«Сначала нашли машину, а потом его»: на трассе под Самарой обнаружили тело мужчины со множественными ранениями

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах страшного происшествия разбираются правоохранители в Самарской области. При загадочных обстоятельствах погиб 46-летний Улугбек К., работавший стропальщиком на одном из местных предприятий. Тело жителя поселка Петра Дубрава обнаружили 2 февраля 2022 года ближе к вечеру.

Днем 2-го числа в отдел полиции Волжского района обратился брат погибшего. Он заявил, то утратил связь со своим родственником и попросил помощи.

— Заявитель объяснил, что пропавший передвигался на автомобиле «Шевроле Лачетти». Со слов брата, утром он должен был вернуться с работы и отвезти сожительницу по месту ее трудоустройства, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как оказалось, Улугбек действовал не по плану. Он позвонил женщине и заявил, что не сможет за ней приехать, а будет заниматься своими делами. С тех пор он перестал выходить на связь.

Стражи порядка стали разбираться, что же произошло. В итоге участковые, примерно в 17:25, обнаружили машину разыскиваемого.

— Авто находилось в районе поселка Стройкерамика на повороте в поселок Смышляевка. Это 22 километр трассы «Самара-Бугуруслан». Иномарка стояла рядом с контейнерами — закрытая, в салоне пусто. Повреждений нет. Сначала нашли машину, а потом его, — делится наш собеседник.

На расстоянии 20-25 метров от «Шевроле» за сугробами нашли тело исчезнувшего мужчины. На нем имелись видимые повреждения — колото-резаная рана в области шеи, а также порезы в других местах. Рядом лежал нож.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Силовики отрабатывают сразу несколько версий случившегося и пытаются восстановить все обстоятельства ЧП. Не исключено, что по итогам разбирательств будет возбуждено уголовное дело.