Выпрыгнула из окна, спасаясь от разъяренного отца: в Самаре 12-летняя девочка получила серьезные травмы

Пострадавшую госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах серьезного происшествия разбираются самарские правоохранители. Днем 28 января 2022 года 12-летняя местная жительница получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Сейчас с ней работают медики.

Ребенок поступил в больницу имени Середавина в минувшую пятницу примерно в 13:14. Ее туда доставили на машине скорой помощи от улицы Дзержинского.

— Ей диагностировали компрессионный перелом 8-го грудного позвонка, ушиб правого коленного сустава и ушиб левого голеностопного сустава. В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением врачей, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Обстоятельства получения травм установили сотрудники полиции, к которым поступила информация из медицинского учреждения. Они выглядят весьма пугающе. Все могло закончиться гораздо хуже.

— Они находились в гостях у отца школьницы. Он был в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно. В какой-то момент мать с дочерью закрылись в комнате, но боялись, что он ворвется туда, — объясняет наш собеседник. — В итоге они решили покинуть квартиру не через дверь. Женщина и ребенок выпрыгнули с окна второго этажа.

Правоохранители провели работу на месте ЧП, опросили возможных свидетелей случившегося и участников этих событий. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что по ее итогам мужчину могут привлечь к ответственности.

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