Зоозащитница рассказала, откуда в Самаре берутся стаи собак, и почему существующая система отлова не работает

Бездомные собаки стали серьезной проблемой для Самары Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самарцы все чаще жалуются на стаи собак на улицах города. Нередко животные ведут себя активно и даже агрессивно, и не на шутку пугают местных жителей. Несмотря на выделяемые миллионы и заключенные контракты на отлов решить ситуацию не удается – пойманные было стаи появляются вновь. Самарская зоозащитница, директор зооприюта и ветклиники «ФлагманВет» Инна Тарасенко в эфире «Радио «Комсомольская правда» рассказала, откуда берутся стаи собак на улицах, почему не работает существующая система и как можно решить ситуацию с безнадзорными животными в Самаре.

- Инна, откуда сейчас столько собак на улицах Самары? И почему борьба с бездомными животным не дает результата?

- Сама формулировка «борьба с бездомными животными» - неправильна и даже возмутительна. Я врач-ветеринар, уже семь лет занимаюсь пристроем животных с улицы в семьи и реабилитацией животных, пострадавших в условиях улицы. У меня нет слепых убеждений, что абсолютно любую собаку можно пристроить в семью или их жизнь – на первом плане. На первом плане, безусловно - безопасность людей, детей. Но прикрываться этим, игнорируя потребности животных и нашу ответственность за их жизнь, нельзя. Ситуация, которая сейчас сложилась – это результат не только неправильной, внедренной и неработающей системы «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск обратно» (ОСВВ), но и результат человеческих поступков, которые создают 50% всей беды.

- Но ведь идея здравая – если стерилизовать бездомных собак, то новых не появится. Что идет не так?

- Возможно, эта программа ОСВВ работала бы в каком-то идеальном мире, если бы все происходило гуманно, а стерилизованных собак люди бы с радостью принимали обратно в места прежнего обитания. Но то, что происходит с отловом животных сейчас – совершенно негуманно. Нет каких-то единых стандартов, свою работу подрядчики могут выполнять как угодно. В интернете гуляет много видео шокирующих. Нельзя ведь просто приехать и сказать собакам – ну, пойдем в приют, стерилизуемся, привьемся. Животные все чувствуют, все понимают, к ним нужно найти подход. Некоторые опасные стаи требуют разработанных операций по поимке. Сейчас для отлова неконтактных, а иногда и контактных животных используется петля – такая палка и веревкой, которая затягивается петлей на шее, животное за нее тащат. К нам потом поступает огромное количество пациентов с травмами, нанесенными этой петлей. Летом так и не смогли спасти пожилую, совершенно безобидную, маленькую собаку, которая дважды прошла отлов: у нее было отрезано ухо, через какое-то время ее поймали снова и на это отрезанное ухо повесили еще и бирку, и в итоге она поступила к нам уже полностью парализованная, обследование выявило, что петлей были серьезно повреждены шейные позвонки. И таких историй много. Такие методики отлова совершенно точно не повышают доверие и лояльность собак к человеку.

- А потом эти собаки снова оказываются на улицах?

- Конечно. После стерилизации и вакцинации собак по закону нужно выпустить обратно в места обитания. Однако это происходит не всегда. Существуют ограничения по выпуску – например, нельзя делать это рядом со школой или детским садом. В результате собак выпускают после отлова сразу группами, в промзонах, лесополосах, на остановках общественного транспорта, где найти пропитание и приют им очень сложно. Недавно к нам поступила собака с биркой, которая просто заблудилась в лесу, и легла там умирать, с тяжелейшей пневмонией, переохлаждением. Замечательная контактная собака, но, если бы ее случайно не нашли, она была бы обречена. Все остановки, помойки притягивают собак, животные заходят в магазины, чтобы хотя бы согреться. Невозможно представить, что они испытывают, в незнакомом месте, сразу после операции, не имея возможности найти еду и укрыться – в каком они находятся эмоциональном состоянии, особенно если их перед этим тащили за шею? Какой лояльности к человеку после этого от них можно ожидать? Программа ОСВВ делает собак недоверчивыми. А агрессию они проявляют, сбиваясь в стаи. У стаи свои законы, каждая из этих собак в стае сама по себе, как индивид, может быть совершенно не опасна. Но это то же самое, что разъяренная толпа людей. Проблема безнадзорных животных во многом рукотворная.

- Какие могут быть варианты?

- Создать патрульную службу, в которой будут стрелки со снотворным – это гораздо более гуманно, чем петля. Построить большой реабилитационный центр на 2 тысячи бездомных собак, где животных будут стерилизовать, лечить и пристраивать в семьи. Безнадежно больных или очень агрессивных возможно подвергать эвтаназии, но это единичные случаи. Подготовка к строительству такого центра в Аглосе уже началась. По моему мнению, на улицы стоит возвращать только тех животных, за которыми будет установлен надзор –например, активисты во дворах, которые готовы построить вольеры, присмотреть, вести паспорта. Программа «Комфортная городская среда» для собак, «Дворовый вольер». Таким образом конфронтация между теми, кто любит собак и теми, кто их боится, придет к разрешению. Если у собак есть место проживания, о них заботятся, они привиты, чипированы, их можно взять погулять, то они не представляют угрозы. То же можно организовать и на предприятиях. Это прогрессивный подход. Это не излишняя нежность, не фантастика – огромное количество людей готовы заботиться о животных даже у себя во дворе. И нам всем придется прийти к какому-то цивилизованному окончанию этой войны.

- Сейчас предлагают чипировать и регистрировать домашних животных. Поможет?

- Это важная мера. Проблема бездомных животных – это проблема, созданная людьми. Теми, кто не стерилизует своих питомцев и относит щеночков в лес, кто бросает их на дачах и при переездах, выбрасывает на улицу питомцев умерших родственников. Сейчас чипирование не дает результата по одной простой причине – все данные о чипах должны храниться в базе, а база – платная. Ее надо постоянно оплачивать, либо создавать собственную, где будут храниться все данные о животных, и постоянно ее обновлять. Нужен единый центр, который будет координировать эту работу – отлов, пристрой, работу ветклиники и приюта, чипизацию, выпуск под ответственность активистов.

Да, проблему безнадзорных животных не решить за день, месяц или даже год. Да, это серьезные вложения. Но когда система начнет работать как часы, мы придем к разрешению проблемы и безопасности на улицах.

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