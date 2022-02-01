«Не смог проехать домой сквозь сугробы»: под Самарой инвалид-колясочник каждый день чистит снег около мастерской

Антон Попов каждый день сам расчищает от снега территорию около своего павильона. Фото: скрин видео

Каждое утро после снегопада житель Новокуйбышевска Антон Попов берет в руки лопату и расчищает территорию около своей небольшой мастерской по ремонту обуви на ул.Дзержинского, 23. На то, чтобы очистить небольшой участок от снега, у мужчины уходит около 40 минут. Можно было бы управиться вдвое быстрее, если бы не одно «но» - вот уже 15 лет Антон передвигается на инвалидной коляске. Очевидцы запечатлели на видео, как Антон расчищает снег около своей мастерской и выложили видео в соцсети. «Мы не имеем права ныть и жаловаться» - написали авторы видео. Запись уже вызвала немалый резонанс. Герой видео рассказал журналисту «КП-Самара», как справляется со снегопадами и что помогло ему удержаться «на плаву» после перевернувшего жизнь несчастного случая.

«Трактор добавляет работы»

На инвалидной коляске житель Новокуйбышевска Антон Попов оказался 15 лет назад после несчастного случая – мужчина попал под поезд и в одночасье остался без обеих ног.

- Три года пил, думал – жизнь кончена, - признается он. – Потом взял себя в руки, уехал в Москву, отучился там на реставратора обуви. Через четыре года вернулся обратно, начал работать, снова сорвался... Но четыре года назад окончательно завязал с алкоголем, занялся спортом, в прошлом году открыл эту мастерскую по ремонту одежды и обуви. Спрос есть, дело потихоньку движется.

Сложности возникают только со снегом. Небольшой павильон, который арендует Антон, относится к нежилым помещениям, поэтому никаких дворников ему не положено. Мужчина не жалуется - привык чистить снег самостоятельно. Да и куда деваться – клиенты ведь не должны идти через сугробы! Однако коммунальщики не просто не облегчают инвалиду-колясочнику жизнь, но и активно ее усложняют.

Антон передвигался по городу с помощью электроприставки, но сейчас она находится в ремонте. Фото: скрин видео

- Дорожку для пешеходов чистит трактор. И при этом каждый раз заваливает территорию около моего павильона. Так что кроме 40-минутной ежедневной расчистки того, что нападало с неба, мне каждый день после снегопадов приходится по 20-30 минут чистить после трактора, - рассказал Антон Попов журналисту «КП-Самара». – А вчера я и вовсе не сумел проехать домой на коляске через сугробы после работы, хотя живу буквально через два двора. Так что был вынужден вернуться ночевать в мастерскую. Остается надеяться, что сегодня прочистят, и я все-таки попаду домой.

Стал чемпионом мира

Про то, что он стал героем разошедшегося по соцсетям видео, Антон узнал уже после того, как оно было опубликовано.

- Я потом выяснил, что это снимали из окна соседнего дома, - рассказал Антон. – Видимо, для мотивации, мол, чтобы люди с руками и ногами увидели, что даже такой, как я, может делать больше них, так что нечего ныть и жаловаться на жизнь.

Антон стал чемпионом мира по тяжелой атлетике седи инвалидов. Фото: личный архив героя публикации

Несмотря на несчастный случай, который приковал его к инвалидной коляске, Антон не унывает. Мужчина активно занимается различными видами спорта – дартсом, мини-гольфом, настольным теннисом, фигурным вождением на колясках. А год назад увлекся тяжелой атлетикой. Да так серьезно, что за год стал сначала кандидатом, а потом и мастером спорта. А в конце 2021 года на международных соревнованиях завоевал титул чемпиона мира по тяжелой атлетике среди инвалидов.

- Для меня спорт – это прежде всего здоровье, но и достижения занимают важную роль, - признается Антон. – Планирую и дальше заниматься тяжелой атлетикой и мечтаю поучаствовать в Паралимпиаде. А еще – развиваться в профессии: собираюсь пройти дополнительное обучение по реставрации обуви.

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