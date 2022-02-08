Она не могла двигаться: в Самаре зверски убили пожилую женщину

Сейчас разбирательства по преступлению продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах страшного преступления. В квартире на улице Михаила Сорокина накануне, 7 февраля 2022, было обнаружено тело 87-летней хозяйки жилплощади. После осмотра помещения силовики пришли к выводу, что пожилую женщину лишили жизни. Имелись явные признаки, которые указывали на криминальную составляющую.

— Информация о происшествии поступила в отдел полиции Советского района около шести часов вечера. На место выехала оперативная группа. У погибшей зафиксированы скальпированная рана головы, две раны на лице, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Нашел погибшую и вызывал стражей порядка ее сын. Как удалось установить сыщикам, пенсионерка не при жизни не могла передвигаться самостоятельно. Все, кто ее знает, были шокированы произошедшим.

— С места происшествия изъято несколько окровавленных ножей, марлевые тампоны со следами крови, три бокала, три рюмки, пивная кружка и другие возможные улики. Все они отправлены на экспертизу. Она должна помочь установить тех, кто находился в помещении, — добавляет наш собеседник.

Сейчас оперативные службы отрабатывают несколько версий трагедии. Они общаются со свидетелями и близкими жертвы. Не исключено, что к нанесению бабушке этих травм может быть причастен ее 34-летний внук. Он проживает по тому же адресу.

По факту случившегося в настоящее время проводится проверка. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - Убийство. Официально о подозреваемых пока не сообщают.

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