«Человека пытались сжечь, копщикам ломают ноги»: в Тольятти неизвестные терроризируют директора ритуального бюро

Артем Куликовский надеется, что власти помогут ему справиться с беспределом Фото: скриншот

В Тольятти в последнее время происходит много конфликтов в похоронной сфере. Один из них зафиксирован вечером 1 февраля 2022 года. На парковке у дома № 21А на улице Баныкина сгорел ВАЗ-2111, принадлежавший Артему Куликовскому — директору ритуального бюро «Дом ангелов».

— Это произошло в период с 22:00 до 22:30 вечера. Обстоятельства и сумма ущерба сейчас устанавливаются. Полицейские составили приметы неизвестного, который может быть причастен к возгоранию, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сам Куликовский уверен, что его автомобиль сожгли. И связывает ЧП он именно со своим бизнесом.

— В очередной раз на мою организацию оказывается давление. Это уже не первый случай, люди из моей компании страдают, — рассказывает Артем в видеообращении, которое он опубликовал в социальных сетях. — Почему-то в этом бизнесе в городе Тольятти страдает только моя фирма и мои сотрудники.

По словам 30-летнего мужчины, его жизни и здоровью на протяжении последних семи месяцев угрожали уже несколько раз. Избивали, ломали челюсть. Также неизвестные воровали имущество Куликовского.

— Последние эпизоды вообще вопиющие. Человека пытались сжечь дома, копщикам ломают ноги, разбивают голову. Преступники ничего не боятся, — продолжает он.

Предприниматель отмечает, что заявление в правоохранительные органы написаны, многие из его обидчиков установлены, но ничего не происходит. К ответственности пока никто не привлечен.

— Помимо того, что сгорел автомобиль, в нем находился еще очень дорогой рабочий инструмент. Практически ежедневно несу финансовые потери надеюсь на помощь сотрудников власти, — заключил свое выступление Артем.

В этот раз он также отправил обращение в местный отдел МВД. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Подозреваемых пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти на кладбище избили и ограбили копщика могил

Это уже не первое нападение на сотрудников похоронного предприятия (подробности)

На кладбище в Тольятти нашли расчлененный труп, разложенный по пакетам

Следователи уже начали проверку по факту обнаружения неопознанных человеческих останков (подробности)