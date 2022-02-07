«Прямо на уроке начнем тантрический секс»: в самарской школе учительница завела роман с ровесником своего сына

В самарской школе произошел секс-скандал

Учительский стаж Анны Сергеевны (имена героев изменены) – более 20 лет. В самарской школе она преподает немецкий язык. В той же школе в 9 классе учится ее сын Ваня. А в параллельном классе – Слава, к которому дама испытала вовсе не материнские чувства. Впрочем, как далеко зашли эти отношения, пока доподлинно не известно. Часть переписки между этой парой уничтожена. Но того, что недавно «всплыло» - более чем достаточно для того, чтобы понять: связь давно перешла границы дозволенного.

Запретная любовь

Когда родители узнали о романе своего сына с «училкой», ему было 14 лет. Восьмиклассник постоянно «залипал» в телефоне, огрызался на замечания об уроках и был странно привязан к мягкой игрушке – мишке, который взялся непонятно откуда.

Смартфон свой парнишка берег, как зеницу ока. Но все тайное рано или поздно становится явным. Когда мать увидела, что именно скрывает Славик, ей стало плохо, и на несколько дней она попала в больницу. У ее сына-подростка был роман. Но не с ровесницей. И даже не со старшеклассницей. А с учителем иностранного языка – взрослой женщиной с выжженными белыми волосами, нарисованными бровями и сыном-подростком, который учится в параллельном со Славиком классе.

В переписке звучали неоднозначные предложения

«- Вот вы целуете меня, а я иногда инициативы не проявляю. Я просто не умею нормально.

- Расслабься. Я научу».

«- Если начать целовать не просто в губы, а все твое тело, интересно, это какой эффект вызовет?!

- Можете попробовать».

Учительница явно позволяла себе лишнего

«- А пойдем со мной в бункер?

- В маньяков поиграем. Нацелуемся. Сексом займемся. И гори оно все огнем».

«- Хочу тебя обнимать, целовать, ласкать, гладить.

- Я тоже, но медведь хотя бы разбавляет скуку.

- Пусть он хотя бы будет рядом с тобой, если я не могу».

Все это – реальная переписка педагога с подростком. Они обсуждают оральный секс, попытки суицида мальчика и… встречу во время уроков: Анна Сергеевна просит Славика «отпроситься на 5 минут» с математики, чтобы заглянуть к ней в кабинет. Ведь первого урока у нее нет…

Скрыть улики

Добытую с трудом компрометирующую переписку родители Славы принесли в школу. Директора не было, общались с завучем. Та выразила должное негодование, посочувствовала родителям и клятвенно обещала предпринять все возможные меры. Но затем - как говорят знакомые с ситуацией люди – ситуацию принялись «заметать».

А вот это разговор о том самом мишке

Для начала Анна Сергеевна удалила переписку со Славой. Потом «заболела», да так серьезно, что с марта, когда «всплыла» вся эта история, и до конца учебного года в школе больше не появлялась. Ванечку, чтобы оградить от насмешек одноклассников – своих и Славика – перевели на домашнее обучение.

Учебный год кончился, наступил следующий. Страсти поутихли, жизнь Славы вернулась в привычное русло. Вернулась в школу и Анна Сергеевна. Для начала в дистанционном режиме. Но дистанционка подходила к концу, преподаватель должна была вернуться в школу. И историю решили сделать достоянием гласности.

Сейчас ситуация странная. С сайта школы имя преподавательницы не удалено, но руководство уверяет – она не работает, и к ученикам ее не допускают. В разговоре с журналистом «КП-Самара» директор не стал отрицать реальность истории.

Однако многие родители считют, что женщину могут вернуть в школу, если скандал сумеют замять. Редакция «КП-Самара» предоставиа следователям реальные имена и фамилии героев этой истории, а также их переписку. Как сообщили в прокуратуре, по данному факту провели проверку. Установили, что учителя уволили – по собственному желанию 25 января 2022 года – уже после запроса из «КП». По всем материалам следователи проводят проверку. «Комсомолка» будет следить за историей, чтобы переступивший границы дозволенного учитель не вернулся в к работе с детьми.