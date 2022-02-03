«В соцзащите нас не предупредили ни о чем»: в Самаре бывший зек выселяет семью с ребенком-инвалидом на улицу

Семья боится остаться без крыши над головой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарчанка Светлана Харитонова стала заложницей бюрократической ошибки. Женщина воспитывает 16-летнюю дочь Варю, которая прикована к инвалидной коляске. Несколько лет семья проживала в ужасных условиях и пыталась добиться переселения в квартиру, которая подходила бы для жизни с особенным ребенком. Удача улыбнулась Светлане и ее семье – департамент социальной защиты населения Самары заключил с ней договор социального найма на подходящее жилье в Кировском районе. Казалось бы, что семья теперь будет жить счастливо в новой квартире, однако через несколько лет объявился прежний хозяин и подал на Светлану в суд. Журналист «КП-Самара» поговорил со Светланой Харитоновой и выяснил, что сейчас происходит между ними и бывшим владельцем квадратных метров.

"Если бы знали, никогда бы не въехали"

Квартиру на первом этаже Светлана получила в 2017 году. Женщина сразу обратила внимание на состояние жилплощади – ремонта не было, все было разрушено, стоял стойкий запах «бомжатника». Но это было все наживное, главное, что квартира соответствовала критериям проживания с инвалидом-колясочником. В течение некоторого времени семья Харитоновых сделала в квартире хороший ремонт, заменили коммуникации, оборудовали комнаты специальными устройствами, чтобы дочке Варе было проще передвигаться по дому. В 2019 году Светлана приватизировала квартиру, в оформлении участвовали также и вторая дочь Светланы вместе с маленьким внуком.

- Соседи рассказывали нам, что раньше в этой квартире был притон для наркоманов, поэтому они были рады, что заселились мы. Я никогда не слышала о прошлых собственниках, при оформлении документов, квартира была без обременений, - рассказывает «КП-Самара» Светлана Харитонова.

Однако в конце декабря 2021 года в канун новогодних праздников Светлане пришло заказное письмо из суда. Такого новогоднего подарка не ожидал никто – это была повестка в суд по рассмотрению дела о выселении и расприватизации квартиры. Светлана была в ужасе и не понимала, как такое могло произойти с квартирой, которую им подобрало государство.

Пропал на много лет и объявился

Однако ошибки случаются даже в отработанных социальных программах. Светлана не понимает, почему ни в департаменте, ни в паспортном столе ей не сообщили, что у квартиры есть прежний собственник. По ее словам, если она узнала об этом сразу, то не стала бы соглашаться переезжать туда.

Как выяснилось, ранее в квартире проживала женщина с дочерью и сыном. Сын подсел на наркотики и с 2004 года был выписан из квартиры, так как сел в тюрьму. Мужчина выходил из места не столь отдаленного, но в скором времени опять возвращался на нары. В те моменты, когда он находился на воле, он устраивал в квартире матери наркопритон, а также подсадил на наркотики и свою родную сестру. Мать не выдержала такой жизни и скоропостижно скончалась в 2010 году, сестра умерла в 2016. Сам мужчина отсидел еще несколько лет и вышел на волю в 2020 году.

Светлана все это время продолжала жить в квартире и не подозревала о том, что в любой момент могут лишиться крыши над головой. После освобождения бывший владелец целый год не предпринимал никаких попыток вернуть свое жилье, а в конце декабря подал в суд на новых жильцов. Интересно, что сам мужчина никогда не появлялся в зале суда, его никто не видел. За него общаются представители в лице адвокатов.

Первое заседание суда состоялось 24 января 2022 года. Стороны представили суду свои заявления. Светлана Харитонова вместе со своим защитником составили заявление о несогласии с иском.

- Я до сих пор не понимаю, почему он написал иск на меня, а не на департамент, который выдал мне эту квартиру. Вероятно, так у него получится быстрее вернуть себе жилье, нежели вставать на очередь в департаменте, - предполагает Светлана.

Чья ошибка?

Интересно, что на первом заседании суда представителей департамента соцзащиты не было. Светлана спрашивала в администрации, как такое могло произойти и почему ей не рассказали о собственнике. На что в департаменте сообщили, что ошибку допустили в паспортном столе.

Следующее заседание назначено на 15 февраля 2022 года. Если суд встанет на сторону истца, которому негде жить после освобождения из тюрьмы, то самым худшим вариантом может стать его прописка в квартире Светланы Харитоновой с правом проживания. В свою очередь мать ребенка-инвалида надеется на то, что суд все-таки примет другое решение, чтобы квартира, в которую ее семья вложила столько денег и сил, осталась в их распоряжении полностью. А что касается бывшего заключенного, то его проблему с жильем будет решать уже администрация города.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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