Кладбище Золотой Орды, могила Журавлева и склепы Шихобаловых: что нашли археологи в Самарской области за год

Полевой сезон 2021 года у самарских археологов прошел активно и продуктивно. Фото: музей им.Алабина

В Самарской области завершены самые крупные раскопки. На XVIII Самарской археологической конференции специалисты подвели итоги сезона и рассказали о самых ярких находках и открытиях 2021 года на территории региона.

Древности каменного века

Как рассказал журналисту «КП-Самара» ученый секретарь музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков, объем работ для археологов в регионе в 2021 году оказался весьма обширным. За прошлый год в губернии работали 20 экспедиций, раскопки вели 28 различных организаций не только из Самары, но и из других регионов – Москвы, Казани, Оренбурга, Саратова, Тамбова, Ульяновска и др.).

- Раскопки велись на 20 памятниках разных эпох – от каменного века до 19 века, - говорит Дмитрий Сташенков.

По останкам людей и предметов быта ученые восстанавливают картину прошлого Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым древним памятником, который раскопали самарские археологи в 2021 году, стали стоянки Чекалино-II в Сергиевском районе и Лужки-II в Красноярском районе. Они относятся к эпохам мезолита и неолита. В культурном слое обнаружены находки разных периодов каменного века – каменные скребки, тесла, наконечники стрел, ножевидные пластины, фрагменты керамики. А в грунтовом могильнике Максимовка-I в Богатовском районе обнаружились захоронения эпохи от энеолита до средневековья.

Самые масштабные раскопки

Самые масштабные раскопки не только за минувший сезон, но и за всю историю самарской археологии в прошлом году велись в Шигонском районе (селища Молячкино-3 и Малячкино-4). Раскопки проводились на территории площадью около 18 тысяч квадратных метров. Местные археологи вели их вместе с тамбовскими коллегами.

Самые крупные раскопки региона развернулись в Шигонском районе. Фото: УГООКН Самарской области

- Это охранные раскопки на месте строительства дороги для нового моста через Волгу, - объяснил Дмитрий Сташенков. – Их необходимо было завершить до конца года, и с этой задачей археологи успешно справились.

На месте будущей автодороги археологи обнаружили три крупных жилых постройки времен срубной культуры эпохи поздней бронзы – люди жили в них 3,5 тысяч лет назад!

- Внутри одной из жилых построек был обнаружен хорошо сохранившийся колодец – это очень редкая находка, - поделился Дмитрий Сташенков. – Еще один колодец был найден рядом.

Также в Молячкино-3 археологи обнаружили хорошо сохранившийся бронзовый топор, бронзовые ножи и несколько захоронений последующих эпох. Например, удалось раскопать погребение хазарской эпохи (8-9 век) с амфорой для хранения вина, привезенной из Крыма. А еще поблизости был найден огромный некрополь эпохи Золотой Орды, в котором изучена сотня погребений.

За сезон археологи раскопали сотни погребений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Золотоордынское кладбище и славянское поселение

Большой грунтовой могильник эпохи Золотой Орды археологи исследовали рядом с селом Жигули неподалеку от Молодецкого кургана (Жигули-1). Здесь удалось расчистить 108 погребений и сделать несколько ценных находок.

- Это мусульманское кладбище, обычно они безинвентарные. Но здесь в двух могилах были найдены наборы бус 13-14 веков. А еще в одном погребении удалось обнаружить бронзовую серьгу в форме знака вопроса. Именно такая форма характерна для эпохи Золотой Орды, поэтому эта находка помогла нам подтвердить датировку могильника, - рассказал Дмитрий Сташенков.

Раскопки у села Власть Труда позволили обнаружить славянское поселение. Фото: музей им.Алабина

Еще один интересный памятник раскопали археологи около поселка Власть труда. Это поселение хазарских времен (8-9 века), в котором археологи обнаружили не только среды пребывания кочевого населения, но и характерные славянские постройки.

- Это доказывает, что в это время на территории Поволжья одновременно жили представители разных этнических групп – славяне, мадьяры и болгары, - пояснил Дмитрий Сташенков.

Фамильные склепы Шихобаловых и тысячи могил

Не менее интересные находки сделали и археологи, которые проводили раскопки в городе. В октябре в Самаре нашли фамильные склепы, предположительно принадлежащие семье известных городских купцов и меценатов Шихобаловых. Захоронение обнаружилось на территории бывшего Покровского кладбища недалеко от стадиона «Динамо». Помимо скрепов, археологи исследовали десятки погребений, которые обычно сопровождались нательными крестиками и «слезницами».

Археологи обнаружили фамильные склепы Шихобаловых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Параллельно велись раскопки и на территории бывшего Всехсвятского кладбища около ТЦ «Гудок», на месте будущей застройки. Здесь специалисты откопали уже более тысячи погребений, все их перезахоронили.

Также в 2021 году начались археологические раскопки на территории 21 квартала (рядом с Речным вокзалом). В основном там были обнаружены материалы 18-19 веков, однако в основании культурного слоя обнаружены кремневые изделия, относящиеся, вероятно, к эпохе мезолита. Работы здесь будут продолжены в 2022 г.

Многие находки археологов впоследствии становятся музейными экспонатами. Фото: музей им.Алабина

Григория Журавлева нашли в Утевке

Еще одна знаковая для Самарской области находка была сделана в 2021 году в Нефтегорском районе. Археологи обнаружили останки легендарного иконописца Григория Журавлева, который родился инвалидом, с атрофированными руками и ногами, однако научился рисовать, держа кисть в зубах. Григорий Журавлев прославился еще при жизни – в частности, он писал иконы, расписывал храмы и даже специально ездил в Петербург по приглашению императора рисовать портрет царской семьи. Останки знаменитого иконописца археологи нашли около храма в селе Утевка, где он жил и был похоронен.

- Останки были идентифицированы антропологами - рассказал Дмитрий Сташенков.

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