Мощный снегопад и штормовой ветер: из-за разгула стихии в Самарской области закрывают дороги, всех просят оставаться дома

Город завален снегом, а снегопад все продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало февраля в Самарской области началось с разгула стихии. Мощный снегопад уже несколько дней засыпает город и становится причиной множества неприятных сюрпризов для горожан. Те, кого омикрон отправил на удаленку, говорят "спасибо" небесам, остальные с ужасом выглядывают из окна по утрам. Из-за обильно выпавшего снега многие дворы превратились в ловушки для автомобилей: две колеи, встречные авто не разъедутся. Таксисты признаются: даже с "повышенными" из-за спроса ценами не торопятся выходить на линию. Часто приходится чуть ли не выталкивать машину из очередного сугроба.

Не лучше себя чувствует и пешеходы, для которых простой поход к ближайшей остановке можно приравнять к занятию в спортзале. Самарцы рассказывают, что на дорогах - вязкая каша, пробираться по тротуарам очень сложно. Все осложняется и тем, что на улице - 0 градусов, выпадающий снег тает, становится тяжелым и тут же на дорогах образовывается каша.

Третье февраля также будет ознаменовано разгулом стихии. Синоптики обещают сильный, а местами очень сильный снег, метель на 500-1000 метров, порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с. В общем, без особой надобности на улицу лучше не показываться. Врачи, кстати, намекают, что этого не стоит делать и из-за разгула омикрона - может быть, все взаимосвязано?

Такая уборка жителей, конечно, не устраивает

Сейчас уже предпринимаются меры, чтобы не допустить стихийных бедствий. Третьего февраля на территории области будет ограничено движение на автомобильных дорогах области.

В МЧС просят родителей не оставлять без присмотра детей, которые могут стать жертвами сильного ветра, например, оказавшись под упавшим деревом или частями ветхих строителей. Очень обеспокоены власти и судьбой автомобилистов: хуже всего ситуация обычно на трассах, которые просто переметает. И автомобили могут надолго застрять в снежном плену. Обычно на помощь приходят сотрудники ГИБДД, которые, несмотря на непогоду, расчищают завалы, помогают водителям добраться до населенных пунктов.

Не очень-то свободные дороги

Но, в любом случае, это очень опасная ситуация - так что если от поездки можно отказаться, лучше так и сделать.

Ситуация в городе не намного лучше. Местные власти активно организовывают расчистку города, но сил хватает не на все. Водители жалуются на нечищеные полосы - например, на проспекте Ленина, на Стара-Загора и многих других улицах. Конечно, виноваты и автомобилисты, без зазрения совести паркующие свои машины вдоль обочины. В самом деле, тем, кто занимается расчисткой за рулем тяжелой техники, не хочется рисковать. Но из-за этого дорога сужается и образуются огромные пробки.

Общественный транспорт тоже страдает из-за сильных снегопадов. Автобусы вместе со всеми стоят в пробках, а трамваи иногда не могут ехать из-за налипшего на проводах снега.

Не все дороги хорошо расчищены

В прошлый раз, когда в регионе был такой сильный снегопад, некоторые населенные пункты даже надолго остались без электричества. Власти надеются, что в этот раз такое не повторится.

Всех жителей попросили по возможности не выходить из дома 3 февраля. Но, конечно, такое не слишком возможно. Все же к стихии нужно быть готовыми: не забывайте про шапки и шарфы, постарайтесь не проводить много времени на улице, дома или на работе сразу повесьте всю одежду сушиться, а во время метели и ветра будьте особенно аккуратны на дорогах, даже в статусе пешехода.