказывает, что в итоге отправился в больницу на такси, но в регистратуре сказали, что многие терапевты болеют и запись уже закрыта. На вопрос, что делать и как открыть больничный другим способом, развели руками: мол, приходите завтра, мы вас запишем.

Сами врачи рассказывают, что читать иногда оскорбительные посты в соцсетях обидно. Увы, но врачей не хватает, потому что они тоже люди и в первую очередь падают на больничные койки, столкнувшись с инфекцией.

"Мы предлагали дистанционные технологии"

В инстаграм-аккаунте Минздрава Самарской области разместили порядок действий при ОРВИ. Там пишут, что нужно пить больше воды, по возможности, не ходить на работу, минимизировать контакты. Но ведь и степень ОРВИ бывает разной. А без больничного дома не останешься. Но этот момент в памятке никак не оговаривают. Сотрудница регистратуры одной из больниц Самары рассказала, что сейчас на линии шквал звонков, и даже на то, чтобы квалифицировать обращения и распознать степень тяжести уходит огромное количество времени.

Еще недавно людям внушали - при любых симптомах оставайтесь дома, вызывайте врача. Сейчас ситуация изменилась: коварный омикрон больше напоминает обычную простуду. У кого-то все заканчивается за три дня: температура, потом больное горло, насморк - и здоровье. При этом в этом году не прошел мимо региона и грипп - количество случаев растет, а это заболевание все же чуть более тяжелое.

При этом - вспомните как было раньше - такие пациенты вовсе не требуют особенного внимания врача (это не официальная позиция минздрава, а просто наблюдения). Но как-то отсортировать обращения пока невозможно.

Самарский врач, который пожелал остаться неназванным, высказал свое мнение:

- Мы опять немного опоздали. Нужно было к новой волне не койки готовить, а дистанционные технологии. Один из вариантов - посадить на видеосвязь студентов, которые проводят первоначальный отсев по симптомам. К кому в первую очередь отправить врачей, к кому во-вторую, а кого попросить прийти самостоятельно. Сейчас в регистратуре не могут отказать пациенту- позвонил, вызвал врача, он должен прийти. Но ведь не факт, что это оправдано! Если бы предварительный отсев был, то сейчас бы поликлиники не задыхались под навалившимся грузом ответственности.

Тем более первые шаги к такой работе сделаны. Уже введен электронные больничные, которые проще и быстрее оформить. Смотреть его движение можно и в Госуслугах, и в личном кабинете ФСС - правда, в Самарской области этот сайт постоянно выдает ошибку. В Москве же уже есть возможность удаленно завести больничный - о регионах пока все еще не подумали.

Пока же меры в нашей области довольно скромные: поликлиники перевели в экстренный режим работы. А студентов посадили работать в колл-центр, больничные в котором все же не выдают.

Большинство же пациентов все равно идут в больницу: пока что видно, что ни к каким хорошим результатам это не приводит. Но и выбора у людей нет. Чтобы не работать - нужен больничный, чтобы получить больничный нужен врач. Тем временем в некоторых больницах неофициально признаются, что болеют в этот нелегкий эпидсезон более 50% персонала - так кто же должен помочь пациентам?

Ответа пока нет. Рост заболеваемости и коронавирусом, и ОРВИ, и гриппом внес сумятицу в отлаженную было систему здравоохранения. И, кажется, пока что на оперативном штабе готовы бороться с суматохой только новыми запретами. Или будут и другие варианты?

Напомним, горячая линия по коронавирусу в регионе - 122. Сюда можно обратиться, если нужно вызвать врача на дом, а в поликлинике не отвечают. Впрочем, многие горожане уверяют, что и здесь придется постоять в очереди.