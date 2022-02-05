«Заливал кровью все, что можно»: дизайнер из Самары попал в реанимацию после простой операции на миндалинах в частной клинике

В реанимации мужчину буквально вытащили с того света

Житель Самары попал в реанимацию после операции на миндалинах. Врач проводил пациенту лазерную редукцию лимфоидных тканей, но что-то пошло не так. С сильнейшим кровотечением сначала пытался справиться персонал частной клиники, где и происходило медицинское вмешательство. Когда ничего не получилось, мужчину отвезли в больницу имени Середавина. Когда пациент оклемался, он обвинил врачей клиники в ошибке. Однако, в самом учреждении дали свое объяснение произошедшему.

«Это была простая операция»

Дизайнер Олег Усков из Самары 17 января считает вторым днем рождения. Именно в этот день он приехал на операцию в клинику "Наука". У мужчины была хроническая ангина, он периодически ходил на промывание миндалин, но после перенесенной на новогодние праздники болезни решился на коррекцию. Операция, которую он решил сделать, называется интратонзиллярная лазерная редукция, когда с помощью лазера лишь немного видоизменяют миндалины, чтобы сохранить их.

Сначала все шло хорошо, но, по словам пациента, в какой-то момент из его горла стрельнула струя крови. Врач сделал зажим с ватой и отправил пациента посидеть в коридоре.

- Но потом полость рта начала медленно наполняться теплой кровью, я побежал в туалет, чтобы сплюнуть, но едва разомкнул губы - из меня хлынула вязкая кровь, - рассказывает Олег Усков.

Он тут же побежал в кабинет врача, где уже была другая пациентка. Медик отпустил ее и снова начал попытки остановить кровь с помощью зажима, ваты и кровоостанавливающих средств.

- Вызвали скорую, ждали два часа - это потратило еще 700 мл моей крови, по пробкам ехали до больницы им. Середавина еще час. Врач был со мной и держал зажим, но вытекло еще 300 мл крови.

В больнице врачи также предприняли ряд действий, но ничего не помогало. И медики приняли решение об эмболизации подводящих артерий.

- Меня перевезли в операционную, попутно я заливал кровью все, что можно. В шоке были все: от врачей до невольных пациентов. В операционной мне сделали надрез в области паха, стали засовывать трубки и тянуть в горло. Помню как врач, державшая зажим с ватой и горло, сказала, что чувствует как тянутся трубки и кровотечение останавливается. У них появились улыбки на лицах, а у меня слезы, - вспоминает мужчина.

Мужчина рассказал свою историю в соцсетях и намерен добиться компенсации

«Извергал водопад крови»

Но увы, ничего не закончилось. В палате Олег только успел написать братьям, что жив, как у него опять начала наполняться кровью полость горла. Скорость кровотечения только увеличивалась.

- На мне разрезали всю одежду я сидел голый, извергая водопад крови на себя и медперсонал... Последнее, что я помню - мне вставляют трубку от аппарата ИВЛ в горло.

После операции Олегу Ускову сделали переливание донорской плазмы. В реанимации он провел два дня, потерял три литра крови.

- Я понимаю, что от подобного не застрахован ни один врач, но операция была слишком простой, проводилась в частной клинике и стоила выше среднего по Самаре. А последствия для меня слишком велики. В клинике мне предложили только вернуть 25 тысяч рублей за операцию. Через несколько дней у меня снова открылось кровотечение, хорошо, что друг быстро отвез меня в больницу, - говорит Усков.

Он отметил, что за 12 дней пережил местный наркоз и два общих наркоза, не может говорить и двигаться, ест только перетертую пищу. А главное - он не может работать и его бизнес - студия дизайна - находится в упадочном состоянии.

- Врачи говорили, что мой случай первый в их практике, таких врачебных ошибок они еще не видели. Я считаю, что клиника Наука и доктор Чалов должны ответить за свои действия хотя бы финансово, - отметил мужчина.

Риск осложнений был велик

История приобрела большой общественный резонанс. В клинике "Наука" также провели серьезную внутреннюю проверку и отметили, что обеспокоены случившимся и готовы участвовать в реабилитации пациента. Вместе с тем, здесь уточнили, что результаты предварительной проверки показали следующее: в данном случае вмешательство медицинское было необходимо. А наличие подобных областей в миндалине - с жестким каркасом из измененной лимфоидной такни и крупными сосудами внутри было непредсказуемо.

- Риск возникновения осложнений у пациентов старше 30 лет с сопутствующими хроническим тонзиллитом и ангинами достаточно высок. Мировая статистика по осложнениям в виде кровотечения при подобных операциях составляет до 10%. Проверка выявила, что врач оказал все мероприятия по оказанию первой помощи при осложнениях в соответствии со стандартами. В ожидании «скорой» (около 2 часов) доктор вручную тампонировал место кровотечения. До приезда «скорой помощи» пациенту непрерывно проводилась инфузионная терапия (капельницы), в том числе кровоостанавливающими препаратами. Александр Валерьевич сопроводил пациента в машине «скорой» до больницы им. Середавина, продолжая тампонировать место кровотечения, что свело кровопотерю к минимуму при данных обстоятельствах. В больнице он с рук на руки передал пациента специалистам больницы, - объяснили в клинике.

Сейчас Олег Усков написал, что он наконец-то дома. Мужчина собирается судиться с клиникой и врачом, рассчитывая на компенсацию. Для этого придется доказать, что имела место врачебная ошибка. В российской судебной практике есть случаи, когда пациенты получали компенсации. Наибольшие суммы - за смерть пациента - от 1 до 3 млн рублей.

- Обращение в суд является единственным способом защиты интересов пациента. Однако до сих пор по статистике примерно в 70% случаев дела прекращаются. Все будет зависеть от того, какие доказательства врачебной ошибки будут созданы и как квалифицируют причиненный вред. Средняя компенсация морального вреда сейчас составляет около 300--400 тыс рублей, но это в лучшем случае. Сложности часто возникают в том, чтобы доказать причинно-следственную связь между действиями врача и наступившим вредом здоровью. Иногда халатность очевидна, также бывают случаи, когда сразу понятно: врач работал без нужной лицензии, сделал что-то неправильно, применил неправильные препараты, - прокомментировали "Комсомолке" юристы.

В любом случае, Олег Усков сегодня готов идти до конца. Он в общении с комментаторами у себя на странице отметил, что уверен: врач должен взять ответственность на себя за свои действия, а не просто предлагать компенсацию.

"Комсомолка" будет следить за этой историей.