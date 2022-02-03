«Самые красивые девушки у нас, в Самаре»: блогер-путешественник рассказал о поездке в Арктику и опасностях Индии

Самарский автопутешественник Алексей Жирухин рассказал о поездке за Полярный круг и как правильно путешествовать. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

С приходом пандемии в нашу жизнь многие забыли о путешествиях – границы закрывали, курорты отменяли брони, турфирмы предлагали подождать. Но среди желающих просто отдохнуть есть настоящие фанаты путешествий, которым последние два года, наоборот - только прибавили возможностей поездить по стране и посетить самые закрытые уголки нашей необъятной родины. Таким любителем не попсового туризма является автопутешественник, автор блога «Путешествия со смыслом», спортсмен Алексей Жирухин. Журналисты «КП-Самара» узнали, как ему удается совмещать такое необычное хобби и работу, как стать тревел-блогером и чего стоит опасаться, уезжая в экзотические страны.

Ты совершил путешествие из Самары за Полярный круг, верно?

- При чём не один раз. В прошлом году я пересек Полярный круг три раза в трех разных регионах и на трех разных видах транспорта. В основном, я специализируюсь на автопутешествиях, но есть места, куда не попадешь на автомобилях. Первый раз я пересек Полярный круг, когда ехал в Ненецкий автономный округ по снегу, второй раз ехал в Воркуту – туда есть только железная дорога, а в третий раз на Ямале мы летели на вертолете – туда тоже нет автодорог, как в Воркуту. И все три раза мы с компанией видели северное сияние. У меня в блоге есть все фотографии и советы о том, как это сделать качественно и красиво.

Почему ты решил именно зимой поехать за Полярный круг? Тебе мало снега здесь или это такой челлендж?

- Мне очень нравится зима и холод. Когда холодает – все стараются ехать на юг. А я в это же время стараюсь ехать на север, потому что в этот момент открываются дороги и зимники, по которым можно проехать только в холодное время года. И таких дорог у нас десятки тысяч километров по стране, по ним очень интересно путешествовать. Это не туристические, не попсовые места, о которых интересно рассказывать своим читателям. Тот же самый Нарьян-Мар – туда можно добраться только 2-3 месяца в году, а в другое время либо на самолете, либо на пароме по реке Печора. Но мне интересно было поехать именно зимой по тундре, в метель – очень колоритно, очень интересно. И я надеюсь, что, в том числе благодаря моему блогу, этот регион станет туристическим.

Алексей три раза был за Полярным кругом - на автомобиле, на поезде и на вертолете. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

Как ты заботишься о безопасности во время путешествий, особенно в такое непростое время?

- Я стараюсь максимально обезопасить себя. Самый безопасный способ – самоизолироваться в машине. Поэтому, когда началась пандемия, многие думали, что путешествия закончатся – а у меня начался самый активный период. Потому что границы относительно закрыты, но Россия в этом плане открыта и путешествовать на автомобиле очень удобно. У меня есть прививка, потому что часто приглашают на различные предприятия, в том числе закрытые. И там это обязательно. Поэтому я заранее, ещё год назад об этом побеспокоился и сделал себе укольчик.

Куда ты ездишь помимо севера?

- В прошлом году я ездил на наш российский юг, несколько раз был в Крыму, в том числе на «Тавриде». И одна из интереснейших поездок у меня была – через всю страну на автомобилях во Владивосток. Мы ехали и заезжали в множество интересных мест. У многих есть ощущение, что смотреть там нечего, но это не так. С каждой новой поездкой находишь все больше и больше интересных мест. В этом году мы уже не первый раз поехали на Дальний Восток и посетили много объектов, глобальных строек, космодром Восточный. Для это было нечто – особенно когда мы увидели не только стартовый комплекс, откуда взлетают наши самарские Союзы, но нас повели еще в сборочный цех, где эти союзы собираются. Вот это был шквал эмоций. И после нас через неделю ракета, с которой я фотографировался в обнимку, взлетела и вывела на орбиту спутники OneWeb.

А как тебе разрешили фотографировать там?

- В этом есть преимущество блогерства – часто приглашают куда-то, куда попасть трудно и даже разрешают фотографировать. Я мечтаю посетить нефтедобывающий комплекс – попасть туда даже как туристам за деньги просто невозможно. Но бывает, что компании сами пишут и приглашают приехать, осветить деятельность, показывают все. Так и получается тот самый уникальный крутой контент, который интересен для аудитории.

Благодаря блогерству Алексей может побывать даже в самых закрытых местах. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

Как ты выбираешь маршрут, по которому поедешь в путешествие?

- Есть компьютерные игры жанра стратегии, где области, в которых ты не был, отображаются как темное пятно на карте. И вот я смотрю на карту и понимаю – ага, тут я не был. И я потихонечку наношу эти точки на карте в моем телефоне и со временем эти точки собираются в какой-то маршрут. Но чем больше я путешествую, тем больше понимаю, что нигде не был. И тем больше хочешь везде побывать, и тем больше понимаешь, насколько у нас ограничено время жизни – хочется посмотреть всю Россию, все страны мира.

Как ты успеваешь совмещать путешествия, спорт, блогерство, походы на разные программы?

- Это основная проблема. Я люблю рассказывать о своих путешествиях подробно – не просто одним постом, а писать полноценный отчет. И получается так, что едешь на несколько дней в поездку, а контента у тебя на месяц. У меня был такой момент – в прошлом году я ездил в Якутию по зимникам, путешествие было 5 дней, а материалов я сделал на 60 дней. Я просто не успеваю выкладывать все, что вижу и где бываю.

Где ты отмечал Новый год?

- Дома с семьей. У меня это стало традицией. Путешествий хватает в течение года. Даже когда ко мне приезжают в Самару друзья и говорят – давай куда-нибудь сходим, в какой-нибудь бар, кафе. И я им отвечаю, что за этот год был в таком количестве баров и кафе, что хочу просто посидеть дома. И бывает такое, что после длинных поездок я по несколько дней не выхожу из дома – настолько хочется закрыться и посидеть дома, тем более что я свой дом и город люблю.

Любимый способ путешествий Алексея - автомобиль. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

Как ты пришел к блогерской деятельности и решил рассказывать людям о том, где был и что видел?

- Путешествовать я начал очень давно, больше 10 лет назад, может даже 12. Это глобальные поездки, а более мелкие у меня вообще с детства происходят – с родителями, с бабушкой. Я никогда не хотел быть блогером и думал, что это какие-то бездельники. Мне много раз говорили, что я должен писать о тех интересных местах, которые посещаю, а я всегда был за самостоятельные поездки без помощи турагентов. В 2010 году я впервые попробовал поехать в Европу с туром и после этого понял, что с туром не поеду никогда и никуда. А блогерство пришло так, что 6 лет назад я съездил по средней Азии и тогда было очень мало информации – я ее о своем маршруте собирал, наверное, месяц. И когда я вернулся – возникло большое количество вопросов от знакомых и незнакомых – как, что, куда? И я просто устал по сто тысяч раз отвечать одно и то же и решил завести блог, куда просто стал писать всю эту полезную информацию в формате «Первый день, я поехал туда-то так-то, завтракать можно там-то. Второй день…» и так далее. И с каждым месяцем количество подписчиков стало прибавляться, я купил качественную камеру, начал писать чаще и таким образом дошел до аудитории 2,6 миллиона в месяц.

Какие ты можешь советы дать начинающим блогерам?

- Очень часто в блогерство приходят люди, которые думают, что сразу после начала появятся миллионы подписчиков, контракты и так далее. Я, когда пришел в блогерство, об этом даже не думал – для меня это было хобби. Просто стал больше путешествовать. Первые года у меня с этого не было ни копейки денег, никаких рекламных контрактов – мне просто это было интересно делать. И когда ты занимаешься любимым делом и делаешь его хорошо – рано или поздно это приводит к определенному результату. Поэтому даже сейчас если у меня длительное время нет реклам, коллабораций – я не страдаю от этого. Основные финансы у меня идут с другой деятельности, с бизнеса. А это хобби, которое приносит дополнительную копеечку и позволяет либо зарабатывать, либо бесплатно путешествовать, либо посещать такие места, в какие я никогда бы в жизни не попал. Так что главное – любите свое дело.

Какие качества важны для блогера?

- Для текстов важна грамотность – я стараюсь несколько раз перепроверить тексты. Должны быть красивые фотографии. Если 6-7 лет назад ты мог писать кое-как с фотографией, сделанной на тапок, и это заходило, то сейчас это не зайдет – должна быть качественная фотография, хороший текст. И сложно быть хорошим блогером, посещая стандартные места. Это я ощутил, когда решил съездить на юг и там были интересные для меня места и я решил о них рассказать. А потом понял, что большого количества прочитываний этих материалов нет, потому что людям это не интересно. Одно дело, когда ты едешь в Арктику, где побывали полтора землекопа, а когда ты приезжаешь в Крым или Сочи, где были миллиарды людей – твой материал ничем не выделяется.

Маршруты Алексея ведут во все концы нашей страны - в Арктику, Воркуту и Крым. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

Кого ты можешь посоветовать из тревел-блогеров на YouTube?

- Я смотрю канал про путешествия Богдана Булычева – это человек, с кем я, в том числе, путешествую. В частности, в Арктику. В некоторых поездках у нас даже случались коллаборации – летом мы ехали на двух автомобилях во Владивосток.

У тебя есть команда, редакторы?

- Сложно описать места, где человек ни разу не был. И это очень сильно чувствуется. Даже когда журналистам рассказываешь что-то, и он потом своими словами пишет – бывают ляпы, которые человек, который там не был, не заметит, а тебе это режет глаза. Поэтому я все делаю сам. Я бы не смог описать Арктику и зимники, если бы сам там не был – я бы не понимал специфики. А сейчас я могу по тексту понять, где человек был, а где не был.

Где ты останавливаешься во время путешествий?

- Несколько раз пользовался каучсерфингами, лет 7 назад. На это надо тратить больше времени, а его в поездках бывает немного. В поездках проще снять гостиницу, либо если едем на автомобилях – делаем так, что можно спокойно переночевать в автомобиле. Особенно в местах, где нет ничего.

Какая у тебя любимая кухня на территории России?

- Я всегда стараюсь понять регион – посмотреть достопримечательности, попробовать местную кухню и местный алкоголь. Из такого мне очень понравилась северная арктическая кухня. Я недавно был на фестивале северной арктической кухни – это рыба, оленина. И есть блюда, которые есть только на севере – та же самая строганина, холодный салат из рыбы.

Твой блог называется «Путешествия со смыслом». Какой же самый главный смысл в путешествиях?

- У меня все действия логичны – я беру их блоками. Например, еду на север в определенные области, потом на юг в определенные области. Это для того, чтобы простому человеку можно было взять этот маршрут, который я подробно описываю, и воплотить его.

В своем блоге Алексей подсказывает, как лучше подготовиться к поездке и делится своими маршрутами. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

Сталкивался ли ты с каким-то агрессивным поведением или конфликтными ситуациями на территории других стран? Можешь посоветовать блогерам и туристам, куда в каких странах лучше не ходить?

- Когда ты едешь в бедные страны или бедные районы в рамках какой-то страны, то надо обязательно быть настороже. Возможно у тебя фотокамера или телефон будет стоить столько, сколько человек зарабатывает за год или за всю жизнь. Так, например, я в Индии старался лишний раз не светить какие-то дорогие вещи. Второй момент – всегда надо учитывать культурную составляющую. То, что принято у тебя, может быть не принято в другой стране. Из интересных таких ситуаций – я ездил как-то в Варанаси в Индии. Там находится культовое место у индийцев – место, где сжигают трупы и опускают их в Ганг. И как только подходишь туда и люди видят, что ты турист с фотоаппаратом – тебе начинают говорить «No photo, no photo!» и начинают выслеживать тебя. В итоге ты можешь схлопотать даже от обычного прохожего, потому что такая у них культура. Поэтому мне пришлось находить начальника этого места и получать разрешение на фото – он ходил вместе со мной, и я фотографировал этот процесс.

Какие у тебя планы на ближайшее будущее?

- Я перестал планировать с прошлого года, потому что возникает много спонтанных предложений – буквально звонят и говорят, что завтра можно полететь в Коми. И я лечу. А те места, что я хочу посетить – очень далекие и спланировать их очень сложно. Хочется побывать везде, где не был – север Красноярского края, самая северная точка Дудинка. Ну и расширять географию других стран – я посетил только 55 стран, всего лишь треть мира.

Вопрос к тебе как к путешественнику, который много где был – где самые красивые девушки?

- У нас, в Самаре, определенно.

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