Бесплатный сыр без мышеловки: путешественница из Самары назвала три способа повидать мир без денег

Анна - путешественница со стажем в 15 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эксперты прогнозируют, что путешествия в этом году подорожают. Стоимость зарубежной поездки и без того уже раздулась на оплату ПЦР-тестов, необходимость иметь финансовую подушку безопасности в случае закрытия перед носом границ или отмены рейсов. Тем актуальнее становится возможность сэкономить хоть на чем-то, а также иметь план Б, если тщательно спланированная поездка начнет рушится, как карточный домик.

Анна Павлова, путешественница с 15-летним стажем, рассказала «КП-Самара» о том, как можно не только бесплатно жить и перемещаться в поездке, но и находить друзей по всему миру.

CouchSurfing: бесплатное жилье

Это популярная гостевая сеть, в которой зарегистрированы сотни тысяч пользователей со всего мира. Суть заключается в том, что люди пускают путешественников к себе в гости совершенно бесплатно, но в обмен на приятное общение, возможность узнать что-то новое. Раньше сайт был бесплатным, с началом пандемии ввели небольшой взнос.

Я услышала об этом ресурсе 15 лет назад по телевизору и очень захотела попробовать. Зарегистрировалась и четыре месяца присматривалась, перебирала в уме возможные страны. Хотелось, чтобы было не очень дорого, встречались русскоговорящие и была возможность попасть на какое-нибудь интересное событие. В итоге решила, что моим дебютом в таком формате будет Польша. Летом там планировался слет каучсерферов, других таких же путешественников, с детьми и рыцарский турнир в историческом замке. А интервал между ними — месяц! Это меня не испугало, засела внимательно планировать маршрут. Тактика у меня такая: составляю список населенных пунктов, в каждом из них ищу готовых принять людей — их называют хостами. Внимательно просматриваю профиль и отзывы, обращаю внимание, с какой периодичностью хост отвечает. Это важно, иначе сообщение может зависнуть надолго. На страничке обычно есть информация о спальном месте и о том, как расположено жилье относительно основных коммуникаций — вокзала, аэропорта, метро.

Хорошим тоном считается останавливаться на 1-3 дня. В ту поездку по Польше меня и дочку приняли семь семей. Воспоминания сохранились самые теплые, со многими до сих пор поддерживаю контакт. После этой поездки, как говорится, понеслось: продолжила путешествовать вместе с семьей, принимала у себя.

Как-то в Дрездене останавливались у молодого немца. Я обычно стараюсь привозить сувениры и в этот раз у меня с собой были 10-рублевые монеты «Города воинской славы». Я разложила их аккуратно перед хозяином, не зная, как он отреагирует на тематику Великой Отечественной. Он оживился сразу, потянулся за одной: «Можно мне эту, пожалуйста!?» Так я узнала, что дед моего хоста был против фашизма, участвовал в движении сопротивления и рад был получить такой сувенир. Потом вместе делали блины, смеялись, что их можно назвать русско-немецкие: он тесто развел, я выпекала.

Следует помнить, что в таком варианте проживания хорошим тоном считается встретить гостя, угостить хотя бы чаем, а вот насчет питания нужно договариваться: либо каждый покупает еду сам себе, либо вы приносите что-то из продуктов, а может хозяину захочется вас угостить. Мне как-то написал парень, который ехал на Юг, что ему нужны еда и ночлег. У меня такая формулировка вызвала отторжение. В основе философии каучсерфига — все-таки дружба, теплое общение, а не потребительское отношение.

Правда, бывали и такие случаи, что поговорить не получалось. Для меня, например, не проблема оставить ключи у соседки, если на выходные куда-то уезжаю, но есть заявка от каучсерферов. Они въезжают, живут, потом так же возвращают ключи. Мы не встречаемся, я только слышу от соседки: «Такие хорошие ребята были, я их блинчиками накормила!» В этом случае мне обычно греет душу, что я сделала доброе дело.

Я не только сама езжу в гости, но и принимаю у себя: в Самаре у меня останавливались люди из разных российских городов и стран мира: Сингапур, Италия, Франция, Польша, Америка. Не так давно студент из Алжира гостил. Приехал на 3 дня, а потом у него начались проволочки с общежитием. Он расстраивался, а я ему говорю: «Ну не гонит же тебя никто». Так пару дней растянулись на несколько недель, но это был мой выбор. Бывает, что некоторые люди гостят у меня регулярно, из года в год. Например, Владимир из Питера каждое лето на велосипеде по 2 месяца путешествует по России: Владивосток, Алтай, другие направления, а транзитом у меня останавливается. Какое-то время назад он переделал своего железного коня в тандем-веломобиль и в его приезд мы рассекали по городу со скоростью 60 километров в час.

Бывало и такое, что через каучсерфинг у меня останавливались люди, которые тоже живут в Самаре. Вот надо кому-то, например, тараканов потравить, а на пару дней податься не к кому, то можно обратиться к каучсерферам: и бытовую проблему решите, и новых приятелей найдете.

Полицейские в Грузии охотно помогают автостопщикам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Волонтерство: бесплатные проживание и питание

Волонтерские проекты, которые дают возможность бесплатного проживания и питания, можно найти на сайтах вроде GoodSerfing, HelpX или Workaway. Чаще ищут помощь по хозяйству, в хостелах, с детьми, в строительстве. Помощи ждут по 4-5 часов ежедневно в будни, остальное время свободно. Здесь уже можно оставаться подольше: столько, сколько готовы. Подобным образом я побывала в Испании и Польше. При выборе проекта ориентировалась на небольшие населенные пункты, чтобы насладиться природой и побольше узнать о том, как живут аборигены. Приглянулись сразу два проекта, недалеко друг от друга. На обе мои заявки ответ пришел положительный: приезжайте.

Сначала мы с дочкой попали к пожилому англичанину-инвалиду, который уехал из Туманного Альбиона в место потеплее и приглашал к себе волонтеров - для помощи, но в основном для общения. На домашние дела у меня уходило от 2 до 5 часов в день, остальное время мы гуляли, общались с другими волонтерами и с пригласившим нас мужчиной. Он любитель музыки и гурман, угощал нас вином и обожал пофилософствовать. После счастливых 2,5 недель мы переехали к другому человеку, с которым была договоренность. И тут случилось то, что не стоит сбрасывать со счетов при планировании поездки: мы ему не понравились. Объяснил он это тем, что я плохо знаю английский и общаться со мной тяжело. Вместо того, чтобы дать нам несколько дней на спокойный поиск других вариантов, он засуетился, так уж хотел поскорее избавиться от нас. Возил по ближайшим коммунам хиппи, пытаясь пристроить. Я молилась, чтобы никто нас не принял, уж больно не хотелось оставаться зимой с ребенком в палатке.

Через какое-то время удалось купить дешевые билеты в Польшу и мы перебрались туда. Нас пригласила супружеская пара. Они взяли в аренду старинное помещение с высоченными потолками и им нужна была помощь, чтобы запустить на этом месте хостел . Первое время там не было даже отопления, и я надевала три куртки, шапку и перчатки. Согреться не могла никак. Из-за этого было немного тяжело, но вид меняющегося на глазах пространства очень вдохновлял. В этом хостеле до сих пор есть роспись, которую я сделала на стенах. Позже мы перебрались ненадолго в многодетную семью. Там требовалась помощь по хозяйству, пока мама проводила свои курсы английского языка. Как-то я мыла плиту, а хозяйка подходит ко мне и говорит: «Бросай ты это, пойдем лучше чаю попьем!» И это даже не удивило, потому что в волонтерских проектах в основном к участникам относятся не как к бесплатной рабочей силе, а как друзьям, которые приехали помочь.

В Польше Анна с дочерью помогали запустить хостел по волонтерской программе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Автостоп: бесплатный проезд

К автостопу я приобщилась ещё в юности. Первый раз в 18 лет сгоняла на исторический фестиваль в Орске. На обратном пути оказалась в паре с инфантильным парнем. Не умея опыта, пришлось руководить процессом и брать основную нагрузку на себя. Например, водителю очень хотелось общаться, а мой попутчик молчал, как рыба. Я, засыпая, отдувалась за двоих.

С тех пор меня на чем только не подвозили: и в фуре, и на нефтеперевозчике. Из Самары в Тольятти доводилось мчать на инкассаторской машине со скоростью 200 км/час, в Польше помог водитель рейсового автобуса. Денег за проезд не взял, а наоборот, дал. Сказал, чтобы дочке мороженое купила.

Но больше всего мне поразил автостоп в Грузии, где мы путешествовали втроем. Только в этой стране это не оказалось проблемой, потому что обычно охотнее берут одного человека, а компании приходится постоять. Когда мы заехали в горный район, первым остановившимся водителем оказался начальник полиции. Довез нас до участка, взял патрульную машину и уже на ней поехал к следующему. Так, меняя машины, мы преодолели 100 километров. Когда мы добрались до обговоренного места и вышли, в течение часа ожидания следующей попутки наблюдали, как эта же машина подвозит других туристов-иностранцев. Такая вот посильная помощь путешественникам, ну и развлечение для них.

Для автостопа не нужны деньги, но порой приходится платить временем. Впрочем, это всегда зависит от везения. Бывало, что нас подбирали за пару минут, а как-то мы в черте Самары простояли с детьми 3 часа на солнцепеке и хоть бы кто отреагировал. На моем опыте не возникало действительно опасных ситуаций, но бывало такое, что мужчина возил кругами и намекал, что хочет сексуальной близости. В таких случаях важно четко проговорить, что в ваши планы это не входит и по возможности выйти из машины, что я тогда и сделала.

Касаемо автостопа мне бы хотелось дать несколько общих рекомендаций:

- стоять там, где водителю удобно остановиться и это не запрещено правилами;

- поднимать большой палец верх, чтобы было понятно, что вы автостопщик;

- выходить с табличкой, на которой указано название ближайшего пункта назначения, а не вашей конечной цели;

- одеваться нейтрально. Шорт, топов, коротких юбок точно нужно избегать.

Если подытожить, то путешествовать совсем бесплатно можно, используя эти три способа. Некоторые так и делают: то на спор, то чтобы доказать себе, что мир и люди добры, пропасть не дадут. Но это не мой путь. В человеческой доброте я и так не сомневаюсь. Под поездку я всегда выделяю определенный бюджет, чтобы не паразитировать на гостеприимстве, без проблем питаться, решать непредвиденные сложности и привозить сувениры людям, которые меня принимают.