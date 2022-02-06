«К вечеру еле ползаю, путаю слова»: студент из Самары рассказал, как в разгар пандемии работают врачи, которых вызывают на дом

В поликлиниках очереди, в очереди тысячи вызовов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В феврале Самару накрыло новой волной коронавируса. Новый штамм оказался гораздо более заразным: число заболевших растет в геометрической прогрессии. За гнеделю выявляют около 35 тысяч больных с признаками ОРВИ. Да, болеть люди стали легче, но ведь всем нужна консультация врача, рецепт или даже просто больничный. А врачей, конечно же, не хватает – многие и сами болеют, а кому-то нужно и прием вести в поликлинике. И на помощь пришли студенты – ординаторы, которые работают терапевтами. И студенты, выходящие на работу в качестве медбратьев и медсестер. Денис – один из них, он уже три месяца работает в поликлинике Промышленного района. И если еще три недели назад успевал нормально пообедать и отдохнуть, то теперь признается: до дома доползает истощенным и без сил. Работает парень по 12-14 часов, в день ему приходится посещать от 30 до 45 человек. Что он чувствует на такой работе и чем умудряются удивить и неприятно поразить пациенты, он рассказал журналисту КП-Самара.

"Это хорошая школа жизни"

Когда я шел работать в поликлинику я знал, к чему нужно готовиться. До этого я работал на горячей линии, но потом узнал, что нужны люди в первичном звене. У нас по-разному относятся студенты и ординаторы к этому всему. Я слышал много разных мнений. Кто-то не хочет ввязываться в пандемийную историю, кто-то боится, кому-то лень и хочется заниматься чем-то более престижным. Я хотел быть врачом всегда, мне не страшно. Мне хочется быть полезным. И мне кажется, что это хорошая школа жизни.

Сейчас на все поликлиники обрушился шквал вызовов и звонков. Такое ощущение, что болеет весь город. Мне жалуются пациенты, что в больницу не могут дозвониться, придумывают, что, мол, там в регистратуре трубку сняли и положили рядом, и специально не отвечают. Это не так. Телефоны просто ломаются и взрываются. И опять же, с каждым человеком нужно поговорить. А в регистратуре пара человек – и им же нужно еще принимать тех, кто пришел ногами на прием.

Вызовов очень много. Без студентов точно бы не справились. Врачи реально нам говорят «Спасибо». Понятно, что у наших еще не так много опыта и каких-то возможностей, но мы и не скорая помощь. Мы идем на вызовы, где уже точно знаем, что нас ждет. Есть бригады более опытные, есть совсем новички. И вызов определяют к тем или иным в зависимости от того, кто звонил: если пациент молодой, и жалобы не очень страшные – едут студенты. Так что не стоит удивляться. Иногда не очень приятно, когда заходишь – а тебе с порога: мы настоящего врача ждали, да что ты сможешь. Не надо так делать.

К чему я это говорю: когда вызываете врача на дом, постарайтесь максимально точно описать, что с вами происходит. Не надо с одной стороны и «припугивать», завышать свои симптомы. С другой не замалчивайте, просто спокойно расскажите: вот у меня такой-то кашель, такой-то насморк. А если болеете несколько дней, проследите прогресс. Кажется, что самочувствие плохое, но важно понять: если вы уже начали лечиться, как на вас это сказалось? Что-то меняется?

Иногда бывает, что вызывают врача, наговаривают много всего - мы мчимся, а там - температура 37,2 и все. Я все понимаю, волнение за свое здоровье самое главное. Но мы ж не волшебники, чтобы просто тут же вас сделать здоровым. От того, что к вам быстрее приедет врач, жизнь не изменится. Пейте чай, жаропонижающее, поешьте лук в конце концов, чай с малиной сделайте. А, и еще полежите. Часто прихожу к пациентам: они сидят за компьютером. Мол, я дома остался, дайте больничный, но тут я что-то доделаю, или поиграю Нет, все не так работает. Чтобы организм пришел в себя, отдыхать нужно по-настоящему, в горизонтальном положении.

Уже далеко не все приходят на прием в защитных костюмах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Будьте к нам менее требовательны"

У нас сейчас большинство вызовов - это те, кому оформить больничный. Я прихожу - там уже лечение сами начали, я только спрашиваю, корректирую. Говорить так врачам нельзя, конечно, но честно: не ждите, сразу начинайте лечиться. Тем более, сейчас какие-то основные инструкции есть в общем доступе. Конечно, если понимаете, что после приема таблеток ничего не меняется или становится хуже – тоже расскажите об этом. Тем более врачи в больнице будут отслеживать ваше состояние, с теми, у кого сложные симптомы мы обязательно проводим аудиоразговоры.

Я не совру, если скажу, что работа у нас очень напряженная. За день приходится сталкиваться с разным отношением пациентов. Я уже говорил, как обидно слышать недоверие в голосе тех, к кому приходишь. Но придирок множество. Требуют снять обувь, начинают придираться к тому, что я не помыл руки. Легче всего работать с теми, кто сразу приносит к двери стул, например. Я знаю все правила – но представьте, если каждый раз мы будем снимать ботинки, надевать ботинки, зашнуровывать их. Я беру с собой специальные бахилы, знаю, что многие мои коллеги не заморачиваются этим. Я не знаю, может быть, и пациенты могли бы иметь их дома?

Еще обидно, когда начинают корректировать назначения и возмущаются бесплатными выданными лекарствами. Мол, что это такое? А что-то нормальное не дадите. Я выписываю то, что предписано правилами, не придумываю ничего сам. Да и не всегда нужно начинать себя пичкать таблетками. Действительно, в основном мы выдаем простые препараты, призванные поддержать иммунитет. Но это не потому, что нам жалко: часто ничего другого и в самом деле не надо. Конечно, все также хотят получить лекарства от кашля и насморка, например, но у меня же нет таких препаратов с собой.

Хотя пару раз я помогал пациентам. Однажды, сходил в аптеку и купил лекарства бабушке - она не просила, но я понял, что ей не к кому обратиться. В другой раз мне пришлось дольше задержаться у пациентки, просто, чтобы успокоить ее. У нее был нервный срыв, она очень боялась и паниковала, хотя в целом с ней все было хорошо. Коронавирус очень многих людей сводит с ума и многие не выдерживают. Психика дает сбой – люди впадают в ужас от любых симптомов. Видеть такое страшно. Люди сами себя загоняют в ловушку болезни, не оставляя себе шансов.

Есть и странные пациенты. Одна женщина пыталась показать мне свои выделения из носа, подсовывая платок прямо в лицо. А девушка требовала заодно посмотреть и ее кошку, которая тоже потеряла голос.

Некоторые также возмущаются тем, что я прихожу часов в 8 вечера. Почему так поздно! У меня иногда и в 9 визиты получаются – просто потому, что по – другому не успеть, а я хочу делать все, что запланировал.

Кстати, к детям приходят другие врачи, так что не стоит просить нас заодно посмотреть и ребенка. Я посмотрю, но этого мало.

"Многое начинает казаться бессмысленным"

В последнее время я все больше устаю. Когда я шел в медицинский я хотел помогать людям, спасать других. То, чем я занимаюсь сейчас, похоже на работу психолога, психиатра и обычного секретаря. Поздоровался, задал пару вопросов, выписал рецепт, больничный, ушел. Потом в поликлинике - бумажная работа. Я понимаю, что наша работа важна, и что мы сейчас нужны людям. Но все иногда кажется бессмысленным и бесконечным. Когда я говорю об этом с близкими людьми, мне советуют все бросить. Это тоже странно, ведь потом люди говорят: нет врачей, к нам никто не приходит. Но усталость копится: после 20-30 выездов в день уже еле ползаю, реально путаю слова.

Врачи в больнице нас поддерживают, с ними можно поговорить, рассказать о том, что беспокоит. И они очень благодарны нам, что мы им сейчас помогаем. Я очень надеюсь, что эта история уже закончится и работа войдет в нормальный ритм, мы сможем больше внимания уделять другим болезням и другим пациентам. А вирусные инфекции перестали бы бить бичом современности.

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