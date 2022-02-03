«Наладить диалог мешает страх»: самарская общественница рассказала, что сейчас творится в школе, где избили второклассницу

Конфликт между учениками произошел за воротами школы. Фото: Яндекс.Карты

Конфликт из-за ситуации в самарской школе №8 не утихает. 18 января второклассницу Аню (имя изменено) здесь избили двое одноклассников и третьеклассник, выходцы из Таджикистана. Ситуация получила широкую огласку, о ней сейчас рассказывают и депутаты, и общественники, и артисты, а отец девочки ищет поддержки в социальных сетях, требуя исключить мальчиков из школы и уволить директора. Родители мальчиков уже перевели своих сыновей в параллельные классы в другом корпусе школы. Все попытки уладить конфликт миром оказались не слишком успешны, а сами «миротворцы» получили в соцсетях шквал негативных комментариев. Досталось и председателю малоизвестной пока в Самаре «Ассоциации детских служб примирения» Самарской области Татьяне Прянишниковой. В соцсетях распространился пост, в котором она якобы называет мальчиков-агрессоров «беззащитными шалунами» и предлагает их поддержать. Татьяна Прянишникова рассказала журналисту «КП-Самара», о чем она говорила на самом деле, почему не удается решить конфликт в школе №8 и чем занимаются детские службы примирения.

«Ситуацию исказили взрослые»

- Татьяна, ваши слова про «беззащитных шалунов» сейчас не цитирует только ленивый. Что вы имели в виду?

- Во-первых, я этого не говорила, и откуда взялась эта приписываемая мне фраза – понятия не имею. А во-вторых, обычному детскому конфликту, каких в начальных классах немало, потому что дети адаптируются к жизни в социуме, сейчас уже придают политическую окраску. И делают это не дети, а взрослые. Если бы речь шла только о конфликте между детьми, то уверена, что они бы уже помирились или были бы на пути к примирению.

- Вы считаете, что ситуация нагнетается?

- Ситуация изначально была искажена, в ней сразу появился негативный политический подтекст. Сейчас получилось, что в конфликт уже втянуты не только эти три мальчика и девочка, но и остальные дети, родители и педагоги этой школы. И никто не подумал, как будут дальше жить и учиться все эти дети, как дальше будут с ними работать педагоги, которые за небольшую зарплату каждый день заходят в класс, чтобы нести знания. Сейчас главное, чтобы все дети чувствовали себя в безопасности. Да, конфликты между учениками случаются во многих школах. Но нужно не раздувать их, не муссировать отрицательные стороны и негатив, а попытаться найти конструктивные, цивилизованные решения.

«Страх не дает сделать шаги к примирению»

- Что, по вашему мнению, сейчас мешает наладить диалог?

- Даже в этой ситуации и родители, и дети давно могли бы наладить диалог и помириться. Но обеим сторонам мешает страх. А пока людям страшно, о примирении говорить сложно. Важно, что само понятие «примирения» не значит «замазать» проблему, закрыть на нее глаза. Это глубокое переживание, искреннее желание загладить свою вину, искреннее прощение. Но сейчас в этой ситуации уже нужно работать с последствиями. Это непросто, таких детей социум отвергает, а страх не дает сделать шаги к примирению. Когда мы только начали работать с этой ситуацией, папы мальчиков в присутствии представителей диаспоры официально попросили прощения. Но отец девочки их не услышал, не принял – возможно, потому что сам слишком сильно переживал. А сейчас с каждым днем ситуация нагнетается все сильнее. Те, кто это делает, должны понимать свою ответственность за это.

Татьяна Прянишникова рассказала, почему не удается разрешить конфликт в самарской школе №8. Фото: личный архив героя публикации.

- Что же делать?

- Не нагнетать, не муссировать тему, снизить градус негатива и попытаться найти пути для конструктивного решения. Понятно, что это произойдет не сразу, но двигаться нужно именно в этом направлении. В первую очередь нужно заботиться о безопасности и чувстве защищенности для детей. Нужно дать спокойно работать педагогам, психологам и социальным службам в школе, в том числе специалистам детских служб примирения.

«Главное – вывести на конструктив»

- А что это вообще за детские службы примирения? Из кого они состоят и чем занимаются?

- Детские службы примирения – инструмент относительно молодой, но уже успевший наработать успешные и эффективные механизмы для разрешения конфликта. Это команды, состоящие из взрослых специалистов и детей. Все они проходят специальную подготовку, а потом выступают посредниками, медиаторами при примирении во время возникающих конфликтов. К примеру, два подростка становятся медиаторами при конфликте внутри школы. Они по очереди выслушивают обе стороны. Но направляют внимание конфликтующих не на то, «кто виноват», «кого наказать», а выводят на конструктив – спрашивают у участника конфликта, что он чувствует, как бы он предложил разрешить ситуацию и т.д. После этого проходит совместная встреча обеих сторон конфликта в присутствии медиаторов. В ходе ненавязчивого диалога обе стороны высказывают свое видение ситуации и пытаются услышать другого до тех пор, пока условный обидчик не начнет сопереживать обиженному. Это очень важно: как бы сильно ты не оступился, но это сопереживание очеловечивает, возникает желание возместить ущерб заботой, вниманием. Важно, что все такие обращения к медиаторам для детей - дело совершенно добровольное. Но инструмент пользуется спросом - только за прошлый год через детские службы примирения Самарской области прошло более двух тысяч участников конфликтных ситуаций. Убеждена, что подобные конструктивные механизмы помогли бы и в разрешении конфликтной ситуации в школе №8.

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