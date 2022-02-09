«Пьяный бил ножом по лицу»: стало известно, как в Самаре убили лежачую пенсионерку

По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах страшной трагедии, которая произошла вечером 7 февраля 2022 года в квартире дома на улице Михаила Сорокина в Советском районе регионального центра. Там погибла 87-летняя местная жительница, которая при жизни не могла передвигаться. Тело обнаружил ее сын. Преступление раскрыли по горячим следам.

— У женщины зафиксировали скальпированную рану головы справа и две раны на лице. Также в ходе обследования судмедэксперт зафиксировал множественные переломы ребер, перелом позвоночника и другие травмы, повлекшие смерть потерпевшей, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Восстановить предварительную картину случившегося сотрудникам оперативных служб удалось в кратчайшие сроки. Сыщики пришли к выводу, что к расправе над пенсионеркой причастен ее 34-летний внук, проживающий по тому же адресу.

— В ходе проверки установлено, что в период с 17:00 до 17:20 мужчина поругался с бабушкой. У них произошел конфликт на бытовой почве. Он находился в нетрезвом виде. Пьяный бил ее ножом по лицу. Нанес не менее трех колото-резаных ранений, — добавляет наш собеседник.

По версии сыщиков, подозреваемый также избивал беспомощную родственницу руками и ногами. Бил по всему телу. От полученных повреждений она скончалась на месте.

8 февраля 2022 года было принято решение о возбуждении уголовного дела. Предполагаемого злоумышленника задержали, сейчас он находится в СИЗО. В ближайшее время его планируют арестовать. Ранее фигурант в поле зрения силовых структур не попадал. Сейчас расследование идет полным ходом.

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