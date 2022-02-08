В Минздраве рассказали, кто может получить больничный дистанционно без визита к врачу в Самаре

Оформлять больничные дистанционно будут и волонтеры горячей линии 122

Минздрав РФ подписал приказ, регламентирующий возможность выдачи больничных дистанционно тем, кто заболел коронавирусом или другими вирусными заболеваниями. Теоретически, уже сейчас можно требовать такую услугу в своей больнице или на горячей линии 122, но на практике пока система здравоохранения готовится и врачам рассказывают, как все будет происходить.

Тем временем самарцам напомнили, что получить больничный дистанционно в Самаре смогут не все. Это доступно пациентам с подтвержденным COVID-19 и пациентам с признаками или с подтвержденным диагнозом ОРВИ или гриппа. При этом пациентам с тяжелыми симптомами нужно вызвать врача на дом, дистанционного осмотра явно не будет достаточно. Беспокойство должны вызвать сильная одышка, очень высокая температура, которая держится долго.

Чтобы получить электронный больничный без визита к врачу в Самаре, нужно позвонить по единому номеру 122 или в регистратуру своей поликлиники. Пройти дистанционную консультацию с медработником, на которой рассказать о своих симптомах, лечении, которое вы осуществляете и динамике состояния.

После такого онлайн-приема медики выдадут - если для этого есть основания - электронный больничный на срок до 7 дней. Вся информация об этом появится на Госуслугах - по опыту, в течение 1-2 часов.

Сдавать ПЦР-тест в таких случаях не нужно. Как говорят эксперты, сегодня положительный тест не сильно влияет на состав лечения, особенно если тяжелых симптомов у больного нет.

Затем всю информацию о пациенте передают в поликлинику, откуда ему будут звонить и осведомляться об изменениях самочувствия.

Через 7 дней, если пациент почувствует себя достаточно хорошо, больничный также закроют дистанционно, без визита к врачу в Самаре. Сдавать ПЦР тест для этого также не придется.

А вот если симптомы заболевания сохранятся, а динамика будет отрицательной, к пациенту приедет врач на дом, продлит больничный, сделает экспресс-тест и назначит лечение.

Как объясняют сами представители поликлиник, скорее всего оформление больничных дистанционно начнется уже со следующей недели.