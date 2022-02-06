«За здоровье мамы!»: ведущая из Красносельска напоила Леонида Якубовича «Нежностью»

Татьяна Ксенафонтова побывала на "Поле чудес"

Жительница села Красносельск Ульяновского района, которое находится недалеко от Сызрани, стала участницей передачи "Поле чудес", которая вышла в эфир 4 февраля 2022 года. Татьяна Ксенафонтова работает в местном Доме культуры, поет в ансамбле "Раздолье", ведет праздники. И признается - о том, чтобы попасть на Первый канал даже не мечтала.

- Это было какое-то новогоднее чудо. Я готовила салаты, накрывали на стол. И тут приходит сын, приносит круг, вырезанный из картона и говорит: давайте играть в "Поле чудес". Вот и поиграли. Говорят же, как Новый год встретишь, так его и проведешь, - улыбается женщина.

Она говорит, что поездка в Москву ей понравилась и эмоции теперь останутся рядом в течение долгого времени. Тем более Татьяна удалось дойти до финала.

Женщина была в третьей тройке игроков. Вопрос достался непростой: как называли легкие туфли без каблука из-за особого силуэта. Татьяна начинала - она крутанула барабан, угадала букву а, потом - букву с.

- А вы знаете, я к вам приехала тоже с Поля чудес - улыбнулась она. Оказывается, в Красносельске есть район с таким названием. С собой Татьяна привезла множество подарков: картины, вышивку и много вкусностей. Леонида Якубовича покорили сладкие пельмени, которые делает местная умелица. А потом в студии появилась огромная бутылью.

- Хочу с вами выпить этого напитка, это моего авторства настойка, называется "Нежность", - рассказала Татьяна. И предложила ведущему повод, от которого он не смог отказаться - у мамы Татьяны 5 февраля день рождения.

- Людмила Комарова, ангел-хранитель всей моей жизни.

- Ну, за маму! - поднял бокал и Леонид Якубович.

А потом на сцене появилось и "Раздолье" - коллективу посчастливилось выступить на всю страну.

Игра для Татьяны оказалась удачной. Она выбрала правильную шкатулку с деньгами, вышла в финал. Правда, здесь уступила сопернице, не угадав слово, обозначающее мягкие суконные туфли без задника. Это оказались "бабуши" - непростой ответ.

Но домой Татьяна все равно увезла и множество подарков, и незабываемые эмоции, которые останутся с ней надолго.