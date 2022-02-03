Когда закончится снегопад в Самаре в феврале 2022 года

В Самаре снегопад заставил мобилизовать все коммунальные службы

Мощные снегопады пришли в Самарскую область в начале февраля 2022 года. Синоптики сразу предупредили: буквально за четыре дня выпадет полуторамесячная норма осадков. Конечно, такой удар стихии потребовал особого внимания властей. Губернатор Дмитрий Азаров даже отменил заседание 3 февраля 2022 года и отправил глав муниципальных районов лично контролировать борьбу со снегом. Ну а обычные горожане, добираясь до работы и до дома под непрекращающимся снегопадом, по каше на тротуарах, задавались одним вопросом: когда же закончится снег в Самаре в феврале 2022 года? Виден ли вообще край этому безобразию?

Впрочем, пока синоптики утешительных прогнозов не дают. Ночью с 3 на 4 февраля продолжится сильный снегопад на большей части территории региона. Сильные осадки будут идти в виде снега, дождя, мокрого снега. Местами - туман и гололед. В общем, трассы снова будут опасны для запоздалых путешественников и могут быть закрыты в ночное время. Без особой надобности отправляться в путь точно не стоит.

Продолжится снегопад и 4 февраля. Будет облачно, снег будет идти небольшой и умеренный, уже не будет метели, но на дорогах будут снежные заносы. Все еще будет очень тепло - от +1 до -4 градусов.

В выходные начнет немного холодать - температура опустится до -6 градусов, ночью до - 7. Снег будет идти, но уже не такой сильный. А вот в ночь на понедельник похолодает до -13 градусов. При этом облака ненадолго разойдутся, будет перерыв со снегопадом - и передышка для коммунальщиков. Но уже 8 февраля снег возобновится, и будет идти в ближайшие три дня минимум.

Пока синоптики не отвечают со 100% точностью на вопрос, когда снег прекратится в регионе, но с наибольшей вероятностью это произойдет после 11 февраля. А до этого времени стоит запастись терпением и надеяться .что работники коммунальных служб справятся с очисткой городов и во дворах не будут застревать машины скорой помощи и такси.