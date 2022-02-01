Погода в Самаре на неделю до 4 февраля 2022: потепление, снег и дождь

В Самаре на этой неделе будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая неделя февраля в Самарской области обещает быть теплой, а начинается с сильного снегопада.

В регионе на 1 февраля объявлен желтый уровень опасности – ожидается метель, сильный снегопад, на дорогах образуются снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-18 м/с, видимость составит не более 1-2 км.

По данным Приволжского УГМС, на европейской части России погоду формируют атлантические циклоны, которые один за другим приносят плотные облачные поля, перекрывая путь холодному арктическому воздуху.

В результате в регионе сейчас тепло, из-за чего в середине недели может пройти дождь. Почти все неделю будут стоять температуры около нуля градусов, часто столбик термометра будет показывать значения со знаком плюс.

Ночью же по-прежнему минусовая температура, поэтому в утренние часы возможна гололедица. В таких условиях рекомендуют избегать дальних поездок, быть внимательнее на дорогах.

В городах и районах области мобилизуются коммунальные службы для уборки снега, расчищают центральные магистрали и дворовые проезды.