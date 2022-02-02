«Жестокость поражает»: за избитую в Самаре второклассницу заступился рэпер Миша Маваши

Конфликт между детьми произошел около школы №8

За избитую в Самаре второклассницу заступился рэпер Миша Маваши. Артист призвал досконально разобраться в ситуации и не спускать дело на тормозах. Музыкант записал несколько видеороликов в соцсетях в поддержку девочки и ее семьи и даже опубликовал номер карты отца второклассницы, чтобы желающие могли присылать средства на лечение и реабилитацию девочки.

«Это не единичный случай»

Рэпер достаточно жестко высказался о ситуации, сложившейся в Самаре. Напомним, 18 января на детской площадке рядом со школой №8 произошел конфликт между второклассницей Аней, ее одноклассниками Озадом, Бахором и третьеклассником Амидом (все имена детей изменены – Прим.Ред.). Мальчики втроем затолкали девочку головой в сугроб и избили ее ногами. А потом угрожали, что их родители побьют и родителей малышки.

- На встрече, которую распиарили как примирение, родители этих молокососов даже не поздоровались и не извинились, - отмечает Миша Маваши. - Директор школы уточнил только, что это произошло не на их территории. Извинился только представитель таджикской диаспоры. Мы опросили других детей и родителей этой школы, выяснилось, что это не единичный случай. Также есть информация, что родители этих мальчиков работают в России нелегально.

«Какая агрессия во втором классе»

По мнению рэпера, ситуацию сначала попытались замять, поэтому сейчас необходима огласка случившегося. Музыкант призвал правоохранителей провести тщательную проверку случившегося, а представителей таджикской диаспоры – больше работать с молодежью, объясняя, что важно не только сохранять свои национальные традиции, но и чтить законы и правила той страны, куда они приехали жить.

- Меня поражает жестокость этих детей - какая агрессия во втором классе! – отметил Миша Маваши. - Мы тоже в детстве мерились, чей папа круче, но до такого не доходило. Вот мой папа, например, мастер спорта СССР, но я никогда не ходил, не говорил «мой папа сейчас тебе вшатает, убьет» на полном серьезе.

Также музыкант заявил, что сейчас «общественники на месте пока справляются», полиция работает, однако отметил, что он будет и дальше следить за ситуацией.

Напомним, пострадавшая девочка до сих пор не посещает занятия в школе и жалуется на боль в груди и головные боли. Ее отец требует исключить мальчиков-агрессоров из учебного заведения. К ситуации подключились депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Михаил Матвеев, они потребовали увольнения директора школы №8.

Также проверку школьного конфликта проводит полиция.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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