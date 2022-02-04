«Снег вокруг был в крови»: в Самаре коммунальщиков обвинили в том, что они задушили собаку на глазах у прохожих

Самарских коммунальщиков обвинили в жестоком обращении с животными. Фото: скрин видео

В Самаре коммунальщиков обвинили, что они задушили собаку на улице на глазах прохожих. При этом сотрудники отлова не прореагировали на слова очевидцев о том, что у животного есть хозяева. Видеозапись происходящего очевидцы выложили в социальной сети. Однако сами сотрудники отлова уверяют, что с собакой все в порядке.

«Начали душить прямо на месте»

Чудовищная ситуация произошла во вторник, 1 февраля.

- Я шла по улице Вилоновской и увидела отлов, - пишет автор видео, самарчанка Виктория. - Мы представляем, что могут творить эти люди, поэтому я пошла за ними и стала снимать.

По словам девушки, сотрудники отлова на ее глазах вытащили из дворов двух собак, причем одна из них, судя по внешнему виду, имела щенков. Виктория попыталась заступиться за животных и сказала, что у этих собак есть хозяева, которые живут в соседних домах.

- Жалобы отсюда поступают. Если это хозяйские собаки, то почему на них нет ошейника? - возразили сотрудники отлова. – Мы их привезем обратно, стерилизуем, сделаем клипсы и привезем.

Очевидцы рассказали, что черную собаку держали мордой в снег. Фото: скрин видео

На видеозаписи видно, что черную собаку уткнули мордой прямо в снег.

- Ее начали душить прямо на месте, - пишет зоозащитница. - На мои слова не отреагировал никто. Снег вокруг ее морды был в крови. А мужчина, который ее душил, стоял и смотрел на нее с упоением. Черную собаку задушили прямо на улице, на глазах у прохожих, и как тряпку потащили по земле через дорогу в машину. При этом собака перестала шевелиться и оказывать хоть какое-то сопротивление. Многие думают, что отлов - это стерилизация и надеть клипсу. Но это не так. Оттуда или не выходят, или выходят инвалиды с незашитыми дырками в животах после стерилизации.

Сотрудники отлова заявили, что сделают собаке прививку и вернут на место. Фото: скрин видео

«Она сама вызывает отлов»

Однако в организации, которая занимается отловом бездомных животных в Самаре – приюте «Добрые люди», рассказали, что с собакой все в порядке и даже предъявили видеозапись, на которой «черная собака с Вилоновской» жива и здорова.

- Эта женщина уже не в первый раз сама вызывает отлов, а потом ходит и снимает нас на видео, - рассказал журналисту «КП-Самара» директор приюта Андрей Храмов. – Мы предложили ей приехать забрать этих собак после того, как мы их привьем от бешенства, стерилизуем и поставим чип. Но до сих пор никто за этими собаками не обращался. Мы всегда готовы отдать собак обратно и хозяевам, и кураторам-зоозащитникам. Хотите – хоть себе забирайте, приезжайте, отдадим.

В отлове уверяют, что собака жива и здорова. Фото: скрин видео

По словам Андрея Храмова, сейчас с собаками, ставшими фигурантами видео, все в порядке.

- Мы не заинтересованы в том, чтобы нам привозили покалеченное животное, - объясняет Андрей. – Даже с точки зрения финансов: в тарифе заложено только содержание, значит лечить собаку, покалеченную при отлове, нам придется за свой счет. Зачем нам это нужно? Мы постоянно отчитываемся, снимаем на видео – и как отловили собаку, и как выпустили обратно.

«Собак тащат за шею петлей»

Зоозащитница, директор приюта и ветклиники «ФлагманВет» Инна Тарасенко считает, что менять нужно не только систему отлова, но и весь подход к решению проблемы безнадзорных животных

- То, что происходит с отловом животных сейчас – совершенно негуманно,- заявила Инна Тарасенко в эфире «Радио «Комсомольская правда». - Нет каких-то единых стандартов, и свою работу подрядчики могут выполнять как угодно. Животные все чувствуют, понимают, к ним надо найти подход. Сейчас для отлова неконтактных, а иногда и контактных животных используется петля – палка и веревкой, которая затягивается петлей на шее, животное тащат. Своими глазами неоднократно видела, как такой петлей животное на высоту кузова газели за шею затаскивается и стаскивается. А потом к нам поступает немало собак с травмами, нанесенными такой петлей. Собаки, которые выпускаются на улицу после такого, вряд ли будут лояльны к человеку. К тому же их выпускают в определенных местах, так как есть ограничения, сразу по несколько животных, они сбиваются в стаи. Нужно менять саму систему обращения с бездомными собаками, нужен приют для реабилитации, патруль, который будет отлавливать с помощью снотворного, и система общественных добровольцев, которые бы присматривали за стерилизованными и чипированными собаками во дворах.

А вы как думаете?

Обсудим в комментариях.

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